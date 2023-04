Permiso para Ser: El éxito de un libro que inspira a ser auténtico

«Hace apenas un mes que lancé mi primer libro, «Permiso para ser», y no puedo expresar lo agradecido que me siento por todo el apoyo que he recibido en este corto tiempo. Me siento muy emocionada y agradecida de que hayan decidido unirse a esta aventura conmigo.

La idea de escribir «Permiso para ser» surgió de mi deseo de compartir mi experiencia y aprendizajes sobre la importancia de darse permiso a una misma para ser quien realmente soy. Quería que el libro fuera una herramienta práctica que ayudarTE a reconocer tus miedos, limitaciones y creencias limitantes, para luego aprender a superarlos y dar el paso hacia una vida más plena y auténtica. Vivir el proceso de darte el PERMISO DE SER.

El impacto positivo del libro «Permiso para ser» en la vida de los lectores.

Ahora, ver cómo el libro ha resonado con tantas personas, es simplemente increíble.

Desde el primer día de su lanzamiento, he recibido mensajes de personas que me han compartido lo mucho que el libro les ha ayudado. Muchas me han dicho que el libro les ha dado la motivación y el impulso que necesitaban para hacer cambios en sus vidas y perseguir sus sueños. Esas palabras me llenan el corazón y me dan más energía para seguir adelante y continuar con el 2ª libro.

Agradecimientos: El poder de compartir, trabajar en equipo y tener una red de apoyo.

Además, también quiero agradecer a todos aquellos que han compartido el libro con sus amigos, familiares y conocidos. Sé que esto puede parecer un pequeño gesto, pero para mí significa mucho. Cada vez que alguien comparte mi libro, me da la oportunidad de llegar a más personas y expandir la abundancia de SER.

Quiero dar las gracias a todas las personas que han asistido a las presentaciones, charlas y otros eventos en los que he participado. Me encanta tener la oportunidad de hablar contigo en persona y de compartir nuestras experiencias y aprendizajes. Espero que hayas disfrutado tanto como yo cada uno de esos encuentros. Sino has podido estar, te espero en la próxima..

No puedo olvidarme de agradecer a mi equipo de trabajo, quienes han sido una pieza clave en el éxito del lanzamiento del libro. Han trabajado incansablemente detrás de escena para asegurarse de que todo saliera bien y de que el libro llegará a la mayor cantidad de personas posible. Gracias por su dedicación y compromiso.

Por último, quiero dar las gracias a mi familia y amigos, quienes siempre han estado ahí para apoyarme en cada paso del camino. Sé que mi éxito no habría sido posible sin su amor, paciencia y apoyo incondicional. Gracias por ser mi roca y por creer en mí.

Me siento muy afortunada y agradecida por todo el apoyo que he recibido en este primer mes de lanzamiento de «Permiso para ser». Me encanta leer tus comentarios y mensajes, y me hace muy feliz saber que el libro está haciendo una diferencia en tu vida. Prometo seguir dándome el permiso para llevar el mensaje del libro a más personas y ayudarles a darse el permiso para ser quienes realmente son.

Si aún no tienes el tuyo, Date el Permiso y hazte con en Lleida en Blu, en Almería en la librería El Faro de Recóndito o en la Librería Picasso, en Arboleas en la Tienda de Rubén y en el Estanco, en Ginebra en la Librería Albatros y en mi página web https://isabelmariacoach.com/permiso-para-ser/»