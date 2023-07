Templarios

Hay muchos viajeros del tiempo

El Plan Divino prevalece sobre el mal

El Creador nunca abandona a su creación

El Creador ha decidido liberar a la humanidad

Esta ventana de 50 años va desde 1975 hasta 2025

Después de que se crearon los templarios suizos luciferinos para sustituir secretamente a los templarios originales de esencia crística de la línea del Grial, proclamaron su elitismo genético y su derecho divino a gobernar, según Peter B. Meyer. Son los grupos arcontes del planeta Saturno los que manipulan las energías de la conciencia para difundir y conservar creencias oscuras.

Un evento desencadenante clave de la línea temporal comenzó con las invasiones celtas hace 9.500 años, cuando la agenda negativa hizo su primer intento de crear una súper-raza de élite genéticamente pura para gobernar el planeta. Este proceso evolucionó hasta que se creó la masonería, los templarios, los rosacruces, los jesuitas y otras sociedades secretas. Se diseñaron para ocultar a la gente el antiguo conocimiento sagrado de los verdaderos orígenes de la humanidad con el fin de conducirla a la religión organizada.

FRENO

Aún no ha tenido lugar la liberación final de la humanidad, por una sola razón: el miedo colectivo tiene una frecuencia lo suficientemente alta como para mantenerla cautiva. Junto con la energía de la culpa, el miedo forma parte de la plantilla de poder que ejerce el dominio y mantiene en funcionamiento los poderes ocultos del lado oscuro. La agenda en la sombra está basada y sostenida por la energía emitida colectivamente por la humanidad.

Sin embargo, el Plan Divino ha determinado el final de la oscuridad en este universo, y para que ocurra eso, es necesario que las almas que aún disfrutan de la oscuridad tengan una solución en lo que respecta a su frecuencia de conciencia. Durante muchos milenios, han sido liberadas aquí para que pudieran volver al camino de la luz a través de la coexistencia pacífica con una humanidad de corazón puro.

Durante más de trescientos mil años, el Creador esperó pacientemente su regreso. Sin embargo, una gran mayoría de estas razas no aceptó la recapitulación. Prefirieron seguir con su plan de rebelión. Sabiendo que sólo tenían dos caminos, rendirse o ser capturados, crearon una agenda oscura para asegurarse. Así que desarrollaron muchos esfuerzos basados en mantener su dominio en estos últimos 26.000 años.

Quizás el más importante de ellos, fue el experimento genético entre las razas invasoras y la especie humana en la Tierra. A través de los híbridos, obtuvieron un poder que no tenían antes, ya que no se les permitía encarnar en la Tierra. Sin embargo, sus representantes híbridos sí pudieron encarnarse, porque se convirtieron en humanos como los demás, sólo que con ADN reptil, cuya principal característica es el deseo insaciable de poder.

También sufrieron una alteración en su cuerpo emocional, por lo que no sienten emociones compasivas, amor ni respeto por los demás. Su único objetivo es el resultado, independientemente de los medios utilizados. El fin justifica los medios para ellos. Estos híbridos encarnados han ocupado gradualmente la mayoría de las posiciones de poder sobre todo y sobre todos. Durante estos 26.000 años, han llegado a donde están hoy, según su agenda.

CONTROL

El Creador siempre ha mantenido el control sobre su creación. Por mucho amor y compasión que tenga por sus hijos, fue necesario poner límites a estos rebeldes. Hace dos mil años, un emisario del Creador, a quien conocemos como el Maestro, vino encarnado con la humanidad para decirles que había terminado su tiempo de dominio. Aunque esa misma humanidad se volvió contra ese emisario llamado Jesús, su mensaje quedó grabado en muchas conciencias humanas. Como una semilla, se propagó rápidamente y se extendió en todas las direcciones del planeta.

La oscuridad conocía las consecuencias y no tardó en crear múltiples doctrinas religiosas entre los encarnados, utilizando a sus representantes híbridos para su aplicación. Esto hizo posible que incluso en la hipótesis de que un ser humano no se alinease con una religión y adoptase otra, aún permaneciese bajo el control de los híbridos.

Poco a poco, todos los segmentos de la sociedad humana fueron controlados de arriba abajo por el mismo grupo dominante. Cuanto más sentían que se les acercaba el asedio, tanto más aceleraban su plan, ya que no cesaba la autoridad del Creador.

MIEDO

A través del sufrimiento infligido, descubrieron que el miedo era la más paralizante de las acciones sobre los seres humanos. El miedo hace que la gente acepte cualquier cosa que se le ofrezca tan pronto como se les diga que les salvará.

No ha existido ni existe hoy un arma de dominio más poderosa que el miedo. Las propias religiones han infundido miedo a sus seguidores a través de sus dogmas. Un miedo innecesario, pues nunca deberíamos tener que temer a Aquel que nos creó basándose en el amor y en la luz.

Todo lo que nos asusta se basa en la creación de la oscuridad, las mismas situaciones que hieren a la humanidad, incluyendo las tragedias, el hambre y la desgracia. Y por si fuera poco, los de la no luz han amenazado con acabar con la humanidad si intervienen intervienen las fuerzas galácticas positivas en su favor.

Pusieron a la Tierra en cuarentena y crearon un cinturón magnético a su alrededor, que también impidió la llegada de la ayuda necesaria, y desarrollaron muchas más acciones: guerras, luchas de poder, un sistema financiero servil, control del clima y hambre. Artimañas destinadas a causar miedo y dolor.

Pero el Creador nunca abandona a su creación. Él ha dado un ‘stop’ a este grupo rebelde. Nada ni nadie tiene más poder que el que crea los mundos, y se ha fijado una fecha límite para volver al camino de la Luz o rendirse. No hay tercera opción. Muchos han aceptado el regreso a la casa del Padre. Se les ofrecerán oportunidades para recapitular en mundos de pruebas y reconciliación, pero se trata de un acontecimiento mayor, ya que se sube una escalera, empezando por el primer peldaño.

PLAN DIVINO

La superación de la oscuridad comenzó hace unos años, empezando con la destitución de entidades físicas adicionales en la cima de la pirámide de mando. Descendió hasta la base y ahora ha comenzado entre los híbridos encarnados. Se estima que todo estará terminado dentro de esta ventana de 50 años, que va desde 1975 a 2025. Aunque uno no pueda ver todo este movimiento, debemos tener fe en este Plan Divino.

El mando de la “no luz” ha acelerado su agenda ya que sienten que se les acaba el tiempo rápidamente. Sin el apoyo de las entidades no físicas que anteriormente les daban su guía, se aplicó la agenda que preveía ciertas acciones hasta el 2050. Esta fecha se adelantó a 2030 en un intento de mantenerse en el poder. Incluso eso no fue suficiente, así que adelantaron la agenda aún más, hasta 2019. Esto ya no tenía sentido, como podemos ver ahora, con una situación caótica.

De hecho, ahora ni siquiera tienen agenda, porque fracasa todo lo que intentan. Ni guerras, ni enfermedades, ni crisis financieras, ni falta de alimentos. Todo será un intento desesperado por sobrevivir de la gente oscura. Así que no tengáis miedo. Cuando sentimos miedo, bajamos la frecuencia del colectivo, y esto da apoyo a la no luz.

No entres en el miedo. Nada sucederá si el Creador no lo permite, y Él ya ha decidido la liberación de la humanidad. No hay poder más grande que el de aquel que creó. Somos seres divinos y todo lo que tenemos que hacer es confiar en el Plan. Soy Vital Frosi y mi misión es la iluminación.

VIAJEROS DEL TIEMPO

El grupo por Steve Rother.- La mayoría de ustedes ha viajado desde trescientos años en el futuro para estar aquí en este cruce de tiempo y espacio. Se han movido hacia atrás para estar aquí en este punto de equilibrio crítico del planeta Tierra y es un momento mágico.

Aunque se puede ver como algo negativo mucho de lo que está pasando, así es como los seres humanos suelen percibir el cambio. Cuando comienza a ocurrir un cambio masivo, se puede ver como algo negativo, pero se está comenzando a disipar la polaridad, aunque eso puede parecer extraño cuando miras las noticias de la tele.

Es muy simple vuestra labor como misioneros de la luz, como seres espirituales que caminan en estos cuerpos físicos densos. Cuanto más puedas elevar tu frecuencia, menos peso tendrás. Cada vez que sonríes, o estás en tu pasión y haciendo lo que viniste a hacer, te estás moviendo hacia esa frecuencia superior y crea menos peso en la Tierra.

NUESTRAS ARMAS

El lado oscuro parece haber penetrado en todas las áreas de la vida: médica, educativa, religiosa, política y militar. Si queremos que se vayan, no podemos hacerlo usando sus tácticas ni sus estrategias. Tienen ametralladoras que disparan más rápido de lo que pueden ver nuestros ojos, drones que entregan cargas útiles, armas de sonido que inmovilizan, etc. Todo lo que necesitan es provocación y, si no la proporcionamos, se asegurarán de que alguien más lo haga, con agentes provocadores.

Tenemos que usar nuestras propias armas, no tácticas ni estratégicas, sino expresiones sinceras. Incluyen la paz, la veracidad y la solidaridad. Saca el cariño de tu corazón y envíalo al mundo. Eso es suficiente.

Para que el mundo pueda atravesar la creciente crisis con el menor daño y perjuicio posible para todos, necesitamos meditaciones, oraciones, invocaciones y afirmaciones. Necesitamos unir al mundo en la paz, no en la guerra. Al hacer esto, derrotamos los esfuerzos de la camarilla, sin arriesgar la vida.

Los invisibles están conduciendo naves espaciales en estos días y están impidiendo el uso de armas nucleares y limpiando la Tierra de los residuos de uranio empobrecido, porque esta sustancia es un asesino de planetas. Ya habría muerto este planeta sin la ayuda de los galácticos.

