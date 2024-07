Only YOU Hotels tiene los mejores hoteles con piscina donde refrescarte este verano

Para combatir el calor de la capital andaluza, Only YOU Hotel Sevilla estrena Limbo Cocktail & Pool Lounge: un oasis de estilo tropical con piscina de 70m2, cómodas hamacas, cócteles de autor y la mejor gastronomía de vanguardia

En Málaga, Lolita Skyview Pool & Lounge – el rooftop de Only YOU Hotel Málaga – es el enclave perfecto para disfrutar de los atardeceres este verano, con una decoración mediterránea, infinity pool y vistas panorámicas a la ciudad

¿Qué hay mejor que darte un baño después de un caluroso día de turismo? Only YOU Hotels, la marca lifestyle premium de Palladium Hotel Group, tiene los mejores hoteles con piscina para descansar, desconectar y refrescarte este verano. Si Andalucía es tu destino de vacaciones, Only YOU Hotels te trae dos enclaves idílicos en Málaga y Sevilla donde conectar con la esencia de la ciudad. ¡Toma nota! Only YOU Hotel Sevilla – Limbo Cocktail & Pool Lounge La reciente apertura de Only YOU Hotels en la capital andaluza trae consigo un nuevo oasis en pleno corazón de la ciudad: Limbo Cocktail & Pool Lounge, la zona de piscina y coctelería que aspira a convertirse en el nuevo spot de moda tanto para viajeros como locales. Este enclave único, situado en la planta baja del hotel, es el lugar perfecto para desconectar y disfrutar de los mejores atardeceres al aire libre. Con una piscina de más de 70m2, cómodas hamacas y una decoración de estilo tropical, Limbo es la opción ideal para que los clientes alojados puedan darse un baño y descansar durante su estancia en la capital andaluza. Para que los sevillanos también puedan disfrutar de este espacio, Limbo cuenta con una barra pool-bar donde poder probar los cócteles y mócteles más refrescantes, una oferta de gastronomía de vanguardia y una agenda de eventos con live music y ambiente inigualable. La propuesta gastronómica de Limbo se compone de platos ligeros y refrescantes que fusionan los sabores tradicionales de Andalucía con algunos toques internacionales. Para picar, encontrarás opciones como el salmorejo cordobés con jamón ibérico o las croquetas de puchero andaluz con hierbabuena, seguido de principales como el poke bowl de atún rojo de Barbate o la Stracciatella de búfala con tomate rosa, pangratatto de piñones y pesto genovés. También destacan algunos “bocados a dos manos” como la hamburguesa de retinto andaluz, el sándwich cubano o la pinsa romana; para terminar con un toque dulce, no puede faltar la clásica torrija de brioche caramelizada, además de una deliciosa selección de helados artesanos.

Para acompañar esta gastronomía de vanguardia, no pueden faltar los cócteles de autor de Limbo, con mezclas originales como el Tropipunk – con Tequila Patron, fresas, piña y guayaba -, el Mandarina Fizz – vodka Grey Goose, Aperol, mandarina, limón Ginger Beer – y el Casi Mojito – con Ron Bacardí y hierbabuena –. Para los que no beben alcohol, la carta también incluye sorprendentes mócteles como el Vibrante Highball – Martini Floreale, melón y soda – o el Mediterranean 0,0 – con pepino, romero, pera y soda –. La oferta se completa con una variedad de smoothies, frappés, refrescos y otras bebidas. Además, todos los miércoles de 20:30h a 23:00h durante el verano, Only YOU Hotel Sevilla acoge Limbo Sundown: un evento en el que poder disfrutar de la mejor música en directo, la gastronomía más innovadora y la esencia del verano al más puro estilo tropical. Only YOU Hotel Málaga – Lolita Skyview Pool & Lounge En la última planta de Only YOU Hotel Málaga se esconde una de las joyas de la capital de la Costa del Sol: Lolita, un sofisticado cocktail bar con infinity pool, zona chill-out y vistas 360º desde donde disfrutar de los mejores atardeceres de la ciudad. Esta impresionante azotea te permitirá contemplar lugares tan emblemáticos como la calle Larios, la Alameda Principal, la Alcazaba y el castillo de Gibralfaro, el puerto y el mar, todo ello acompañado de una decoración de esencia mediterránea y un ambiente inigualable. Lolita cuenta con una piscina infinita para que los huéspedes puedan refrescarse en los días más calurosos, además de cómodas hamacas y un cocktail bar con una variada selección gastronómica e innovadores cócteles de autor diseñados a medida por Jose Berbel, Head Bartender de Only YOU Hotel Málaga. Deléitate con un Smoke Passion (con mezcal, zumo de limón, fruta de la pasión, tabasco y ginger beer), siente el verano con el exclusivo Pomelo Spritz (con Martini Fiero, soda de pomelo, cava brut y bitter Orange) o atrévete con un Moscow Mule (con vodka, lima y ginger beer). También encontrarás mócteles o cócteles sin alcohol, como el Strawberry Fizz o la Piña Colada, así como refrescos y deliciosos smoothies de frutas.

La carta del pool bar se completa con una irresistible oferta gastronómica que combina los sabores andaluces con toques internacionales. Destacan las clásicas tapas como las patatas bravas al estilo Only YOU o las cremosas croquetas de jamón ibérico, seguidas de platos ligeros como el healthy poke, la ensalada de stracciatella de búfala con espinacas, dátiles, pétalos de tomate asado y manzana verde o el tartar de atún rojo de Barbate aliñado: uno de los platos estrella. También encontrarás “bocados a dos manos” como la hamburguesa de wagyu a la parrilla o el sándwich pastrami de vaca ahumado al estilo NYC. Para acabar, no pueden faltar deliciosos postres como los helados artesanos, la tarta de queso y la piña al natural con jengibre, lima y hierbabuena.