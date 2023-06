Adicción al dinero

U na droga dura

Miedo a no tenerlo

Providencia Divina

Obsesión compulsiva

Necesidades económicas

Síndrome de abstinencia

Herramienta de intercambio

Necesitamos comer y dormir

La adicción al dinero, también conocida como avaricia, es un comportamiento compulsivo y obsesivo caracterizado por un deseo incontrolable de acumular riqueza y posesiones materiales. El dinero en sí mismo no es malo, pero la adicción al dinero puede ser patológica. Se produce cuando una persona desarrolla una dependencia y una obsesión desproporcionada hacia él. La avaricia o la codicia es un afán excesivo de poseer y adquirir riquezas para atesorarlas.

El dinero sólo es una herramienta para facilitar el intercambio de bienes y servicios, pero los adictos al dinero suelen estar obsesionados con obtener cada vez más fondos, sin importar las consecuencias negativas que pueda tener en su vida personal, relaciones o salud. La adicción al dinero se considera un trastorno psicológico y se puede manifestar de modo diferente.

Algunos adictos pueden estar constantemente preocupados por hacer dinero, trabajar excesivamente para obtener más ingresos o hacer inversiones arriesgadas en busca de ganancias rápidas. Pueden experimentar una sensación de euforia al obtener dinero o posesiones materiales, pero también ansiedad o irritabilidad cuando experimentan pérdidas financieras.

Esta adicción puede tener graves repercusiones en la vida de una persona. Puede afectar negativamente a las relaciones personales, ya que el adicto al dinero puede priorizar su búsqueda de riqueza sobre la calidad de sus relaciones humanas. También puede conducir al aislamiento social, depresión, estrés crónico e incluso problemas de salud.

SÍNDROME DE ABSTINENCIA

Según Digger Barr, la gente se molesta mucho cuando te metes con su dinero, y reaccionan a las situación financiera en función de su apego a ello. Como una droga, el dinero crea síntomas de abstinencia que producen pánico y caos como respuesta mental y emocional.

Si bien el dinero en sí mismo no es una droga, el comportamiento compulsivo y obsesivo hacia el dinero puede generar síntomas parecidos a los de la abstinencia de una droga en algunas personas. Estos síntomas se pueden manifestar a nivel mental y emocional, presentar pánico, ansiedad y caos mental.

Esto se puede relacionar con una dependencia emocional y psicológica del dinero. Algunas personas pueden haber asociado el dinero con su valor personal, su identidad o su seguridad, lo que intensifica la respuesta de ansiedad y pánico cuando sienten que están perdiendo o careciendo de dinero. El dinero puede proporcionar una sensación de seguridad y control en la vida de la gente, y cuando existe la posibilidad de perder esa seguridad, puede desencadenar respuestas mentales y emocionales intensas.

Necesitamos comer, dormir y mantenernos a salvo. Otros pueden necesitar atención médica. Si me quitan mi pecunio, mi preocupación se volverá hacia lo que debo hacer para satisfacer mis necesidades básicas: comida, agua o refugio. Cuando se enfrenta a la posibilidad de perder dinero o se carece de él, se vuelve primordial la preocupación sobre cómo satisfacer esas necesidades.

Es lo mismo con lo que se enfrentan todos los días las personas sin hogar, que se encuentran en pobreza extrema. Luchan diariamente para obtener los recursos necesarios para cubrir sus necesidades básicas. Su preocupación principal está en encontrar comida, agua potable, refugio y atención médica. Además de ayuda financiera, es fundamental brindar apoyo y recursos adecuados para abordar las necesidades básicas y darles la oportunidad de salir de esas circunstancias difíciles.

INTERCAMBIO

El dinero es simplemente una herramienta que facilita el intercambio justo y equitativo de bienes y servicios en una sociedad. Sin embargo, el apego al dinero se basa en un significado simbólico y emocional. Algunas personas pueden desarrollar apego al dinero debido a la creencia de que tener más dinero les otorga poder, seguridad, estatus social o felicidad. Esta creencia puede llevar a cabo un comportamiento obsesivo o compulsivo en busca de acumular más fondos.

Además, el apego al dinero también puede estar relacionado con aspectos psicológicos y emocionales más profundos, como el miedo a la escasez, la sensación de falta de control o la necesidad de seguridad. Esto puede generar preocupación, ansiedad o un sentido de identidad y autoestima basado en la acumulación de riqueza.

ANGUSTIA

La angustia por el dinero no es cuando lo tenemos, es cuando no lo tenemos. Se trata de la carencia. Es el miedo a no tenerlo. Esta preocupación por la escasez financiera puede generar ansiedad, estrés y malestar emocional.

El miedo a no tener suficientes fondos puede surgir de diferentes circunstancias, como la falta de empleo, la inestabilidad laboral, las deudas, los gastos imprevistos o la incapacidad para cubrir las necesidades básicas. Esto puede afectar negativamente a la calidad de vida de una persona y generar un estado de angustia constante, dificultad para relajarse, insomnio, falta de concentración y malas relaciones personales.

La angustia por el dinero puede afectar a gente de diferente nivel económico. No sólo se limita a los que enfrentan situaciones de pobreza o dificultad financiera extrema, sino que también puede afectar a personas con altos ingresos que tienen miedo de perder su estatus.

FILOSOFÍA

Según Emilio Carrillo, el dinero es una energía que permite hacer cosas, pero tiene una reglas de juego como toda forma de energía. El dinero parece escaso pero es abundante como toda energía. Lo que rige es la abundancia, no la escasez, porque todas las energías son abundantes como todo lo que nos rodea y como toda la creación.

Lo único que tienes que hacer para percibirlo es confiar en la vida y podrás ver que el dinero llega a tu vida exactamente en la cantidad que necesitas en función de tu proceso conciencial y evolutivo. Por lo tanto confía en la vida y llegará la cantidad de dinero que requieras en función de tu proceso. Si llega lo que la mente llama poco o mucho, es por algo. No te centres tanto en el qué tienes, concéntrate en el cómo obtenerlo.

Y no olvides que hay otra regla universal que se basa en el compartir. Comparte y recibirás, pero si no compartes, no recibirás y dejarás de tener aquello que tengas. “Al que tiene se le dará, y al que no tiene corazón, lo poco que tiene le será quitado” dijo Cristo Jesús. Esta frase se basa en la importancia del compartir. Todos tenemos dones y talentos y los tenemos para compartir. Cuando compartes sin buscar contrapartida, entonces recibes, y lo que recibes lo vuelves a compartir, y así sucesivamente. Ese es el ciclo de la vida.

El dinero puede requerir una forma de energía que nos permite hacer cosas y existen reglas y dinámicas asociadas a su flujo. Algunas personas creen en la idea de que la abundancia es una fuerza universal y que el dinero, como parte de esa abundancia, puede fluir hacia nosotros en la medida en que confiemos en la vida y estemos en sintonía con nuestro proceso evolutivo.

La idea de compartir y recibir también es habitual en muchas tradiciones y enseñanzas. El acto de dar desinteresadamente puede generar una energía positiva y abrirnos a recibir más en nuestra vida. Al compartir nuestros dones y talentos con los demás, no sólo beneficiamos a los demás, sino que también creamos un flujo de energía positiva que puede volver a nosotros.

Según Steve Beckow, el crecimiento humano no se detiene con la adquisición repentina de riqueza. En todo caso, la riqueza repentina sería una gran iniciación. Cada vez que expandes tu conciencia o te mueves al siguiente lugar, tienes que deshacerte de una gran cantidad de oscuridad que te impedía estar allí, y para deshacerte de ella debes encontrarla y amarla libremente.

PROVIDENCIA DIVINA

El “tesoro de la santa pobreza” es un concepto asociado a la riqueza espiritual de San Francisco de Asís en el siglo XIII, quien abrazó la pobreza como un valor espiritual y experimentó una vida de renuncia material en busca de una mayor elevación espiritual. Para San Francisco, la pobreza no era la falta de recursos materiales, sino una forma de vida en la que se abandona los deseos para operar en lo esencial.

San Francisco precisó que la pobreza era un camino hacia la humildad, la libertad y la dependencia total de la Providencia Divina. Para él, el verdadero tesoro radicaba en despojarse de las preocupaciones materiales y encontrar una conexión profunda con la espiritualidad. Esto no implica que sea un objetivo deseable la miseria.

La providencia divina es el cuidado que Dios tiene de la creación y de sus criaturas. Según esta creencia, el Creador está implicado en la supervisión y guía de los asuntos del universo y de cada individuo como el gobierno del mundo, el destino de las personas, el orden moral y la provisión de bienestar.

La noción de la providencia divina se encuentra en diversas tradiciones, como el cristianismo, el judaísmo y el islam. Algunos creyentes lo ven como un plan detallado pero otros pueden tener una visión más flexible, considerando que Dios guía y trabaja en conjunto con las decisiones y acciones humanas, sin que todo esté predeterminado. Sin embargo, esta creencia puede plantear desafíos filosóficos, como el problema del mal y el libre albedrío, que cuestionan cómo conciliar la existencia del sufrimiento con la idea de una providencia benévola y omnipotente.

