Cada día hay más científicos que avalan la teoría de una simulación holográfica.

Simulación Holográfica

Hipótesis Matrix

Pantomima cósmica

Holograma universal

Liberado Julián Assange

La Tierra se está renovando

Reservas de Oro en aumento

El ser humano está renaciendo

Energía libre en un pueblo suizo

Francia está al borde del colapso

Asaltado el Parlamento de Kenia

Todos los cambios están en marcha

Los bancos liquidan bonos europeos

España crece el triple que la eurozona

Malasia y Tailandia solicitan unirse a los BRICS

La “hipótesis de la simulación” propone que toda la existencia es una realidad ficticia, como una simulación computarizada. Los defensores de esta hipótesis argumentan a menudo que las anomalías o las limitaciones en nuestra percepción de la realidad podrían ser indicios de una simulación. Esta idea ha sido explorada en varias películas de ciencia ficción como Matrix.

La teoría de la simulación holográfica propone que el universo en el que vivimos puede ser una proyección bidimensional que percibimos como tridimensional. Esta idea se deriva de la hipótesis del universo holográfico en la física teórica, que sugiere que toda la información contenida en un volumen de espacio se puede representar como un holograma.

La simulación holográfica es una técnica que permite generar imágenes tridimensionales que parecen flotar en el aire, creando un efecto de profundidad y movimiento. Es un concepto fascinante que combina la tecnología de los hologramas con simulaciones avanzadas para crear representaciones tridimensionales realistas y envolventes. Un holograma es una imagen tridimensional creada mediante la grabación de patrones de interferencia de luz, lo que permite que se vea en tres dimensiones sin necesidad de gafas especiales.

La idea de que vivimos en algo parecido a una simulación general por ordenador, fue popularizada por filósofos como Nick Bostrom. En su famoso ensayo de 2003, planteó la posibilidad de que civilizaciones avanzadas podrían crear simulaciones tan detalladas que los seres conscientes no podrían distinguir su mundo del mundo real dentro de esas simulaciones.

Por su parte, el físico Melvin Vopson, de la Universidad de Portsmouth sugiere que las leyes físicas que gobiernan nuestro universo podrían ser en realidad algoritmos que ejecutan una estructura matemática, lo que implicaría que vivimos en una simulación. Otros científicos como Max Tegmark y James Gates han encontrado indicios que podrían apoyar la idea de que nuestro universo es una simulación, como la rigidez de las leyes matemáticas o la presencia de códigos correctores de error en las ecuaciones.

https://t.me/s/QDisclosure17/ 66527

https://www.rumormillnews.com/ cgi-bin/forum.cgi?read=242289

ECONOMÍA

COMENTARIO

Poofness dijo.- La asombrosa verdad es que la mayoría de los fondos no están tan disponibles ahora como la situación con los bancos ha dado un giro imprevisto, pero definitivamente afectará los resultados para todos. Hay una variedad de bolas financieras en el aire. Se están considerando muchas cosas con el daño de todos para ser las más incalculables. Tenga en cuenta eso y ¿podemos esperar que la basura no suceda? Mientras tanto, echa un vistazo a todo lo que intentas y ten la seguridad de que los esfuerzos son claros. Si tuviéramos fácil acceso a los fondos, estos podrían estar en las pantallas de radar de la mayoría de los banqueros. Todos los elementos anteriores están siendo considerados.

Están ocurriendo las transiciones, hay muchos que están cambiando sus objetivos, y los patos no están haciendo cola para dar un giro en este momento. No quiere decir que no será pronto, sólo que no es ahora. Golpear a puertas cerradas no te hará ningún bien. Cambia tu atención a los problemas que necesita la sociedad para estar más en sintonía; tus libertades están en crisis y tus problemas están creciendo. Obtén la fuerza para hacer algo importante en tu comunidad.

https://www.rumormillnews.com/ cgi-bin/forum.cgi?read=242391

EUROPA

ÁFRICA

Una multitud de manifestantes asalta el Parlamento de Kenia e incendia parte del edificio. https://es.euronews.com/2024/ 06/25/una-multitud-de- manifestantes-asalta-el- parlamento-de-kenia-e- incendia-parte-del-edificio

Níger recupera un yacimiento de uranio que estaba en manos de una empresa francesa. https://latamnews.lat/ 20240625/niger-recupera-un- yacimiento-de-uranio-que- estaba-en-manos-de-una- empresa-francesa-1155691938. html

ESPAÑA

AMÉRICAS

EL TIEMPO PROMETIDO

Según Bábaji a través de Jahn Kassl, la Tierra se está renovando. El ser humano está renaciendo. Se ha dado la llamada de atención, todos los cambios están en marcha. Los actuales fenómenos lumínicos y meteorológicos tienen dos causas: el hecho de que la Tierra se renueva y elimina todo lo malo de sí misma, y el hecho de que los creadores del mal tiempo están trabajando. Esto significa que el cambio y el realineamiento del planeta está sujeto a una dinámica tanto luminosa como pobre en luz, y es causado tanto por fuerzas luminosas y oscuras. Al final, ambos polos contribuyen al éxito de la ascensión y al despertar de la humanidad.

Las fuerzas que intentan por todos los medios mantener a la humanidad alejada de su natural anhelo de unidad ahora emergente, logran exactamente lo contrario con sus acciones apresuradas y masivas. Enfrentar a la humanidad a acontecimientos negativos de forma permanente siempre lleva a que la gente se vuelva resistente y contestataria. Se pierde la fe en las instituciones y las personas. La liberación y el autoconocimiento requieren siempre ciertos requisitos previos y estos están presentes en todos los ámbitos.

https://eraoflight.com/2024/ 06/20/master-babaji-the-time- that-was-promised-to-you/

Enlace al vídeo completo en español:

https://youtu.be/aFIU5XrKJfE