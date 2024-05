Estimados lectores, recientemente tuvimos la oportunidad de acudir a un evento de calado social organizado por la Policía Nacional, una carrera en el parque ubicado a la salida de Almería junto a la Protectora de animales. Una carrera familiar, saludable, en la que se fomentó el deporte. Conocimos una ubicación y dimos vida entre todos a una parte de la ciudad disfrutando de un agradable día. Nos sentimos como parte integrante de las fuerzas y cuerpos seguridad del Estado por un día.

POLICIA NACIONAL

Hace más de cuatrocientos años nuestros pueblos y aldeas se

Organizaban de una forma singular,

No distaban mucho de la actual,

Dada la complejidad del ser humano,

Cuando se producía una disputa entre vecinos

Se acudía ante una de las personas relevantes, de gran prestigio

Que dirimía las disputas,

A pie, a callo

Así nació uno de nuestros cuerpos de seguridad del Estado

Defienden norma escrita y a su vez están integrados en

Nuestra sociedad ya que a parte de la función sancionadora, tan conocida,

Protección y ayuda a víctimas

Llevan a cabo actividades preventivas, mantenimiento del orden público y sí

Control y regulación del tráfico

No obstante la norma regula hecho probado,

No nos escandalicemos, se regula la intencionalidad, los pensamientos….

De forma explícita, ha de haber una conducta que lo ratifique

He ahí una de las grandísimas labores que desarrollan

No podemos obviar una de sus facetas

Fomentan una forma de vida saludable, dan a conocer barriadas entornos de la ciudad,

A través de actividades lúdicas, deportivas

Campañas de concienciación entre otras muchas

Como premisa hemos de partir de una confianza mutua, no obstante

No cegamos la mirada respecto los problemas que plantea una figura de autoridad

Ni a la naturaleza humana

Óbice una sociedad idílica en la que no fuera necesaria, no hubiera, egoísmo, vanidad, envidia, bajeza, ni deseo de lo ajeno, en fin alguno de nuestros atributos, no de todos por supuesto o en gran medida.

Tal vez en un futuro poseamos todo el nivel formativo suficiente para aceptar las palabras Respeto y Empatía de forma bidireccional.