Puerta de los d ioses

El conocimiento es poder

No es información externa

El Universo está esperando

El camino a la ascensión está dentro

Tormenta solar el 27 y 28 de febrero

2023, un año de esperanza y sanación

Comienza el incumplimiento de la deuda

‘Stargate’, que significa puerta estelar o puerta a las estrellas, es una franquicia de ciencia ficción nacida en 1994. El universo ‘Stargate’ tiene multitud de referencias a la mitología antigua. De hecho, el planteamiento se basa en que dichas creencias mitológicas se fundaron en torno a la llegada de unos visitantes de las estrellas que asumieron el papel de antiguas divinidades. Las más importantes son la egipcia, hindú, escandinava y griega, aunque han tomado mayor importancia en las últimas temporadas de la serie otras mitologías, como la maya, la japonesa, la celta, o incluso elementos de religiones monoteístas como bien y mal, cielo e infierno.

https://es.wikipedia.org/wiki/ Stargate

La puerta estelar es un anillo circular masivo con una pista interna de 39 símbolos que representan constelaciones, que fue construido hace miles de años por la antigua raza constructora. Según Theodore Colon, una pieza avanzada de tecnología no terrestre es capaz de enviar personas y objetos a millones de años luz en un instante, por medio de un conducto interestelar llamado agujero de gusano. Encontraron algo parecido enterrado en Irak, pero se dieron cuenta de que no pudieron manipularla, porque tiene inteligencia propia y no permite que nadie la use con malas intenciones.

Muchas culturas antiguas hablan de portales a otros mundos y puertas de entrada a sistemas estelares donde residen sus creadores. La sabiduría convencional nos dice que estos relatos son simplemente mitos y leyendas. Sin embargo, archivos desclasificados recientes del FBI han declarado que nuestra Tierra ha sido visitada por seres de otras dimensiones y planetas. La Nasa ha anunciado que los portales parecen estar ocultos dentro del campo magnético de la Tierra, lo que hace que algunos se pregunten si las leyendas de puertas estelares, portales y agujeros de gusano pueden tener algún grado de verdad.

ANOMALÍAS MAGNÉTICAS

Un patrón de eventos misteriosos en todo el mundo y a lo largo del tiempo ha llevado a los investigadores a buscar razones. Esta investigación condujo al descubrimiento de un mapa que muestra varias zonas alrededor del mundo en las que ocurren anomalías magnéticas y otros fenómenos energéticos como el Triángulo de las Bermudas, la isla de Pascua, la gran pirámide de Guiza en Egipto, Stonehenge en Inglaterra, El Triángulo del Dragón en el sur de Japón, las pirámides ubicadas en Xian, China, y la puerta interdimensional de Hayu Marca en Perú, o portal de Aramu Muru. Según la leyenda, el sacerdote Aramu Muru se habría internado a lo profundo de la Tierra pasando por el portal con el fin de esconder el gran disco de oro del Coricancha.

En 2007, mientras buscaban restos de naufragios, los científicos descubrieron una estructura de piedra a doce metros bajo la superficie del lago Michigan. Se cree que tiene nueve mil años, la estructura ha sido denominada el equivalente de Stonehenge en Michigan. Una cosa de particular interés fue una talla de un mastodonte en una de las piedras, que se cree que se extinguió hace diez mil años, una posible indicación de la edad de la estructura.

La ubicación del sitio se ha mantenido en secreto, al menos por ahora. Esto forma parte de un acuerdo con las tribus nativas locales que desean mantener al mínimo la cantidad de visitantes. Si bien muchos científicos de la corriente principal se muestran escépticos sobre la edad del sitio, y si tiene alguna relevancia, muchos creen que son los restos de un portal estelar o un agujero de gusano. El sitio también ha reclamado varias desapariciones extrañas y se ganó el título del Triángulo de Michigan.

PROYECTO MONTAUK

Ubicada en Montauk, Long Island, Nueva York, la Estación de la Fuerza Aérea, también conocida como Camp Hero, fue el sitio del proyecto Montauk. La instalación se amplió hasta doce niveles y varios cientos de trabajadores. Algunos informes dicen que la instalación se extiende por debajo de la ciudad de Montauk.

Como una extensión del famoso experimento Filadelfia, este proyecto de investigación buscó corroborar aún más los datos sobre los campos magnéticos y sus efectos fisiológicos. Se llevaron a cabo varios experimentos, incluida la creación de un portal dimensional que permitía a los investigadores viajar a lugares remotos.

Como resultado de su éxito, los investigadores desarrollaron también un túnel del tiempo en el que se estableció contacto con seres de otros mundos, así como túneles subterráneos y métodos de programación cerebral. En otro incidente notable, un platillo volador quedó atascado en los túneles subterráneos de Montauk con su tripulación exigiendo un cristal necesario para reparar los motores y poder irse. Se utilizó la máquina del tiempo para obtener uno de otro planeta.

Las personas tenían sus habilidades psíquicas mejoradas hasta el punto en que podían materializar objetos de la nada. Un ET diseñó supuestamente una silla en la que un individuo podría sentarse para aumentar sus poderes mentales y de precipitación. Se entregó un prototipo duplicado a Inglaterra y se colocó en una instalación en el río Támesis.

TELETRANSPORTE

Se llevaron a cabo experimentos de teletransporte. Se creó un portal en el tiempo que permitía a los investigadores viajar a cualquier parte del tiempo o del espacio. Esto se convirtió en un túnel del tiempo estable. Los túneles subterráneos con archivos culturales abandonados fueron explorados en Marte usando esta técnica. Se hizo contacto con seres de otros mundos a través del túnel del tiempo y se intercambió tecnología con ellos, lo que mejoró el proyecto. Esto permitió un acceso más amplio al hiperespacio.

Los portales Stargate, los platillos voladores, la teoría del campo unificado y otras tecnologías han hecho grandes avances para proporcionar un método de comunicación con otras entidades, así como para facilitar el movimiento de personas al instante. A pesar de lo que muchos puedan creer, con la investigación continua es probable que pronto se establezca un contacto oficial con seres de otros mundos.

https:// operationdisclosureofficial. com/2023/02/25/gateway-of-the- gods/

NOTICIAS DEL RESETEO

Según Vincent Kennedy , ha comenzado el gran incumplimiento, la gran suspensión de pagos. Si los bancos quiebran, desaparece la deuda que tienen. https://anonup.com/@ KatistheSea3

Según el Jinete de la Tormenta , « t oda la casa maldita se está derrumbando» . Ningún presidente en la historia ha ido tras la agencia de tres letras y ha vivido para contarlo. El último presidente en hacerlo fue JFK. La exposición es la guerra para acabar con todas las guerras. Los cazadores se convierten en cazados. https://t.me/qthestormrider777

Tesla y Howard Hughes.- Según Juan O Savin, el famoso multimillonario Howard Hughes creía que Nicola Tesla era la mente más grande jamás dada a la h umanidad. Esperaba con ansias el cumpleaños de Tesla todos los años. Howard Hughes lo trató como si fuera Navidad. Tesla le daría al mundo un regalo en su c umpleaños. https:// operationdisclosureofficial. com/2023/02/26/kat-anonup- updates-tesla-and-howard- hughes/

Saulo a través de John Smallman.- Está sucediendo ahora mismo, y cuando alcan ce n el momento real y experiencial de su propio despertar individual la alegría est ar á mucho más allá de vuestra imaginación . Simplemente sepa n que está sucediendo, que es inevitable y que es irreversible. https://tinyurl.com/mr3p6tmp

Aún está por verse si se materializa en esta realidad o en una alternativa.

Luchamos contra demonios reales vestidos para parecer algo humano. https://youtu.be/r2oO6LrliJg

“Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales.” (Efesios 6:12)

CURIOSO

Gene Decode cuenta su experiencia de muerte, donde conoció l a Unidad Divina. https://youtu.be/Cqxy72vK3kA

Un científico inventa un dispositivo que permite ver seres multidimensionales. https://archaeology.make- known.com/scientist-invented- a-device-which-allow-him-to- see-multi-dimensional-beings/? fbclid=IwAR3oPfygAWqBth- XbuZDy5gUDit8b5on1DVlGmbBwgJYr iBMeXRl8oRl7rk

El Papa Francisco dice que “los pedófilos tendrían un lugar especial en el C ielo” . https://www. godlikeproductions.com/forum1/ message5367610/pg1

TORMENTA SOLAR

Se espera golpee la Tierra el 27 y 28 de febrero la primera de las dos emisiones de masa coronal que ha llegado horas antes de lo esperado. Las tormentas geomagnéticas de clase G-1 a G-2 son posibles en las próximas horas a medida que la Tierra pasa a través de una estela fuertemente magnetizada. Las condiciones de tormenta se podrían intensificar a categoría G-3 el 28 de febrero con la llegada de la segunda emisión más potente.

El viernes 24 de febrero, una reacción en cadena de eventos en el Sol provocó una llamarada solar, dos apagones de radio y una emisión de masa coronal dirigida a la Tierra. El sábado 25 de febrero volvió a suceder. Entró en erupción un filamento magnético conectado a la mancha solar AR3229, produciendo una llamarada solar de clase M-6 y un apagón de radio de onda corta sobre el Océano Pacífico. Poco después, surgió un halo solar desequilibrado.

El flanco de esta emisión debería golpear el campo magnético de la Tierra el 28 de febrero, provocando tormentas geomagnéticas tan fuertes como la categoría G-3. Las ondas de choque aceleraron los protones solares a casi la velocidad de la luz, y las partículas llegaron a la Tierra. El campo magnético de nuestro planeta está canalizando estas partículas hacia los polos, donde se está produciendo un segundo tipo de apagón de radio: un evento de absorción del casquete polar. Los aviones que vuelan sobre estas regiones pueden encontrar que no funcionan sus radios de onda corta debido al efecto ionizante de los protones que caen. Este problema podría persistir durante días.

https://spaceweather.com/

MENSAJES

Sanat Kumara : Despertando la armonía en tu realidad por Natalie Glasson .- Esta semana estamos experimentando una energía tranquila y armoniosa que pro ced e del Creador. Esta energía de calma, armonía y paz apoya la conexión a tierra de tu poder en tu ser. A medida que te enfocas en la frecuencia del Creador de armonía, calma y paz, permitirás que se incrusten en tu ser de modo natural las energías de poder que activaste dentro de tu ser o que recibiste del Creador. https://tinyurl.com/yw49kx5t

2023: año de esperanza y sanación por el Consejo Arcturiano a través de Kate Woodley .- Esto se debe a que las energías en este momento están maduras para la renovación. Ha habido mucho que se ha lanzado en las últimas semanas y meses, y están llegando a su fin estos lanzamientos masivos, muchos de los cuales han sido sentidos por ustedes. Y con estos lanzamientos, ahora hay mucho más espacio para que se ancle n nuevas energías superiores para una mayor luz. https://intothelight.news/ files/2023-02-24-year-of-hope. php

M ensaje de Ana y los Ángeles.- Las cosas no son lo que parecen. No estamos hablando de que la gente te engañe o trate de explotarte. Estamos hablando de la corriente masiva de amor que fluye y crece a pesar de todas las apariencias. En los reinos invisibles, la especie humana está dando un salto gigantesco en su evolución. El amor fluye como nunca antes. Podrías decir, energéticamente hablando, que el bebé ha sido expulsado del canal de parto después de un largo periodo de contracciones. https://www.visionsofheaven. com/AAngels/newsletter_2023_ 0225.html

Creando la nueva línea de tiempo por el Arcángel Miguel a través de James McConnell .- Ahora está muy cerca. No tanto el flash solar, aunque también se acerca. Pero el gran cambio que está en marcha ahora, la gran comprensión de la revelación de la verdad que se avecina, v iene de muchas direcciones diferentes y diversas fuentes están trayendo esta verdad, ya sean fuentes de inteligencia o espirituales, fuentes de canalización, lo que sea, todo está trayendo la verdad. Y estás viendo esto, todos y cada uno de los días con tus ojos físicos y tus oídos. Estás escuchando esto. https://intothelight.news/ files/2023-02-24-aa-michael. php

Actualización de Ascensión por Aurora Ray .- Los eventos que ves desarrollarse frente a tus ojos no son un error ni un accidente. Han sido planeados y coreografiados, por lo que todo encaja a la perfección. Las fuerzas negativas han estado planeando esto durante mucho tiempo, y ahora están de lleno en la última etapa de su plan oscuro. S us planes están listos para desarrollarse a medida que alcanza su capacidad máxima la concentración de fuerzas oscuras. Pero no antes de que se haya cumplido el Plan Divino. La Federación confirma que las fuerzas oscuras están perdiendo cada día más control y poder. La Tierra permanecerá segura para usted y su familia. Se han eliminado los peligros. Tu sueño volverá a ser tranquilo. T u vida será diferente d espués de este acontecimiento . L a energía de la a scensión cambiará todo lo que pienses y hagas. https://thegalacticfederation. com/09-03a?utm_name=Id

El Consejo de la Luz a través de Amanda Lamond .- Es hora de comenzar vuestro ministerio, el trabajo para el que se han preparado durante muchas vidas. Comenzarás a formar una comunidad de aquellos que sirven a la Luz. Comenzarán a encontrarse ahora que se ha producido la fusión del alma. Comenzarás a encontrar personas que desean estar en tu esfera. Simplemente se sentirán diferentes en tu presencia. Con el tiempo más y más buscarán t u consejo. Encontrarás respuestas que no sabías que tenías dentro de ti, y te resultará natural simplemente comenzar a hablar, sabiendo que las palabras saldrán de ti. https://goldenageofgaia.com/ 2023/02/25/the-council-of- light-through-amanda-lamond- jan-14-2023/

El camino a la ascensión está dentro de ti.- Durante mucho tiempo hemos dicho que el camino a la ascensión comienza dentro de cada uno de ustedes. Hay muchos de ustedes que todavía están buscando fuera de sí mismos las respuestas. No es información externa ni eventos externos, ni el desarrollo de ciertos acontecimientos de una manera particular, en un lugar particular, sino más bien cómo eliges experimentar y ver el mundo lo que traerá tu propia liberación. Y de adentro hacia afuera, traerá una mayor energía de liberación para muchos a t u alrededor. https://ascensioncalling.com/ the-galactic-federation-the- answer-lies-within/

Enlace al vídeo completo en español: