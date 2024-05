Nove Mesto destapa la campaña europea de Copa del Mundo

Horarios Toda la competición de Nove Mesto se concentra en sólo tres días, si bien los élite volverán a doblar carrera en apenas 24 horas. Marta Cano abrirá su concurso esta temporada en MTB World Series el viernes en la prueba corta para sub 23 y continuará el sábado con el XCO, poco después de que los mayores disputen las mangas que definen las parrillas del domingo. Como de costumbre, las dos competiciones absolutas de cross country cierran la actividad en esta tercera manga de Copa del Mundo. Viernes 24

14:00 | Short Track Femenino Sub 23 Sábado 25

10:30 | Short Track Femenino Élite

11:05 | Short Track Masculino Élite

14:30 | XCO Femenino Sub 23 Domingo 26

10:15 | XCO Femenino Élite

14:00 | XCO Masculino Élite Cobertura Por segundo año, Warner Bros.Discovery y sus respectivos canales se encargan de dar cobertura global a toda la Copa del Mundo. En el caso concreto de España, las carreras pueden seguirse de nuevo desde Eurosport, tanto en sus canales de televisión como en su app digital a la carta. Como en cada cita de esta competición, Primaflor Mondraker Racing Team informará de todas las novedades de sus corredores en República Checa, con amplia cobertura de todo lo referente a nuestro equipo, abundante contenido gráfico y un completo informe a la finalización de las carreras. Enlace a la web de Primaflor Mondraker Racing Team