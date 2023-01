Mundo Loco

Alguien salió de la caverna

Recuerda mantener la calma

Señales de un mundo cambiante

No empujes e l río porque fluye solo

«Alguien voló sobre el nido del cuco»

Alexa dice que la RV ser ía el 31 de enero

¿Hemos llegado al pico del asco colectivo?

Un chip extrae datos de universos paralelos

Citibank dice que éste es el año de la prosperidad

Siete bancos lanzarán una billetera digital a mitad de año

¿Alguna vez has sentido que estás viviendo en un mal sueño con un montón de locos? pregunta Saratoga Ocean. Hemos estado sujetos a un tipo de existencia de «Alguien voló sobre el nido del cuco» (One Flew Over the Cuckoo’s Nest) (en Hispanoamérica, “Atrapado sin salida”) donde los locos están a cargo del manicomio y acaban escapando de la prisión. No hay ninguna cualidad redentora en la forma en que se está manejando este planeta. Los locos están a cargo, y no parece importarles nada. Ni siquiera ellos mismos.

Según la alegoría de la caverna de Platón, cuando el prisionero liberado vuelve al interior de la cueva para liberar a sus antiguos compañeros de cadenas, haría que estos se rieran de él. El motivo de la burla sería afirmar que se han estropeado sus ojos al verse ahora cegado por el paso de la claridad del Sol a la oscuridad de la cueva. Cuando este prisionero intenta desatar y hacer subir a sus antiguos compañeros hacia la luz, Platón nos dice que estos son capaces de matarlo y que lo harán cuando tengan la oportunidad. Es lo mismo que le sucedió a Cristo.

La teoría de la reminiscencia es una teoría del conocimiento según la cual adquirir sabiduría consiste en recordar lo que el alma sabía cuándo habitaba en el mundo inteligible de las ideas antes de caer al mundo sensible y quedar encerrada en el cuerpo. El recuerdo se logra principalmente mediante el diálogo filosófico. La virtud y la sabiduría viene de una vida pasada. El alma conserva esa información y esas enseñanzas aprendidas, y las trae a la vida actual de la persona.

Según la alegoría del caballo alado, el alma está formada por un caballo blanco que se localiza en el pecho y otro negro que se encuentra en el vientre y por el auriga que se encuentra en la cabeza. El alma es una fuerza natural que mantiene unidos al carro y su auriga sostenidos por alas. La fuerza del ala consiste en llevar hacia arriba lo pesado, elevándose hacia el lugar en donde habitan los dioses.

Lo divino es hermoso, sabio, bueno, hace crecer las alas y las alimenta. En cambio lo malo, vergonzoso y feo, y hace que se consuman y perezcan. Si el auriga controla a los caballos, se elevará y contemplará el mundo de las ideas, si por el contrario no lo hace, los caballos se rebelan, no podrá elevarse y caerán en el mundo de las cosas, el mundo sensible. El alma acabará en un cuerpo aprisionado con el anhelo de regresar a su mundo original.

Para conseguirlo necesitará hacer nacer sus alas, lo cual se logra a través del amor, y del anhelo de alcanzar la belleza y la justicia. Cuando el alma alcanza todas sus virtudes (fortaleza, sabiduría, templanza) le llevarán a contemplar la idea del Bien mismo. Con ello hará que le vuelvan a crecer las alas, se elevará y volverá al mundo de las ideas. El auriga es Arjuna en el Bhagavad-gītā.

CÓMO ASCENDER

Depende de nosotros dar un paso hacia un mayor nivel de poder, metafísicamente hablando, y cambiar el rumbo de nuestra vida individual. Necesitamos practicar una vida muy intencional. En lugar de retirarnos con miedo, necesitamos estar plenamente presentes en cada célula de nuestro cuerpo.

Así que los animo a seguir adelante en su evolución con gran intención. Os animo a no desperdiciar ni un solo día de esta preciosa vida. Cuando te levantes por la mañana, pregúntate si hay algo simple que puedas hacer hoy para hacer que tu vida avance de manera positiva.

Nunca podremos integrarnos con lo que hacen estos controladores y seguir siendo seres humanos al mismo tiempo. Si nos integramos con su locura pasivamente, seremos cada vez más como ellos. Así que ahora es el momento de tomar el control de tu propia vida lo mejor que puedas. Sólo da pequeños pasos hacia adelante todos los días.

Comienza el día sintonizándote con tu yo y tu sabiduría interior. Familiarízate con tu sentido de la intuición. Conviértete en un apasionado de seguir tu guía interior. Y sobre todo, cuida tu cuerpo físico. Escucha lo que necesitas. Pregúntate si estás haciendo un buen trabajo. Mantente conectado con la naturaleza y la Tierra. Forma parte de los ciclos del sol, la luna y las estaciones. Nuestra capacidad de evolucionar es todo lo que tenemos. Es hora de tomar esa habilidad muy en serio.

NOTICIAS DEL RESETEO

L a gente le pregunta a Alexa cuál sería la fecha de la revaluación de las divisas. S u respuesta fue el 31 de enero. El nuevo mercado de valores ya ha comenzado y se llama Stellar . https://dinarchronicles.com/ 2023/01/27/coming-unglued- markz-and-michael-cottrell- intel-stream-highlights-1-27- 23/

Pregunta y respuesta literal: “Alexa, ¿cuándo tendrá lugar la revaluación de la moneda extranjera?” Respuesta: “La revaluación de la moneda extranjera se considera el 31 de enero.” Esto no significa que su respuesta sea infalible. Podría no significar nada, pero sin duda es divertido, aunque te tome el pelo. https://dinarchronicles.com/ 2023/01/26/alexa-said-what- markz-evening-intel-stream- highlights-1-26-23/

Alexa es un asistente virtual desarrollado por Amazon , utilizado por primera vez en el altavoz inteligente Amazon Echo . Está disponible en inglés, alemán, japonés, francés, italiano y español. Entre las habilidades disponibles se encuentran juegos y curiosidades, música, noticias, estilo de vida, negocios y finanzas, salud, entretenimiento, comida y bebidas y hogar. https://es.wikipedia.org/wiki/ Amazon_Alexa

Relato bancario sobre el billete de arco iris por Módena .- Fui al banco para preguntar sobre la nueva moneda respaldada por oro y no tenían ni idea de lo que estaba hablando. Dijeron que la moneda del arco iris se imprimió hace años, y tenían algunos fechados en 2017 que aún no están en circulación. https://dinarchronicles.com/ 2023/01/26/bank-story-about- rainbow-currency-by-modena-1- 26-23/

Ray Dalio dice que la mayoría de la gente no está preparada para lo que viene muy pronto. https://www.youtube.com/watch? v=tJQ4Uf3SEQo

Creo que hemos llegado al pico del asco colectivo. Si la gente no habla de ello, puedes leerlo en su cara. https://www. godlikeproductions.com/forum1/ message5345932/pg1

ECONOMÍA

Señales de un mundo cambiante.- Cometas que pasan por la Tierra, nubes de cristales de hielo en el momento equivocado del año en la mesosfera, colapso de los precios de los automóviles e inflación masiva de alimentos. https://www.bitchute.com/ video/XwfAeCPkV_o/

Se está desplomando la economía, está cayendo la venta de viviendas, está subiendo el precio del combustible otra vez y es difícil llegar a fin de mes, según el informe X-22. https://rumble.com/v279tbg-ep. -2982a-el-salvador-counters- the-cb-this-is-what-they-dont- want-the-peopl.html?mref= 9ceev&mc=ewucg

Gazprombank pidió a sus clientes que no hagan transferencias en dólares.

Citibank dice que é ste es el año del conejo, y será el año de la prosperidad. https://www.citi.com/

Los bancos más grandes planean lanzar a mitad de año una billetera digital que los consumidores pueden usar para comprar en línea, informó el lunes el Wall Street Journal . https://www.wsj.com/articles/ banks-plan-payment-wallet-to- compete-with-paypal-apple-pay- 11674433472

La billetera digital se vinculará con las tarjetas de crédito y débito de los consumidores y será administrada por Early Warning Services , propiedad de un consorcio de siete bancos: JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo, US Bank, PNC, Truist y Capital One. H a comenzado e l proceso de transformación del mundo bancario en un mundo digital. https://www.fintechfutures. com/2023/01/several-major-us- banks-reportedly-team-up-on- new-digital-wallet-project/

Bankinter se convierte en el último de la fila del sector bancario español. https://es.noticias.yahoo.com/ bankinter-convierte-fila- sector-bancario-030000872.html

Bruselas propone agilizar el regreso de emigrantes irregulares. https://es.noticias.yahoo.com/ bruselas-propone-presencia- frontex-agilizar-202115670. html

AMÉRICAS

FILOSOFÍA

Opinión de Kejraj .- Dices la verdad y te consideran loco. Los que creen en su narración son los ‘normales’. Bueno, ahora hay una nueva energía en la Tierra. Y en esta nueva energía no tienen cabida aquí. Muchos encontrarán cosas impactantes, pero aún esperan que regrese el mundo ‘ normal ’. Eso no ocurrirá, porque la 3-D se está disolviendo. Acepta el cambio. https:// operationdisclosureofficial. com/2023/01/27/earth-alliance- and-patriot-news-for-january- 27-2023/

No empujes al río porque fluye solo. Empujaron el río y no funcionó . Cuando empujas el río, el río empuja hacia atrás. El materialismo ha progresado hasta una parada predecible en el camino. http://www.zippittydodah.com/ 2023/01/they-pushed-river-and- river-will-not-be.html

La silla del capitán Kirk por Digger Barr .- Estoy mirando la pared de nuevo. Se está convirtiendo en un pasatiempo regular. La cosa es que m e gusta estar aquí. Se siente como la silla del capitán James Kirk de StarTrek . Desde aquí puedo llegar a todo. A partir de aquí hay claridad y no puedo cometer ningún error. Todas las cosas internas son perfectas y como deben ser. https://gaiasgardens.guru/

CURIOSO

El Sol es la personalidad divina expresada a través del instrumento de luz dice Perro Poeta . http://www.smoking-mirrors. com/2023/01/the-sun-is- personality-of-god-expressed. html

Los a strónomos acaban de descubrir la car a de un oso dibujada en la superficie de Marte . https://twitter.com/ ScienceAlert/status/ 1618841248621645824

Papiro completo del Libro de los Muertos de 16 metros de largo del antiguo Egipto descubierto en Saqqara . https://www.livescience.com/ ancient-egypt-book-of-the- dead-papyrus-found

E l CEO de las computadoras cuánticas D-Wave le dice a su audiencia que un chip de procesa y extrae datos de universos paralelos. No es de extrañar que exista el e fecto Mandela. Los cu bits están creciendo y accediendo a más universos paralelos. https://www.tiktok.com/@ everlastinglite/video/ 7192843565389892910?_r=1&_t= 8ZNy2yzO4KE

Cuatro robots desarrollados para uso militar mataron a 29 trabajadores de laboratorio en Japón . https://twitter.com/ufob0t/ status/1607950603204063232/ mediaViewer?currentTweet= 1607950603204063232& currentTweetUser=ufob0t

El Pentágono admite tener un naufragio ovni.- El investigador Anthony Bragalia solicitó a la Agencia de Inteligencia de Defensa datos sobre material ovni bajo la Ley de Derecho a la Información, y su respuesta fue un documento redactado de 154 páginas. E l Pentágono no s ó lo admite que está en posesión de objetos aéreos, sino que también está probando materiales con propiedades electromagnéticas que tienen un gran potencial para la industria aeroespacial. https://medium.com/@ Paranormal_investigations/the- pentagon-admits-having-a-ufo- wreck-b72e1af19aa7

MUNDO MULTIPOLAR

El surgimiento de un mundo multipolar es «un proceso objetivo e imparable» , subrayó el principal diplomático ruso . D estacó el rápido desarrollo de países como China, India y el surgimiento de Turquía, Egipto, Brasil y otros países de Iberoa mérica y el Golfo Pérsico como centros influyentes. https://tass.com/politics/ 1567811

A gencia rusa dice que bloqueó el acceso a los sitios web de la CIA y el FBI. https://tass.com/society/ 1568049

D imite el jefe de gabinete de Biden .

Flota de B-52 grabada volando sobre Long Island hacia Europa . Algo pasa. https://www. godlikeproductions.com/forum1/ message5345884/pg1?regp= bm9fMTY3NDg2Mzc4Ng==

Donald Trump asegura que podría acabar con el conflicto en Ucrania en 24 horas. https://sputniknews.lat/ 20230127/trump-asegura-que- podria-acabar-el-conflicto-en- ucrania-en-24-horas- 1135106556.html

Los ciudadanos de los países de la Otan deben saber que la alianza está implicada en un enfrentamiento con Rusia sin haberles pedido su opinión. https://tass.com/politics/ 1567957

Esta vez es diferente por Douglas Macgregor .- Rusia ni colapsó internamente ni capituló ante la demanda colectiva de Occidente. Los gobiernos de Hungría y Croacia simplemente están reconociendo la oposición del público europeo en general a la guerra. Ahora, los alemanes también están incómodos.

Alexei Arestovich , el asesor recientemente despedido del presidente Zelensky fue más directo. Expresó sus propias dudas de que Ucrania pueda ganar su guerra con Rusia y ahora cuestiona si Ucrania incluso sobrevivirá a la guerra. https://www. theamericanconservative.com/ this-time-its-different/

