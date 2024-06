La palabra ‘raza’ está contaminada de prejuicios, pero aquí me refiero a las nuevas almas.

Desde 1994 ha nacido un nuevo tipo de almas, y los niños arco iris fueron los pioneros del nuevo prototipo humano, luego los niños Sol del 2012, y actualmente los hijos del Sol Central de ahora en adelante, que no llegan con ningún patrón kármico negativo que resolver según Judith Kusel. Los precursores fueron los niños arco iris que allanaron el camino para que llegaran los niños Sol.

Lady Gaia ha renunciado como escuela de enseñanza para las almas, lo que significa que que la escuela está cerrada ahora, y que las almas ya no necesitan venir a la Tierra para obtener lecciones en la maestría más elevada, ni trabajar a través de patrones negativos creados con otras almas en otras vidas. Para el año 2032, todo estará más o menos completo, en lo que respecta a la primera fase extensa, ya que para ese momento aquellas almas que elijan ascender completamente habrán ascendido a la nueva Tierra y habrán cambiado al nuevo cuerpo de luz.

https://goldenageofgaia.com/ 2024/06/06/judith-kusel-new- human-race-on-earth/

Para alejarse de la connotación negativa de la palabra ‘raza’, la ciencia tuvo que modificar su forma de referirse a las poblaciones humanas, y aceptar la existencia de una sola especie: el Homo sapiens. En un estudio de 1972 realizado por el profesor de Harvard, Richard Lewontin, los resultados no mostraron diferencias significativas para separar razas humanas. Estudios posteriores verificaron que la secuencia de bases genéticas en el ADN humano es idéntica al 99,9%.

https://www.bbc.com/mundo/ noticias-53277956

RAZA CÓSMICA

“La raza cósmica” es un ensayo publicado en Madrid (España) en 1925 por el filósofo y académico mexicano José Vasconcelos Calderón. Expresó la idea de una quinta raza en el continente americano, una aglomeración de todas las razas del mundo sin distinción alguna para construir una nueva civilización llamada Universópolis, y gente del mundo entero transmitiendo su conocimiento. Según el autor, los habitantes de Iberoamérica tienen factores territoriales, raciales y espirituales para iniciar la era universal de la humanidad.

https://es.wikipedia.org/wiki/ La_raza_c%C3%B3smica

“La raza futura“ también conocida como “Vril, el poder de la raza venidera” es una novela de ciencia ficción escrita por Edward Bulwer-Lytton, publicada en 1871. La novela sigue el relato de un joven que se interna en una mina y descubre un mundo subterráneo habitado por los Vril-ya, una raza superior y pacífica que vive en una sociedad utópica.

Los Vril-ya son vegetarianos, místicos y utilizan una energía llamada ‘vril’ que es capaz de realizar proezas como sanar, destruir, controlar el clima e influir en la mente y cuerpos de animales y vegetales. Esta energía es tan poderosa que había eliminado las guerras, ya que su utilización como arma supondría la aniquilación completa de ambos bandos.

La sociedad de los Vril-ya es pacífica y utópica, sin pobreza, rivalidades ni comportamientos extremos. Las mujeres tienen un papel principal en la sociedad, controlando el cortejo, la reproducción y la perpetuación de la raza. Los Vril-ya utilizan autómatas para las labores domésticas y vuelan con ayuda de alas artificiales.

https://es.wikipedia.org/wiki/ Vril,_el_poder_de_la_raza_ venidera

TORMENTAS SOLARES

El número más alto de manchas solares en 22 años.- El número promedio de manchas solares para mayo de 2024 fue de 172, el valor más alto en 22 años. Hasta ahora, junio es aún más alto, 200. Si continúa esto durante el resto del mes, junio podría registrar el mayor número de manchas solares desde diciembre de 2001.

https://spaceweather.com/

La niebla del letargo nos invade, y se necesita un esfuerzo consciente para salir de ella cuando cubre nuestra conciencia. Se llama “resaca energética” cuando está provocada por tormentas solares. Se siente como si tuvieras una tonelada de grava encima, y no te puedes mover. Por lo general, se usa el letargo para no discutir con otros. Luego se puede fingir ignorancia o estar ocupado en otras cosas, etc.

https://goldenageofgaia.com/ 2024/06/06/how-the-fog-of- lethargy-operates/

