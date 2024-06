Principio y Fin

“Presumes que eres la ciencia, y yo no lo creo así, porque siendo tú la ciencia, no me has comprendío a mí” canta una letra flamenca.

¿Fin de la civilización?

Principio de otra nueva

El cambio produce caos

Esto es una “tormenta perfecta”

La paz se instalará gradualmente

Se calmará en los próximos meses

Fragmentación del orden financiero

Se reduce el movimiento de capitales

Sube la venta de lingotes de oro y plata

Luisiana declara al oro moneda de curso legal

Otros cinco estados hicieron lo mismo en 2023

Anomalía magnética del Atlántico Sur sobre Brasil

Un estudio de la Nasa augura el final de nuestra civilización en cuestión de décadas. El modelo de predicción matemática Handy predice cinco factores que influyen en el colapso de las civilizaciones: clima, población, agua, agricultura y energía. Cuando estas variables se combinan para formar “la tormenta perfecta”, se produciría el fin de una civilización. Esta combinación de factores es siempre la misma: la sobreexplotación de los recursos debido al colapso económico, y la cada vez mayor diferencia entre ricos y pobres.

https://computerhoy.com/ noticias/internet/estudio- nasa-augura-fin-civilizacion- decadas-10285

El colapso de la civilización ha sido un tema recurrente en la literatura y el cine, sobre todo de ciencia ficción. Aunque no sólo quienes crean historias fantásticas le han puesto atención a este tema. Desde la antropología hasta la economía, pasando por la arqueología y hasta la astronomía se han planteado el fin de la sociedad como la conocemos.

https://www.cambio16.com/el- colapso-de-la-civilizacion- esta-cerca-mito-ciencia- ficcion-o-un-hecho-cientifico/

MALENTENDIDOS

Cada vez hay más acontecimientos violentos y eso trae malentendidos. Lo que está sucediendo es el fin de una civilización, el fin de un mundo de degradación, según los telosianos a través de Marie-Josée Andichou. El planeta y la humanidad están evolucionando aunque no tengas ganas. Cada vez que hay evolución, se produce un cierto caos para que se fragmente lo viejo, y estalle en mil pedazos tras haberse vuelto inútil, para dar paso a la renovación y a lo nuevo.

Lo que está sucediendo ahora es el final de una civilización terrenal pero, a diferencia de lo que sucedió durante la caída de ciertas civilizaciones en el pasado, ésta es de una fuerza y un poder incomparables. Llega en un momento en que es importante que la humanidad ya no permanezca en sentimientos complicados, en una dualidad que trae oscuridad a la vida de la Tierra.

Actualmente es más que necesario estar en sintonía con las energías evolutivas de la Tierra, para que se transforme la humanidad. Pero como es difícil para una parte de la humanidad, inmersa desde hace milenios en la dualidad creada por los humanos que desean mantenerles en la bajeza de los sentimientos, es importante que termine todo esto. Pero tantos sentimientos inquietantes, tanta dualidad durante milenios transmitida de generación en generación no pueden disolverse de la noche a la mañana.

Ante la fuerza y el poder de las energías celestes que envuelven a la Tierra y su humanidad, están muy desorientados un gran número de seres humanos, que sólo encuentran lo que les parece su salvación a través de la violencia. Al hacerlo, eliminan parte de estas energías que normalmente deberían traerles paz y comprensión de la vida.

Existe la fuerza de quienes desean ver decaer a la humanidad para poder controlar a cada ser humano. Todos estos estados de control se aliviarán y desaparecerán gradualmente en los próximos meses. La paz se instalará gradualmente en el planeta. Esto no sucederá de la nocha a la mañana pero en los próximos meses se verá la desaparición de algunos de los que querían someter a la humanidad. Cometerán tantos errores que se pondrán en evidencia.

https://goldenageofgaia.com/ 2024/05/31/the-telosians-the- end-of-an-earthly- civilization/

ECONOMÍA

Informe X-22 .- La narrativa económica está bien en la pista, pero el problema es que la gente no la comprará. https://rumble.com/v4yr586-ep. -3367a-the-economic-narrative- is-right-on-track-the-problem- the-people-w.html?mref=9ceev& mc=ewucg

¿Ves lo que se está haciendo? La configuración está casi completa y no todo será limpio. https://rumble.com/v4yr4q3-ep. -3367b-do-you-see-what-is- being-done-the-setup-is- almost-completenot-eve.html? mref=9ceev&mc=ewucg

El bloqueo de los hutíes en el Mar Rojo hace que la ruta del Mar del Norte sea atractiva para un Occidente desesperado. https://sputnikglobe.com/ 20240601/houthis-red-sea- blockade-makes-russias- northern-sea-route-attractive- to-desperate-west-1118736407. html

Los hutíes amenazan su próximo ataque a una aerolínea estadounidense. https://tass.com/world/1796891

Guerra geofinanciera.- El G-7 amenaza con confiscar los depósitos rusos, lo cual aceleraría la desdolarización y quizás el advenimiento de la nueva divisa multipolar BRICS según The Economist. Es probable que la desintegración del orden económico mundial sea la consecuencia del fracaso de las sanciones de Occidente según Alfredo Jalife. La fragmentación del orden financiero está dando pie a un mundo más dividido donde está en declive el movimiento mundial de capitales. Proliferan los sistemas nacionales de pago y se produce una guerra de divisas. https://latamnews.lat/ 20240523/ominosa-guerra- geofinanciera-amenaza-de- confiscacion-de-los-capitales- rusos-por-el-g7-1150713212. html

METALES PRECIOSOS

Costco dice que los compradores de oro están ayudando a impulsar sus ventas en línea.- Las ventas de comercio electrónico del minorista aumentaron un 20,7%, con un crecimiento liderado por lingotes de oro y plata. https://www.nbcnews.com/ business/business-news/costco- says-gold-bugs-are-helping- drive-online-sales-rcna154862

Luisiana reafirma el oro y la plata como moneda de curso legal.- El gobernador de Luisiana, Jeff Landry , firmó una nueva ley que reafirma el oro y la plata como moneda de curso legal, haciendo una declaración a favor de principios monetarios sólidos. Luisiana es el sexto estado en promulgar leyes monetarias sólidas este año, mientras que otros cinco estados lo hicieron en 2023.

Cuando los ahorradores, los asalariados y los inversores buscan formas de proteger sus ahorros de los estragos de la inflación, eligen a menudo los metales preciosos en lugar de la moneda fiduciaria porque los metales preciosos han conservado el poder adquisitivo a lo largo del tiempo. Este proyecto de ley brinda apoyo simbólico a los ciudadanos de Luisiana que toman esta decisión y es un paso modesto hacia el establecimiento de políticas monetarias sólidas.

Alabama, Utah, Wisconsin, Nebraska y Kentucky aprobaron leyes en 2024 que ponen fin a los impuestos sobre las ventas y las ganancias de capital sobre metales preciosos, y declaran que las monedas digitales de banco central no son dinero válido en su estado o facultan a los tesoreros estatales para invertir fondos estatales en oro y plata. https://www.zerohedge.com/ political/louisiana-reaffirms- gold-and-silver-legal-tender

EEUU

ESPAÑA

El petróleo de España se llama turismo de venganza: el boom económico que asombra a Europa tiene explicación. El turismo está compensando todos los años del confinamiento. https://www.eleconomista.es/ economia/noticias/12833972/05/ 24/el-petroleo-de-espana-se- llama-turismo-de-venganza-el- boom-economico-que-asombra-a- europa-tiene-explicacion.html? utm_source=pocket-newtab-es-es

Casi la mitad de los españoles es incapaz de identificar un fraude al reservar sus vacaciones. https://www.newtral.es/fraude- reserva-vacaciones/20240529/? utm_source=pocket-newtab-es-es

AMÉRICAS

