¡No paren la música!

N adie puede pararla

Bancos sin fondos

Insolvencia mundial

Se quedan sin dinero

E conomía sin activos

No saben qué inventar

La agitación traerá la Paz

Los bancos son el obstáculo

Luchan por la supervivencia

Final de la divulgación suave

El pez grande se come al chico

Los grandes bancos se comen a los pequeños

Confirmada la compra de Credit Suisse por UBS

Clientes bancarios dudan de la seguridad de su dinero

“No puedes parar la música. Nadie puede parar la música. Toma la chispa del amor. Haz que caiga la lluvia. Porque eso es más fácil de hacer. El sonido es cada vez más fuerte. Música cuando tocamos. Cuando nos arrodillamos para orar. Hay música en el sonido del viento. No puedes parar la música”.- «Can’t Stop the Music» es el sexto álbum del grupo The Village People, publicado en 1980. El álbum sirvió como banda sonora de la película del mismo nombre.

No hay música sin dinero.- “Sin dinero, qué palo, qué palo, qué palo, qué palo. Sin dinero ya no hay rock & roll. Sin dinero no podrías ser estrella y no puedes tampoco entrar ni a un concierto sin dinero, no coche, no tate, no chicas, sin dinero. Pensando en la manera de atraparlo, saltas, corres y gritas. Sin dinero, qué palo, qué palo, qué palo, qué palo.” Este tema de la banda española Charol fue un estallido del pop de nueva ola de los ochenta. Conocemos a muchos viejos rockeros que son pobres como las ratas y se divierten más que un barril de bolas de discoteca.

INSOLVENCIA

Según Judy Byington, los bancos están colapsando porque nadie sabe el dinero real que existe en cada país ni las deudas reales de cada gobierno o nación. El 90% de los bancos no tiene dinero real en stock para darle a una persona más de un millón de dólares en efectivo. Sólo tienen transferencias diarias de fondos entre tiendas y bancos, y cajeros automáticos.

Están clamando por cualquier dinero que puedan conseguir en este momento y se esconden. Los bancos mundiales no tienen los fondos para financiar los bancos, o los sistemas bancarios mundiales y pagar las deudas, o las industrias de la salud, o los sectores gubernamentales. Se están quedando sin dinero para pagar el régimen de sorteo que crearon y controlan por lo que están activando la infraestructura y el sistema de respaldo.

Así que actualmente los grandes bancos del mundo se están comiendo a todos los bancos pequeños. El pez grande se come al chico en la ley del mar. Es por eso que intentan instalar el sistema de moneda digital de banca central (CBDC) e intentan un control bancario mundial a través de dicho sistema que ocultaría la corrupción y controlaría a los ciudadanos inocentes.

El sistema digital no permitiría a nadie hablar sobre la corrupción bajo la amenaza de bloquear tu propio dinero, y sólo permitiría comprar cosas esenciales. No podrías retirar mucho dinero sin la aprobación de la banca central.

PREOCUPACIÓN

Clientes bancarios dudan de la seguridad de su dinero tras la quiebra del banco Silicon Valley.- En Twitter, muchos usuarios han expresado su preocupación sobre si deberían retirar sus activos como medida de precaución. Por ejemplo, una cuenta tuiteó «Todos debemos retirarlo todo de nuestras cuentas bancarias para mantener nuestro dinero a salvo. He convencido a toda mi familia y a algunos amigos y compañeros de trabajo de que es la opción más sensata.”

Ésta no es mi opinión porque la buena noticia es que, desde la crisis financiera de 2008, los países han puesto en marcha normativas para proteger el dinero que la gente tiene en sus cuentas. Todos los países de la UE deben asegurar un mínimo de cien mil euros por cliente y banco. En EEUU se asegura a las personas hasta 250.000 dólares. En el Reino Unido, los clientes de los bancos están protegidos hasta 85.000 libras.

NOTICIAS

MENSAJES

– Según Blossom Goodchild, la agitación que está surgiendo traerá la paz. Una vez que uno está en medio de lo que está por venir, no es algo que engullirá al planeta durante años y años. Una vez que se revele la verdad y se calme la gente, se abrirá la puerta una vez más. No podemos dar un plazo de tiempo, pero cuando todo esté en movimiento funcionará sin problemas de acuerdo con el plan divino.

– Se acaba la divulgación suave por James McConnell.- Todos a su alrededor estén perdiendo la cabeza, sintiendo el miedo, tal como las fuerzas oscuras quieren que lo hagan. Pero aquellos de ustedes que tienen ojos para ver y oídos para oír, saben que es mejor no sentir el miedo, no sentir el pánico que comienzan a tener cada vez más. Porque sabes que el camino está abierto frente a ti. Continúen avanzando paso a paso. No retrocedas. No permitas que surja el miedo dentro de ti. Porque ciertamente no hay nada que temer excepto el miedo mismo.

Estás al borde de muchos cambios y a medida que miren a los cielos y vean las naves, las fuerzas de la oscuridad no podrán hacer nada para evitar que se presente la verdad, la revelación completa. La divulgación blanda ha llegado a su fin. Estás a punto de ver la verdad completa saliendo de muchas fuentes diferentes. Como digo, están al borde de muchos cambios en el mundo.

– Mensaje de Mike Quinsey.- A estas alturas de la película, deberían haberse dado cuenta de que lo que está sucediendo en la Tierra es una señal de que se están produciendo cambios importantes y continuarán haciéndolo hasta que esté preparada para la Ascensión. Lo que era aceptable durante el último ciclo, ya no es apropiado en un momento en que se necesitan cambios para levantarte, y estos continuarán con el paso de los años. Actualmente estás viviendo un periodo de cambio que es difícil, pero habrá un punto de inflexión para mejorar en un futuro muy cercano. Así que manténganse firmes y no se desesperen, ya que su paciencia será bien recompensada.

– Poofness dijo.- Asegúrate de no estar escuchando a la multitud que fomenta el miedo, y aléjate de los dramaturgos que no quieren nada más que mantenerte molesto y nervioso. Ninguna de esas noticias es la verdadera noticia de todos modos. Ten la seguridad de que los sombreros blancos están trabajando todavía y que los cambios arremolinados que puede ver son como los fuegos del cambio en acción.

Están manipulando la verdad que buscas y continúan los esfuerzos para restringir, los esfuerzos para descubrir el liderazgo verdadero y auténtico. Los que quieren trabajar por la verdad están bajo la presión de aquellos que no quieren perder lo que se han repartido entre ellos. Todavía está en marcha, pero la fragmentación ha dividido algunos de los recursos. Hay fuerzas que aún obran por el bien del conjunto. Las cosas pueden comenzar a moverse al quitar la presión y sacar algunos bancos más del camino.

Los bancos son el principal obstáculo para todo esto; luchan por sobrevivir y las cosas no les salen bien. Sólo sepa que el poder de la buena visualización y la oración en el formato correcto ha mantenido vivo todo esto. Aguanta, no te rindas, sigue la pelota que rebota, sigue el dinero y cuando se seque, es posible que tengas un poco de flujo en tu camino. Sigan proyectando que todo esto sucederá este año.

