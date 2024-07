Rafael Villegas deja la presidencia de ASOPROAL tras 16 años al frente de la misma y convoca elecciones

El presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Almería-ASOPROAL Rafael Villegas ha anunciado a través de un carta dirigida a su Junta Directiva y colaboradores que deja la presidencia tras 16 años al frente del misma, considerando que “ha llegado el momento de hacerme a un lado y dar paso a las nuevas generaciones”. El veterano profesor y empresario del sector, con más de 40 años de experiencia a sus espaldas, 24 de ellos en la directiva de la Asociación, ha convocado Asamblea General Extraordinaria para este mes con vistas a celebrar elecciones y nombrar a una nueva Junta Directiva que ya no encabezará. Se abre así un periodo de presentación de candidaturas, con un mínimo de cuatro miembros, que se podrán presentar hasta el próximo 7 de julio mediante escrito dirigido a la actual directiva. Los Estatutos de la Asociación recogen en este sentido que la asistencia a la votación podrá ser personal o por representación con un voto (secreto) por sección con un máximo de tres y con no más de cinco representados por asistente. Rafael Villegas, a punto de cumplir 70 años, asegura que estos últimos 16 años al frente de ASOPROAL, que aglutina a más de un centenar de empresas en toda la provincia, “han sido los más difíciles que nos ha tocado vivir”, sobre todo por la crisis económica de 2008, “que azotó de una manera directa e importante a nuestro sector, devaluando nuestro trabajo con la bajada de precios y con ofertas que han dado lugar al cierre de muchas autoescuelas”. Villegas recuerda que las sucesivas juntas directivas que presidió, a pesar de que la Administración, según señala, “no contaba con los recursos suficientes para dar el servicio que demandan los alumnos y, por ende, nuestras empresas, siempre hemos velado para que los problemas que surgían, tanto en la capital como en la provincia, fueran subsanados de la forma más breve y de la mejor manera posible”. El veterano profesor, a pesar de las muchas dificultades habidas, subraya la buena relación existente con la Jefatura Provincial de Tráfico, en especial con su máximo responsable José María Méndez, calificando la misma de “fluida” y de “cordial”, remando ambos “en la misma dirección”, asegura. Varios agradecimientos Rafael Villegas, en su carta de despedida, agradece a todos los miembros de su Junta Directiva “su trabajo y dedicación en interés de nuestro sector”, así como a la directiva de CNAE, la patronal de las autoescuelas de la que ha formado parte durante los últimos cuatro años, por “el apoyo y ayuda a nuestra Asociación de forma activa, utilizando todos los medios a su alcance”. También agradece la colaboración del Ayuntamiento de Almería, en especial de Antonio Amate, responsable en materia de señalización de la ciudad, “poniéndose a disposición de Asoproal para conseguir una mejora en la circulación almeriense”. Villegas da las gracias “a todo el personal de la Jefatura de Tráfico, y en especial, al Negociado de Exámenes con quienes compartimos diariamente esta andadura laboral”. En este sentido, guarda un grato recuerdo para su máximo responsable José María Méndez de quien destaca “su impecable labor”, siendo “comprometido y respetuoso con nuestro gremio, accesible en todo momento y con predisposición a solventar con rapidez las incidencias que han ido surgiendo, favoreciendo siempre en lo posible nuestro trabajo”. Concluye su carta “deseando lo mejor a todos”, no sin antes pedir disculpas, “si alguna vez me equivoqué”, y dando un abrazo “a cada uno de vosotros por el apoyo y el cariño recibido a lo largo de estos 16 años”.