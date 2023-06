Revelaciones sorprendentes

Todos los seres humanos son almas extremadamente poderosas o seres a la luz de Dios. No somos este cuerpo. Nos reencarnamos, muchas, incluso millones de veces, para aprender nuestras lecciones, para progresar a dimensiones superiores.

Tenemos la chispa divina en nuestra alma, y no podemos morir. Podemos crear nuestro futuro, y con la conciencia colectiva de todos, crear un maravilloso planeta en quinta dimensión.

Enfócate en lo que es belleza. En los momentos de alegría,

n

o te centres en lo que no es belleza. Enfócate en lo que es real, no en lo que es irreal. La expresión tridimensional no es más que una ilusión,

y

tú eres la realidad. Lo que has creado en la expresión tridimensional ya no es real si crees que no lo es.

S

igue adelante,

dice el

Arcángel Miguel

.