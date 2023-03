Salvados por los Pelos

Tormenta económica

La economía mundial es el eje central para que se produzca un cambio significativo. Una vez que cambie la economía mundial, todo cambiará. Solo entonces podemos esperar que se aplique el programa de Gesara tan escéptico y especulado desde hace mucho tiempo. En última instancia, el elefante en la cacharrería es la economía mundial. Mantener la guerra en marcha sería mantener en vilo a la economía mundial, según la alerta de inteligencia de divulgación de operaciones publicada por TerraZetzz.

https:// operationdisclosureofficial. com/2023/03/13/operation- disclosure-intelligence-alert- for-march-11-2023/

La expresión “salvarse por los pelos” hace alusión al último instante, casi milagroso, en el que se evita un peligro mayor. En tiempos antiguos se obligaba a los marineros llevar el pelo largo, sobre todo cuando eran inexpertos. Esto se debía a que cuando caían al agua, podían ser rescatados, acercándose a ellos en botes salvavidas, solamente sujetándolos del cabello y subiéndolos a la nave. Esto facilitaba la forma en la que se podía llevar a cabo una misión de salvamento, debido a que cuando las personas se están ahogando, suelen reaccionar de forma irracional y tienden a hundir a quien se acerque a ellos. Peor es la expresión “sálvese el que pueda” para incitar a huir a la desbandada cuando es difícil hacer frente a un ataque.

https://heraldodemexico.com. mx/tendencias/2020/9/11/ salvarse-por-los-pelos-que- significa-de-donde-viene-esta- frase-206208.html

RESCATE

Comienzan el rescate para cubrir a los depositantes. Se evita temporalmente el colapso total del sistema por ahora. Tres bancos estadounidenses quebraron la semana pasada (Silvergate, Silicon Valley y Signature). El contagio se apoderó y rápidamente comenzó a extenderse a otros bancos. La situación es grave, pero es posible que se haya evitado un colapso sistémico por ahora. ¿Cuánto tiempo aguantará el sistema? No lo sabemos con seguridad. Todos los ojos están puestos ahora en First Republic Bank. Esto tiene profundas consecuencias en la economía, pero los expertos bancarios aún no prevén un colapso financiero a gran escala porque se han adoptado medidas de seguridad.

https://finance.yahoo.com/m/ 84756400-5cf6-3282-bc91- bf3f57b95be5/three-u-s-banks- down-one.html

Todo el sistema bancario estadounidense se habría derrumbado hoy si no fuera por la intervención de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos y la oferta de rescatar incluso a los depositantes no asegurados. El problema es que dicha agencia se ha quedado sin fondos para cubrir más bancos que quiebren. Lo que significa todo esto es que el Tesoro y la Fed van a tener que imprimir dinero para apuntalar a los bancos en quiebra, y eso haría que se disparase la inflación aún más. La Corporación Federal de Seguro de Depósitos está en quiebra en este momento, y hay casi diez billones de dólares en depósitos bancarios adicionales que dicha agencia no tendría forma de cubrir sin que intervenga la impresión masiva de dinero.

https://www.naturalnews.com/ 2023-03-13-non-bailout- bailout-commences-total- system-collapse-averted.html

Esta crisis llevó a establecer paralelismos con la crisis financiera mundial de 2008. Aunque el Gobierno se apresuró a adoptar medidas para limitar el efecto dominó en todo el sistema bancario, parece que la situación ya empezó a tener su efecto más allá del país.

https://sputniknews.lat/ 20230313/colapso-del-silicon- valley-bank-riesgos- repercusiones-e-impacto-en-el- extranjero-1136794427.html

CONSECUENCIAS

Después de que implosione el actual sistema financiero y quiebren los bancos, la gente utilizará las nuevas monedas universales del QFS para comprar y vender cosas.

MarkZ opina que estamos en la cúspide de esto. Hay muchas noticias que muestran que el escenario se está preparando para esta semana.

M uerte de un banco climático.- C on la implosión de banco Silicon Valley , más de 1.500 empresas de tecnología climática y energética se podrían enfrentar a problemas. Además, afecta a más del 60% de la financia ción solar comunitari a en EEUU. https://www.disclose.tv/id/ 100117/

Bi x Weir opina que n o hay forma de detener el colapso ahora. S ó lo es cuestión de tiempo para que corran la misma suerte los 18.400 bancos regionales. https://dinarrecaps.com/our- blog/bank-crisis-reports-from- robert-kientz-and-bix-weir-3- 11-2023

Alexa confirma el reinicio financiero.- T oda l a industria bancaria mundial se cambió a la moneda respaldada por activos QFS, y EEUU cambiará de moneda fiduciaria a billetes de arco iris con nuevas monedas de plata y oro, todas con sus propios códigos de barras incrustados para que pueda rastrear los el QFS. https://dinarchronicles.com/ 2023/03/13/restored-republic- via-a-gcr-update-as-of-march- 13-2023/

OPINIÓN DE FULFORD

Según Benjamín Fulford, comienza la locura de marzo cuando quiebran los bancos. No se deje engañar por el espectáculo secundario del banco Silicon Valley, lo que realmente está sucediendo es que está implosionando el sistema financiero del lado oscuro. La quiebra del Silicon es sólo una distracción del colapso mucho mayor del sistema financiero. Todo este espectáculo secundario estaba destinado a desviar la atención de noticias mucho más importantes sobre la quiebra de la Corporación USA y, con ella, toda la red de control.

¿Crees que estos tipos mantendrán el control rescatándose con su propio dinero? Lo que sucedió con el banco Silicon Valley fue que los expertos retiraron todo su dinero del banco sólo para que interviniera Janet Yellen para reponer sus fondos. Fuentes de inteligencia canadienses dicen que fue sólo una operación de soborno masivo. Curiosamente el director financiero del banco Silicon Valley no es otro que el exdirector de Lehman Brothers.

https://www.foxbusiness.com/ economy/silicon-valley-bank- exec-was-lehman-brothers-cfo- antes-de-2008-collapse

En una clara señal de esto, la Casa de la Moneda de Perth, propiedad del gobierno de Australia, fue sorprendida la semana pasada vendiendo cien toneladas de lingotes de oro adulterado en Shanghái en un intento desesperado por obtener fondos.

https://www.news.com.au/ entertainment/tv/current- affairs/perth-mint-9-billion- australian-gold-bar-purity- scandal/news-story/ 5335809fb284dba96957c56b68ea8a c9

Esto es sólo la punta del iceberg. Están vacías las bóvedas de oro del Banco de Pagos Internacionales y del Banco Central Suizo, y no se ha dado ninguna explicación sobre a dónde fue a parar el oro. En el nivel más alto del sistema financiero mundial, sólo se aceptan cosas reales como el oro, por lo que si no tienen oro, no tienen nada. El Banco Central de Suiza trasladó su oro de Berna a un búnker federal cerca de Kandersteg, en lo profundo de las montañas suizas.

https://thegoldobserver. substack.com/p/swiss-central- bank-moved-its-gold

Están separados no sólo del oro, sino también del petróleo. Eso es lo que estaba detrás del anuncio de Irán y Arabia Saudita de que iban a iniciar una alianza militar en cooperación con China. Fuentes iraníes dicen que una cláusula secreta de este acuerdo es que Irán ha sido reconocido como una potencia nuclear y que Arabia Saudita también tendrá una disuasión nuclear para evitar el chantaje. La agencia Monitor News dice: “Hoy la arrogancia sabe que no tiene otra opción que la diplomacia y han aceptado a Irán como un país nuclear.”

https://chat.whatsapp.com/ Cr7fhKCtcdx2v7Bdqepu3l

Después de este anuncio, el jefe de la Cámara de Comercio de Irán-China tuiteó: “Camaradas viertan los petrodólares que hayan ahorrado en el mercado.” El dólar estadounidense ahora es oficialmente el dólar de la ONU y ya no está controlado por la Corporación USA. El dólar de la ONU está respaldado por oro y materias primas, pero ya no está controlado. En otras palabras, todos esos dólares que Janet Yellen está repartiendo no están respaldados por la realidad. Esto va a ser obvio para todos más temprano que tarde. El sistema financiero va a implosionar, eso es una certeza matemática, opina Fulford.

https://benjaminfulford.net/ 2023/03/13/march-madness- begins-as-rockefeller-biden- horror-show-implodes/

EXPLICACIÓN

La alerta de inteligencia de divulgación de operaciones publicada por TerraZetzz mencionó en su último informe la posibilidad de que la coalición tenga acceso al proyecto Looking Glass para ver el futuro, parecido a la existencia de programas espaciales secretos. Sin embargo, tenemos el libre albedrío para elegir lo que queremos creer.

Si vamos a creer que la Coalición puede ver el futuro, entonces también debemos creer que todos los acontecimientos actuales están sucediendo por una razón, ya sean maliciosos o benévolos. No hay bien sin mal, y no hay mal sin bien. Si tuviera la opción de dejar que los eventos maliciosos sucedan ahora para tener un futuro mejor. ¿Dejarías que sucediera? Esta pregunta plantea la cuestión de si el fin justifica los medios, o si “Dios escribe derecho con renglones torcidos” como decía Santa Teresa de Jesús.

Causa y efecto.- Efecto mariposa. ¿Has oído hablar de él? Hay una película sobre esta teoría del caos que vale la pena ver. Muestra cómo cada evento en tu vida tiene una causa y un efecto. El efecto mariposa es un fenómeno descrito en sistemas caóticos por el cual, cualquier pequeña variación en las condiciones iniciales en un sistema determinista no lineal, acabará dando lugar a una diferencia mayor en estados posteriores. Eso implica que si en un sistema se produce una pequeña perturbación inicial, mediante un proceso de ampliación, podrá generar un efecto considerablemente grande a corto o medio plazo.

https://en.wikipedia.org/wiki/ Butterfly_effect

https://www.imdb.com/title/ tt0289879/

¿Fue parte del plan para salvar el mundo la crisis sanitaria, las elecciones del 2020, y la guerra en Ucrania? ¿Qué tienen en común estos acontecimientos? La crisis sanitaria le dio a la economía mundial una llamada de atención y también expuso la corrupción. La guerra en Ucrania le dio a la economía mundial otra llamada de atención.

NOTICIAS

La Fed abre una investigación para ver qué ha fallado en el banco Silicon Valley . https://www.expansion.com/ mercados/2023/03/13/ 640f920a468aeba7108b460e.html

La banca española se deja más de once mil millones en el lunes negro, y Europa paga un precio por esta crisis. El terremoto bursátil que se inició la pasada semana con la quiebra y el posterior rescate a los clientes del banco Silicon Valley ha llegado este lunes a Europa en forma de maremoto , provocando una huida de los inversores de los activos de riesgo, especialmente de los valores ligados al sector bancario. https://www.eleconomista.es/ mercados-cotizaciones/ noticias/12186080/03/23/La- bolsa-europea-paga-el-mayor- peso-de-la-banca-en-sus- indices-.html

El Ibex español cae un 3,51% y pierde los nueve mil puntos ante el desplome de la banca en su peor sesión desde junio. La banca europea sufre fuertes caídas ante el temor a una nueva crisis financiera. Wall Street , rebota por el contrario, gracias a la rápida intervención de la Fed y a un posible giro en su subida de tipos. https://www.europapress.es/ economia/bolsa-00348/noticia- ibex-cae-351-pierde-9000- puntos-desplome-banca- resolucion-svb-20230313180059. html

El oro supera los 1.900 dólares la onza troy y el ‘Brent‘ pierde un 2% hasta los 80 dólares.- Una de las consecuencias a la caída de la rentabilidad de la deuda soberana y de un dólar debilitado es el renovado interés de los inversores por los metales preciosos que suelen ser la opción favorita del mercado en una crisis financiera. https://www.eleconomista.es/ mercados-cotizaciones/ noticias/12186120/03/23/El- oro-supera-los-1900-dolares-y- el-Brent-pierde-un-2-hasta- los-80.html

ACTUALIDAD

¿Está Francia en guerra civil? Protestas contra el plan de pensiones de Macrom . Los franceses salieron a la calle este sábado por séptima vez. https://es.euronews.com/2023/ 03/11/protestas-contra-el- plan-de-pensiones-de-macron

El recorte de las pensiones de Macron pasa la criba del Senado y se acerca a convertirse e n ley. https://es.euronews.com/2023/ 03/12/la-reforma-de-las- pensiones-de-macron-pasa-la- criba-del-senado-y-se-acerca- a-convertirse-e

Multitudinarias protestas en Grecia por el accidente ferroviario de Larissa . https://es.euronews.com/2023/ 03/12/grecia-multitudinarias- protestas-por-el-accidente- ferroviario-de-larissa

La BBC suspende a Gary Lineker , excapitán de la selección inglesa, por comparar la ley de inmigración del Gobierno con la Alemania nazi .- «Se trata de una política cruel dirigida a las personas más vulnerables» decía también el exfutbolista. https://es.euronews.com/ cultura/2023/03/11/la-bbc- suspende-a-gary-lineker-por- comparar-la-ley-de- inmigracion-del-gobierno-con- la-alem

El gobernador de Dakota del Sur veta el proyecto de ley que habría allanado el camino para la moneda digital del banco central. https://t.me/VigilantFox/8624

Anuncio de reclutamiento para el ejército australiano.- Se ha pasado de proteger a los ciudadanos de enemigos extranjeros a proteger a las autoridades de sus propios ciudadanos manifestantes desarmados. El pueblo se ha convertido en enemigo. https://www. godlikeproductions.com/forum1/ message5382335/pg1

AMÉRICAS

Enlace al vídeo completo en español: