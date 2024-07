Las redes sociales están en plena efervescencia desde el atentado contra Donald Trump.

Profecías sobre Trump

Sensacionalismo

Impacto electoral

Pronósticos falsos

Polarización política

Llamada a la unidad

Beneficio a su imagen

Reacciones partidistas

Debate sobre seguridad

Impacto en las encuestas

Nadie predijo el atentado

Burbujas de pensamiento

Los Simpson no acertaron

Predicciones de los expertos

Condena de la violencia política

Nadie predijo el atentado contra Donald Trump que ocurrió este sábado en Pensilvania durante un mitin de campaña. El ataque fue llevado a cabo por Thomas Matthew Crooks, un simpatizante republicano de veinte años, quien fue abatido por agentes del Servicio Secreto cuando se encontraba en un tejado con un fusil fuera del lugar del mitin en Butler, Pennsylvania.

El atentado reciente contra Donald Trump ha suscitado un amplio debate en las redes sociales y una serie de profecías falsas, igual que cuando atribuyen a Nostradamus predicciones que nunca escribió. La irrupción de redes sociales y plataformas digitales ha contribuido a la formación de “burbujas de pensamiento” donde resuenan más fuerte las voces extremas, reforzando la polarización y la desconfianza hacia los medios tradicionales.

ACIERTOS

Los Simpson no predijeron nunca un atentado contra Trump. Este rumor se originó debido a la circulación de imágenes y escenas editadas o fuera de contexto de la serie animada. Lo que sí predijo los Simpson es que Trump se presentaría en las elecciones del 2024 y que podría volver a ser el mandatario. Muchas de las supuestas predicciones de los Simpson son, de hecho, imágenes y vídeos manipulados. Por ejemplo, hay imágenes circulando en internet que muestran a Trump en un ataúd, pero estas son creadas por personas que buscan difundir información falsa.

En el episodio “Bart to the Future” dea año 2000, los Simpson mostraron a un Donald Trump como presidente, lo que algunos consideran una predicción notable. Sin embargo, la famosa escena de Trump bajando por una escalera mecánica, parecida a la que se vio en 2015 cuando anunció su candidatura presidencial, fue añadida en un corto especial hecho después de este evento, no en el episodio original.

En este episodio, Lisa Simpson se convierte en la primera mujer presidente y menciona que su predecesor fue Donald Trump. En el episodio, la presidencia de Trump dejó al país en una situación económica difícil, lo cual forma parte del humor satírico de la serie. Esta predicción se volvió relevante cuando Trump fue elegido presidente en 2016.

Es importante recordar que muchas de las predicciones de los Simpson son coincidencias o han sido exageradas por la cultura popular. Los escritores de la serie utilizan eventos actuales y figuras públicas como parte de su sátira, y aunque algunas de estas representaciones pueden parecer predicciones, son más bien comentarios sobre la cultura y la política contemporáneas.

PREDICCIONES

Además de predecir la presidencia de Donald Trump, los Simpson han acertado otras sorprendentes predicciones sobre acontecimientos futuros como la caída de las Torres Gemelas, la compra de Fox por parte de Disney, la crisis sanitaria, la desaparición del submarino Titán, y la lesión de Neymar en el Mundial.

Teorías más conspirativas sugieren que el creador Matt Groening es un viajero del tiempo que advierte del futuro a través de la serie, o que es miembro de un grupo secreto que planea eventos mundiales y los revela en los Simpson. Según esta teoría, los Simpson no predicen el futuro, sino que sería una expresión de la psicosfera, es decir, de las ideas y creencias colectivas que flotan en el ambiente y que luego se materializan.

En resumen, las principales teorías apuntan a que los Simpson reflejan la realidad de manera satírica, aprovechan la ley de los grandes números, o expresan creencias colectivas, más que realmente predecir el futuro. Pero la coincidencia de algunas predicciones sigue fascinando a los fans de la serie.

OTRAS PREDICCIONES

Encuestas recientes muestran que Trump se ha convertido en el favorito para ganar, especialmente después del último debate presidencial donde Biden se mostró desorientado y confundido. Trump lidera en estados clave como Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, Nevada, Georgia y Arizona.

Expertos como el profesor Allan Lichtman, conocido como el “oráculo de Washington“, han analizado las posibilidades electorales de Trump en 2024, pero no predijo un atentado contra él. Según Lichtman, una condena penal a Trump podría cambiar el patrón de la historia y poner a prueba la robustez de su sistema.

Sin embargo, Lichtman no ha modificado su modelo que da una ligera ventaja a Trump en una hipotética contienda electoral de 2024 contra Biden. A pesar de los casos judiciales en su contra, Trump ha logrado mantener un apoyo sólido de casi la mitad de la población, que lo ve como un defensor de quienes se sienten marginados.

Por su parte, la astróloga Mhoni Vidente hizo predicciones generales sobre la campaña presidencial de Trump en 2024, pero no mencionó un atentado en concreto. Mhoni Vidente aseguró en un vídeo en Instagram que “está muy difícil que vaya a ganar Joe Biden“ y que “no hay quien le ayude”, reflejando su percepción de que Trump lleva ventaja.

La vidente predijo que en el primer debate presidencial, Trump utilizaría todas sus habilidades retóricas para desacreditar a Biden, cuestionando su capacidad mental y física debido a su avanzada edad. Mhoni anticipó que sería un debate sin concesiones.

Según Mhoni Vidente, Trump no sólo busca su reelección, sino también colocar a su yerno Jared Kushner como su sucesor político, con la intención de mantener el control dentro de la familia a largo plazo. En resumen, las predicciones apuntan a que Trump tiene ventaja en las encuestas y buenas posibilidades de ganar, aunque todavía faltan varios meses para las elecciones y podría cambiar la situación. Una condena penal a Trump sería un factor clave que alteraría los pronósticos.

CONSECUENCIAS

La imagen de Trump levantando el puño ensangrentado tras salir ileso del atentado puede darle un impulso a su campaña, reforzando su imagen de “hombre fuerte”. Algunos analistas consideran que el atentado podría ser la “sorpresa de octubre” que cambie las encuestas a favor de Trump, que ya lidera.

El fallido magnicidio ha generado teorías conspirativas que culpan a los demócratas de orquestar el ataque. Trump podría impulsar estas teorías para victimizarse y atacar a sus adversarios, como ha hecho en el pasado con otros temas. Tanto Trump como Biden han condenado la violencia política y han llamado a la unidad tras el atentado. Sin embargo, la polarización es extrema, y algunos trumpistas responsabilizan al presidente del ataque.

Debate sobre seguridad.- El tiroteo generó un debate sobre los fallos de seguridad que permitieron el ataque. Esto podría llevar a reforzar las medidas de protección para los candidatos.

Impacto en las encuestas.- Está por ver si el atentado dará un impulso definitivo a Trump en las encuestas o si se diluirá entre otros acontecimientos de la campaña. Mucho dependerá de cómo gestione Trump este hecho políticamente hablando.

En resumen, el fallido magnicidio puede tener efectos simbólicos y de seguridad, pero su impacto real en las elecciones es aún incierto. La polarización y las teorías conspirativas complican un panorama ya de por sí insólito.

POLARIZACIÓN

La polarización política ha tenido un impacto importante en la percepción pública del atentado contra Donald Trump. La división política ha llevado a que algunos seguidores de Trump promuevan teorías conspirativas que culpan a los demócratas o a la “izquierda radical” de orquestar el ataque. Esto refuerza la imagen de Trump como víctima de sus adversarios políticos.

Las reacciones al atentado también han seguido líneas partidistas. Mientras los republicanos han condenado el acto y han expresado apoyo a Trump, algunos demócratas han sido más cautelosos, evitando dar demasiada importancia al incidente.

Dada la polarización, el atentado podría tener un impacto electoral diferenciado. Para los seguidores de Trump, puede reforzar su imagen de “hombre fuerte” y víctima de la “caza de brujas” política. Pero para los opositores, se puede ver como un episodio más de la retórica inflamatoria del expresidente.

El ataque ha reabierto el debate sobre la seguridad de los candidatos presidenciales y los fallos que permitieron el incidente. Sin embargo, la polarización dificulta un análisis objetivo y consensuado de las medidas a tomar.

Paradójicamente, la polarización extrema también puede hacer que se diluya el atentado entre otros acontecimientos de la campaña, sin tener un impacto decisivo en las preferencias electorales. En resumen, la división política ha permeado la percepción y el debate en torno al atentado contra Trump, complicando una evaluación objetiva del hecho y sus consecuencias.

La polarización sigue siendo un obstáculo para la unidad nacional. La polarización política ha llevado a que los ciudadanos pierdan confianza en los medios de comunicación. Esta desconfianza es más pronunciada entre los extremos del arco político, que tienden a creer en teorías conspirativas y a tener recelo hacia los medios de comunicación y el mundo académico.

La fragmentación informativa y la creciente desconfianza hacia los medios son consecuencias significativas de la polarización política. La polarización ha reforzado el sesgo mediático y el sensacionalismo. Los medios, al intentar atraer a audiencias polarizadas, tienden a presentar información de manera sesgada, lo que refuerza la división entre diferentes grupos políticos.

La polarización política y mediática afecta negativamente al funcionamiento del sistema. La fragmentación informativa y la desconfianza hacia los medios dificultan la formación de una opinión pública informada y unida, lo que puede llevar a una disminución del interés público en la política y a una mayor desigualdad en el acceso a la información.

En resumen, la polarización política ha erosionado la confianza del público en los medios de comunicación, creando un ambiente donde la información se presenta de manera sesgada y las audiencias se segmentan, lo que a su vez afecta negativamente al sistema democrático y a la formación de una opinión pública informada.

PACIFICACIÓN

Donald Trump ha dicho en repetidas ocasiones que podría resolver la guerra entre Rusia y Ucrania en un solo día si es elegido nuevamente como presidente, pero el embajador ruso en la ONU dice que no puede y culpó a los partidarios occidentales de Ucrania de bloquear el acuerdo de paz de abril de 2022 y de decirle a Kiev que siga luchando contra Rusia.

En un programa de CNN en mayo de 2023, Trump dijo: “Se están muriendo, rusos y ucranianos. Quiero que dejen de morir. Y haré que así sea, haré que así sea en 24 horas”. Agregó que eso ocurriría después de reunirse con el presidente ucraniano Zelenskyy y con el presidente ruso Putin. Y lo sigue repitiendo en campaña.

https://www.vozdeamerica.com/ a/trump-dice-resolveria- guerra-rusia-ucrania-en-un- dia-embajador-ruso-en-onu- dice-no-puede/7681906.html

Trump ha expresado escepticismo sobre la ayuda militar a Ucrania en su guerra contra Rusia. Si retira este apoyo, aumenta la posibilidad de que Ucrania pierda la guerra, aunque hay quien dice que ya la ha perdido. Además, Trump ha amenazado con no proteger a los países de la Otan que no cumplan con sus obligaciones financieras. Las políticas proteccionistas y arancelarias de Trump podrían desencadenar nuevas guerras comerciales a nivel mundial.

PROTECCIONISMO

Los rivales de Donald Trump dicen que una victoria hipotética suya en las elecciones podría llevar a una economía más proteccionista, con aranceles que aumentan los precios, inflación y riesgos de recesión o depresión económica. Trump ha propuesto políticas proteccionistas que incluyen un arancel universal del 10% sobre todas las importaciones y un arancel del 100% sobre automóviles importados. Estas medidas podrían aumentar los precios para los consumidores y perjudicar a las empresas que utilizan suministros extranjeros en su producción.

Trump ha propuesto prorrogar rebajas de impuestos próximas a caducar y aumentar el gasto en defensa y programas sociales. La imposición de aranceles podría llevar a un aumento de la inflación, especialmente en 2025. Esto complicaría la misión de la Reserva Federal de mantener la inflación bajo control, lo que podría llevar a una recesión económica. Además Trump ha impulsado una política de desvinculación total con China, lo que podría llevar a una escalada de guerras comerciales.

DESACELERACIÓN

La riqueza mundial se está desacelerando.- Un reciente informe de UBS Global Wealth revela que la riqueza mundial aumentó un 4,2% en 2023. Sin embargo, el informe también indica una desaceleración en el ritmo al que las personas acumulan riqueza.

El economista jefe de UBS Global Wealth Management, Paul Donovan, explica que el factor principal que explica esta desaceleración es la progresión natural del desarrollo económico. A medida que pasa la población de un nivel de ingresos bajo o medio a otro nivel de ingresos más alto, “es natural que se ralentice el ritmo de acumulación de riqueza”, señala.

Este fenómeno es particularmente evidente en economías más maduras, como las de los países occidentales. Donovan destaca el papel crucial de la demografía en la creación de riqueza. “La desaceleración de la riqueza tiende a ser más probable cuando el crecimiento demográfico es lento o negativo”, explica, y añade: “Hay que tener en cuenta que la riqueza es algo que generan los seres humanos“.

https://finance.yahoo.com/ video/global-wealth-slowing- ubs-economist-183000076.html

Enlace al vídeo completo en español:

https://youtu.be/Ygam7ciLV64