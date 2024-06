Mujer, 42 años y con consumo problemático de alcohol es el perfil de las mujeres en tratamiento en Proyecto Hombre

El 84,9% de las mujeres que atiende Proyecto Hombre sufren de ansiedad severa.

Estas mujeres tardan de media 18 años en solicitar ayuda.

La entidad, que pretende visibilizar la realidad de mujeres con problemas de

adicción, lanza su campaña #MujeresConProyecto.

La Asociación Proyecto Hombre presenta hoy el Informe 2023 del Observatorio Proyecto Hombre sobre el perfil de las personas con problemas de adicción en tratamiento, en la Asociación de la Prensa de Madrid.

El porcentaje de mujeres atendidas en Proyecto Hombre ha descendido levemente

con respecto al año pasado, pasando de un 18,6% a 16,7%, mientras que el número

de hombres se mantiene estable o en aumento.

“El hecho de que el número de mujeres que acuden a tratamiento haya disminuido

en el último año nos demuestra que aún no existe un acceso igualitario a la ayuda

y que hay un importante grueso de consumo “normalizado y banalizado” entre la

sociedad y vinculado a sustancias legales como el alcohol o las benzodiacepinas

que hace que el número de mujeres que solicitan ayuda sea menor que el de los

hombres”, explica Manuel Muiños, presidente nacional de la Asociación Proyecto

Hombre, durante la presentación del Informe 2023 del Observatorio Proyecto

Hombre sobre el perfil de las personas con problemas de adicción en tratamiento.

Para Proyecto Hombre el sexo es un factor condicionante cuando se trata del uso y

abuso de sustancias y, por lo tanto, la aplicación del enfoque de género en el

ámbito de las adicciones es una necesidad, una cuestión de derechos y de

efectividad de sus intervenciones.

Mujer, 42 años, con consumo problemático de alcohol y con trastorno de ansiedad

severa: el perfil de las mujeres que atiende Proyecto Hombre

 La edad media de las mujeres que acuden a los centros es de 41,6 años, más

de dos años superior a la del hombre (39,9).

 En las mujeres el consumo problemático de alcohol (46,8%) adquiere mayor

protagonismo que el de cocaína (35,5%) a diferencia de en los hombres, que

la cocaína ocupa el primer lugar (41,9%) y en segundo lugar el alcohol

(33,6%). Por primera vez, la cocaína ha alcanzado el 35,5% de referencia en

los ingresos de mujeres; una tendencia ascendente desde 2018.

“La diferencia en el consumo de alcohol en grandes dosis entre hombres y mujeres

(33,6% ellos, frente a 46,8% ellas), es un dato que nos ha impactado. El hecho de que

el alcohol sea una droga legal y cuyo uso esté aceptado socialmente, hace que la

percepción de riesgo disminuya y que estas mujeres normalicen su consumo y

tarden más tiempo en pedir ayuda”, afirma Ángeles de la Rosa, coordinadora de la

Comisión de Evaluación de la Asociación Proyecto Hombre.

 Las benzodiacepinas y otros sedantes (como sustancia principal de acceso

a tratamiento) siguen siendo comparativamente superior entre las mujeres

(1,4%) frente a los hombres (0,6%). Otra sustancia de uso legal.

 La tendencia general es que las mujeres inician el consumo regular o

problemático a mayor edad que los hombres. Destaca de manera especial

el alcohol en grandes cantidades 5 años más tarde, a los 26 años y otros

opiáceos/analgésicos, que se inicia 4 años más tarde también en mujeres

(28,6).

“En general, las mujeres tienden a silenciar o a ocultar su consumo. Tardan, de

media, aproximadamente 18 años en pedir ayuda. La normalización del consumo

de sustancias como el alcohol o las benzodiacepinas, la baja percepción del riesgo,

el temor al estigma o priorizar el cuidado de los demás, suelen ser los motivos para

retrasar el tratamiento. En muchos casos tienen miedo a perder la custodia de sus

hijos e hijas al hacer pública su adicción y suelen contar con menor apoyo familiar,

económico y social. Un 10,2% viven solas con sus hijos, frente al 1,6% de los varones.

Por eso, cuando por fin deciden acudir, lo hacen física y psicológicamente más

afectadas”, afirma De la Rosa.

Con respecto su situación económica, la principal fuente de ingresos de las

mujeres ha procedido de los subsidios, ayuda social y apoyo económico de

compañeros, familiares y amigos (58,4%), muy alejado del 36,6% que

representan los hombres, cuya fuente principal sigue siendo el empleo.

Ellas padecen más problemas de salud crónicos que interfieren en mayor

medida (41,7%) que los hombres (31,7%) en su día a día. Los trastornos más

frecuentes que presentan las mujeres son los trastornos de ansiedad severa

(84,9% frente al 71%), los trastornos del estado de ánimo (especialmente el

trastorno depresivo mayor, 75,4% frente al 55,5% de los hombres) y

problemas emocionales.

Para dar respuesta a las necesidades de estas mujeres, en los 28 centros de

Proyecto Hombre se desarrollan programas e intervenciones específicos para ellas,

profundizando en cuestiones como la gestión emocional, la autoestima, etc.

La entidad también cuenta con programas de prevención, evaluación, formación y

apoyo específicos como son los programas que contemplan las diferentes

situaciones de la mujer (hijos a su cargo o gestantes, violencia de género,

incomprensión, o estigmatización).

Recomendaciones y propuestas

“En base al análisis de los datos y las conclusiones que se desprenden de este

estudio, desde Proyecto Hombre nos gustaría animar al trabajo conjunto con el

objetivo de reducir las brechas de género en el acceso y la atención a las personas

con adicciones, así como ofrecer recursos que se adapten las necesidades de

estas mujeres (hijos menores, horarios flexibles en los programas asistenciales,

servicios de guardería que permitan compatibilizar el tratamiento con las

responsabilidades familiares…)”, afirma Jesús Mullor, director del Observatorio

Proyecto Hombre.

Para la entidad es fundamental brindar un enfoque integral que aborde tanto las

adicciones como las problemáticas legales y familiares que enfrentan las

personas en tratamiento. Para ello, se debe establecer una estrecha colaboración

con el sistema legal para facilitar el acceso al tratamiento de quienes tienen causas

judiciales pendientes, considerando las necesidades específicas de los hombres en

este contexto.

“Con respecto a la relación de comorbilidad que existe entre salud mental y

adicciones, desde Proyecto Hombre ofrecemos y abogamos por un abordaje

integral, holístico y personalizado. Es necesario la colaboración entre los servicios

de salud mental y los programas de tratamiento de adicciones, así como la

capacitación adecuada del personal que está en primera línea”, añade Mullor.

Para terminar, Proyecto Hombre promueve e insiste en la importancia de la atención

y promoción de los programas de integración social y laboral de las personas en

proceso de recuperación con el objetivo de garantizar un futuro más justo y

equitativo, tal y como realizan desde su programa INSOLA.

Mujeres con Proyecto, campaña de Proyecto Hombre

Gracias a informes como el Observatorio de Proyecto Hombre y a su trabajo diario y

de casi cuatro décadas en el ámbito de las adicciones, la organización ha

identificado que existe un perfil específico que está formado por mujeres de

mediana edad, con una vida estructurada, un trabajo (o no), y un estatus

socioeconómico medio que abusan del alcohol y/o de los psicofármacos y lo

hacen de manera “normalizada”, sin ser conscientes del riesgo que supone, ya que

son sustancias legales y aceptadas socialmente.

“Son estas mujeres, cuyo consumo está normalizado y que no se considera como

un riesgo, a las que queremos llegar con nuestra campaña de sensibilización

#MujeresConProyecto, para que sean conscientes del problema y busquen ayuda

y apoyo en nuestros centros. Allí encontrarán un espacio de confianza y

confidencialidad, un espacio seguro, donde no se las juzga y donde, a través de

una intervención terapéutica-educativa integral, se les acompañará a conseguir un

estilo de vida autónomo y saludable”, afirma Elena Presencio, directora general de

la Asociación Proyecto Hombre.

La campaña #MujeresConProyecto ha sido financiada por el Plan Nacional Sobre

Drogas (Ministerio de Salud) y se puede ver aquí.

“También es una iniciativa para poner a todas nuestras mujeres en valor, sin

juzgarlas, para acompañarlas, sin cuestionarlas. Para reconocer que, a pesar de la

penalización y los estigmas que enfrentan por sus problemas de consumo, son

mujeres con proyecto. Con futuro. Que salen adelante y que demandan ser

miradas desde respeto. Es imprescindible poner a las mujeres en el centro, como

protagonistas de nuestros programas y de sus vidas”, añade Presencio.

Accede al informe completo, aquí o escanea este código QR:

Informe 2023

Sobre el Observatorio Proyecto Hombre

El Observatorio Proyecto Hombre es un informe anual que recoge información

relacionada con las personas atendidas en los programas de tratamiento y que a

su vez recoge los datos obtenidos en la aplicación sistemática y periódica del

cuestionario denominado “EuropASI”.

Los datos recogidos y tabulados son los que a su vez han sido recogidos en

cada centro de Proyecto Hombre, una vez traspasadas las encuestas “EuropASI”

aplicadas a las personas de nuevo ingreso, que han cumplido los 18 años.

Por lo tanto, el universo de estudio lo componen las personas usuarias de

Proyecto Hombre, de edad igual o superior a 18 años, que han iniciado tratamiento

en 2023 en programas y dispositivos para adultos con problemas de adicción en

alguno de los 28 centros de esta asociación. En el Observatorio se recoge una

muestra de las personas que se atienden cada año, no el total. En 2023 se han

volcado datos de 4.041 usuarios/as, con un acumulado desde 2013 de 33.825

usuarios.

Sobre Proyecto Hombre

Proyecto Hombre nace en 1984 para ofrecer soluciones en materia de prevención, tratamiento y rehabilitación de las

drogodependencias. Anualmente trata a más de 16.000 personas en rehabilitación y casi 109.000 en prevención en 28 centros y 210 dispositivos en España. Es una de las mayores ONG española dedicada a la prevención y tratamiento de adicción al alcohol y otras drogas.