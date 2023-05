Qué pensaba hoy

Soy consciente que en unas fechas como estas deberíamos hablar sobre política, pero, honestamente, es un tema muy arduo,

Hoy me gustaría hablar sobre algo, un problema, muy serio. El JUEGO.

Sobre un detalle o una petición ,he observado, que se que se está mejorando, pero me gustaría aportar mi apoyo.

El repiqueteo de las monedas.

Tontería, tal vez,

Han observado el repiqueteo del dinero al caer en las máquinas expendedoras de tabaco la asociación mental que hacemos inconscientemente con las máquinas de juego, las máquinas de bollería, de agua, aparentemente todo indiferente, menuda tontería, pero son continuas asociaciones al mismo tema. Al juego. Hay otros sistemas de pago que son utilizados en muchos comercios, esa otra…

Perdón, un detalle que creo que es importante, y disculpen,

Cuanto más saludables estamos, vamos a poner un ejemplo, realizamos un efecto pantalla, el cerebro gestiona mejor todas las señales recibidas y salimos

menos perjudicados.

De lo contrario es una batalla campal en nuestro cerebro que angelito nuestro no sabe de donde le vienen las tortas.

Afecta físicamente.

– falta de apetito.

– Stres

– crisis de ansiedad.

– etc.

Obviamente el entorno no siempre es dañino, ejemplo más claro, el campo, una zona rural, también se tratan de crear entornos agradables en empresas etc, lo ideal sería en todas partes, pero no quiero divagar más es solo una idea que cada cual la valore y de corazón, miremos nuestra salud.