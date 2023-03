D iálogo de sordos

Charlatanes de feria

E l ingenio del diablo

M étodo de Ollendorff:

Consiste en no responder

Consiste en desviar balones

Consiste en hacer propaganda

¿Por qué hay que hablar tanto?

Tocho de veinte folios de Sánchez

Los gobiernos están desesperados

Los políticos hablan de sus traumas

Las formas traicionan a las palabras

Mensajes políticos vacíos de contenido

La verdad es breve y la mentira es larga

D isociación entre la realidad y el lenguaje

La verborrea es como la tinta del calamar

L a verdad es del corazón, y la mentira del ego

L a verdad es sencilla y la mentira es complicada

E l diálogo no consiste en dictar lecciones políticas

El diálogo es intercambio tranquilo de información

Contra el vicio de preguntar, la virtud de no responder

L a s respuesta s no tiene n nada que ver con la s pregunta s

Lao Tse dijo que el mejor gobierno es el que no existe, y que cuantas más leyes se dictan, tanto más corrupción se produce.- Hoy hablaremos del gobierno sin acritud, como dijeron Tip y Coll, sin odio ni resentimiento. Una misión de alto riesgo, tras los últimos ataques a la libertad de expresión establecida por la Constitución, porque opinar es cada día más peligroso. Yo esperaba más del profesor Tamames, pero le pesan los años más que los kilos, aunque sigue siendo un genio de la economía. Por cierto, le gusta desayunar con galletas Campurrianas, igual que a mi.

Tuve la paciencia o cometí el error de escuchar ayer durante casi tres horas la moción de censura presentada por el profesor Ramón Tamames, cuyo libro de economía estudié en mi carrera, y acabé con dolor de cabeza, porque no hubo diálogo sino monólogos larguísimos y cansinos de propaganda política que no respondían a las cuestiones planteadas. No suelo hablar de política en este canal, ni voto a ningún partido político, porque no delego en nadie mi responsabilidad personal, pero el debate de ayer fue el colmo de la paciencia. La soberanía pertenece al pueblo, no a los políticos.

La moción presentada por el partido Vox, con el veterano economista Ramón Tamames, de 89 años de edad, como candidato independiente a presidente del Gobierno, derivó en un intenso intercambio de críticas sobre el modelo de país que defiende el Ejecutivo de coalición. La moción no pretendía ganar porque carecía de votos, sino hacer reflexionar a los ciudadanos sobre la falta de respeto a la división de poderes, que es necesaria en cualquier democracia, entre otros temas.

«¡No puede venir aquí con un tocho de veinte folios!» sobre cosas que él no había dicho dijo Tamames en el hemiciclo, tras un momento de silencio de Sánchez, que paró su intervención tras ver que Tamames estaba hablando. El profesor aprovechó después el turno de contrarréplica para volver a echarle en cara a Sánchez la extensión de su discurso: «No se puede estar una hora y cuarenta minutos oyendo a una persona dar lecciones de cosas» espetó. Es más, se dirigió a la presidenta del Congreso para proponer que se cambie el Reglamento de la Cámara: «¿Por qué tenemos que hablar tanto»? Dijo.

Sánchez intervino durante casi tres horas en el pleno, dos veces y media más que el candidato Tamames.- El jefe del Ejecutivo realizó cinco intervenciones sumando 173 minutos, lo que supone dos veces y media más del tiempo que ha empleado el candidato en realizar su propuesta y defenderla, que ha fue de 71 minutos.

https://www.europapress.es/ nacional/noticia-sanchez- interviene-casi-tres-horas- pleno-mocion-censura-25-veces- mas-candidato-tamames- 20230321154708.html

SENCILLEZ

La verdad es sencilla pero el diablo suele ser ingenioso y convincente. La verdad es breve, mientras que la mentira suele ser muy larga, complicada y difícil de entender. La verdad se plantea desde el corazón y procede del alma, mientras que la mentira sale de la mente neurótica sin alma. La verdad plantea cuestiones concretas muy reales, mientras que la mentira consiste en sacar balones fuera y salirse por los cerros de Úbeda apelando al resentimiento de supuestas víctimas. La verdad se expresa en palabras tranquilas y relajadas que denotan seguridad en lo que dice, mientras que la mentira se expresa en palabras neuróticas y atropelladas que denotan inseguridad.

La verdad objetiva es que el gobierno condenó sin juicio a millones de españoles en arresto domiciliario, sin haber cometido ningún delito, en un estado de alarma que fue declarado ilegal por el Tribunal Constitucional, y lo asombroso es que no dimitió como hubiera ocurrido en cualquier otro país de Europa. Esta sentencia anuló todas las multas, pero nadie pidió perdón por las humillaciones totalitarias. Por eso le pusieron el mote de “Pedro primero el carcelero”. Suecia, por ejemplo, no confinó a sus ciudadanos porque no servía para nada robar derechos fundamentales.

La táctica política consiste en apelar a emociones para evitar la racionalidad. Consiste en victimizar a mujeres y niños primero, en lugar de asumir las propias responsabilidades. Consiste en convertir el diálogo en propaganda política para humillar al rival. Consiste en manifestar odios y resentimientos de traumas psicológicos personales, que nada tienen de respeto al que no piensa como ellos. El odio es la antipatía y aversión hacia algo o hacia alguien cuyo mal se desea. Hablan de democracia pero su exposición es crispada y autocrática. Sus formas traicionan sus palabras.

DIÁLOGO

El diálogo es una discusión o trato en busca de avenencia o una plática entre dos o más personas, que manifiestan alternativamente sus ideas o afectos. El diálogo es una manera de comunicación verbal o escrita en la que se comunican dos o más personas en un intercambio de información, alternándose el papel de emisor y receptor. El diálogo y el debate libre dejó de existir en España desde que TVE eliminó el programa “La Clave” de José Luis Balbín.

Para que se produzca el diálogo, es indispensable un intercambio de papeles igualitario entre los interlocutores. Este cambio de papeles entre emisor y receptor se denomina turnos de palabra o intervenciones. Un diálogo de sordos es una conversación en la que los interlocutores no se prestan atención. Eso es exactamente lo que ocurrió ayer en la respuesta a la moción de censura.

MÉTODO OLLENDORF

Contra el vicio de preguntar, los políticos se arrogan la virtud de no responder a las preguntas y contestar lo que les venga en gana. Esta práctica viene a ser la traslación del llamado método Ollendorf, inventado por un profesor alemán del mismo nombre para la enseñanza de idiomas. Heinrich Gottfried Ollendorff fue un gramático y educador de idiomas alemán, cuyo método para aprender lenguas extranjeras se puso de moda desde 1840.

Pero hay otra variante de esta estrategia comunicativa: la de responder una cosa para ocultar que se pretende hacer la contraria. Lo cierto es que los mensajes políticos cada día están más vacíos de contenido hasta el punto de no expresar nada. La cuestión es hacia qué mundo nos lleva esa disociación entre la realidad y el lenguaje, pero eso es ya pura metafísica.

https://www.elmundo.es/ opinion/2014/02/28/ 5310ec09e2704e92548b4572.html

DEFINICIÓN

El método Ollendorff consiste en que la respuesta no tiene nada que ver con la pregunta. Se puede definir con una divertida colección de imbecilidad inconsciente donde las respuestas sin sentido bloqueaban por completo una conversación fluida. En España este método fue introducido en la enseñanza y ha evolucionado hasta la clase política. Se aplica con los siguientes puntos:

Se responde a la pregunta, pero no lo que quiere saber el entrevistador, sino que se desvía la atención con una respuesta que puede no tener que ver con la pregunta inicial.

Se habla de un tema sin necesidad de que forme parte del diálogo.

La finalidad es desviar la atención, como la tinta del calamar.

El debate y el diálogo se reducen al máximo.

No se puede debatir sobre un tema y se sacan respuestas inconexas entre sí.

El debate se bloquea por completo, no importa lo que la otra persona pregunt e , porque s ó lo hay que difundir una ideología .

La publicidad o la difusión de una sola idea es la que rige la conversación.

No existe debate alguno, ni diálogo; s ó lo hay publicidad.

El método Ollendorff aplicado a la política es un atentado contra la democracia.

https://okdiario.com/ curiosidades/que-metodo- ollendorff-5487169

NOTICIAS DE E SPAÑA

España lidera el subempleo en la UE un año después de la reforma laboral.- Seis de cada diez trabajadores subempleados tienen contrato indefinido. España cerró 2022 con un porcentaje de trabajadores subempleados del 5,4% sobre el total de ocupados, la tasa más alta de la Unión Europea. https://www.eleconomista.es/ economia/noticias/12129206/01/ 23/Espana-lidera-el-subempleo- en-la-UE-un-ano-despues-de-la- reforma-laboral.html

Ecologistas españoles denuncian el empleo de fondos ‘ verdes ’ de la UE en estaciones de esquí. https://es.euronews.com/green/ 2023/03/21/ecologistas- espanoles-denuncian-el-empleo- de-fondos-de-verdes-de-la-ue- en-estaciones-de-es

Vecinos de Botarell, Tarragona , denuncian los disparos que están sufriendo sus perros y gatos. Se desconoce al supuesto autor o autora de los disparos. https://www.antena3.com/ noticias/sociedad/vecinos- pueblo-tarragona-denuncian- ataque-que-estan-sufriendo- sus-perros-gatos_ 20230321641a0dab35808d0001dba4 05.html

ÚLTIMA CARTA

Según Peter B. Meyer, el final del ciclo trae el colapso económico y empiezan a caer fichas de dominó.- Un banco europeo “demasiado grande para quebrar” está literalmente al borde del colapso. ¿Recuerda cuando los ricos de todo el mundo ponían su dinero en bancos suizos porque eran tan fuertes, seguros y privados? Ahora, el segundo banco más grande de Suiza está literalmente al borde del colapso.

Crédito Suiza es uno de los principales candidatos a ser una de las próximas fichas de dominó en caer. Ha estado en terreno inestable durante mucho tiempo, y ahora el pánico mundial en el sistema bancario ha acelerado la salida de activos del banco. El gigante bancario de 167 años de antigüedad, no es una ficha de dominó que caiga en respuesta a las quiebras bancarias. Sin embargo, la situación actual no podría llegar en peor momento para el sistema financiero mundial.

A diferencia de Silicon Valley Bank y Signature Bank, Crédito Suiza es tan crucial para el sistema bancario mundial que ha sido designado de importancia sistémica por el consejo de estabilidad financiera internacional. En otras palabras, que es demasiado grande para quebrar.

EL MUNDO DEL REVÉS

El mundo se encamina hacia una grave crisis de la deuda soberana, que va a poner patas arriba muchos mercados. No esperen una subida voluntaria de los tipos de interés este año. En su lugar, el mundo lanzará la siguiente ronda de flexibilización cuantitativa para estabilizar unos mercados a la baja. El problema es que esta vez tendrá efectos mínimos y sólo a corto plazo. En los últimos años, los inversores de todo el mundo han ignorado los riesgos.

Cuando los tipos de interés empiecen a subir desde estos niveles artificialmente reprimidos se desplomaría el mercado de bonos y acciones, y con ellos, el mercado inmobiliario, y desaparecerían los fondos de pensiones.

La Unión Europea no sobreviviría y se desintegraría probablemente. Y en ese momento, todos los poderosos ciclos económicos convergerían este año y formarían el superciclo que anunciaría el cambio mundial. Los gobiernos están desesperados. España ha empezado a gravar depósitos bancarios. Pagas el impuesto sobre la renta en tu nómina, y luego pagas otro impuesto cuando lo depositas en el banco.

SOLUCIÓN

Crear dinero de la nada no es una solución. Los bancos centrales están imprimiendo dinero extra como si no hubiera mañana, mientras las deudas se acumulan más rápido que nunca y se desmorona la economía. Cuente con una inflación por las nubes antes de que esté en marcha el nuevo sistema QFS. Ésta sería la esencia de una crisis de deuda soberana: los inversores aún no se han dado cuenta no sólo de que no se reembolsaría la deuda, sino también de que perderían los intereses de la deuda que los gobiernos no podrían pagar.

Mantén a Israel en tu punto de mira en un futuro próximo, ya que pronto podrían tener lugar allí acontecimientos increíbles. Los rumores de una guerra inminente entre Israel e Irán están empezando a alcanzar un crescendo, y tal conflicto podría estallar como distracción de los acontecimientos financieros.

Busque un anuncio sobre el descubrimiento del Arca de la Alianza. No hace falta decir que tal anuncio sería la mayor bomba arqueológica de todos los tiempos. La ubicación actual del Arca se ha mantenido en secreto durante mucho tiempo, pero el gobierno israelí no puede mantenerlo en silencio para siempre. Y todo cambiará cuando salga a la luz la verdad. Alberto Canosa promete sacarla en España.

https://finalwakeupcall.info/ es/2023/03/21/el-fin-de-ciclo- trae-el-colapso-economico/

OPINIONES

J udy Byington opina que el mundo está al borde de una experiencia cercana a la muerte. Más de 1.400 bancos en todo el mundo corren el riesgo de quebrar . Es posible que cierren los bancos, los cajeros automáticos, las tarjetas de crédito o débito, e incluso que no funcione internet durante un per i odo de 10 a 30 días para la conversión al nuevo sistema QFS respaldado por activos. https:// operationdisclosureofficial. com/2023/03/21/restored- republic-via-a-gcr-as-of- march-21-2023/

Masas de jets privados propiedad de los principales titanes bancarios y comerciales aterrizaron en Omaha este fin de semana para poder volver a convocar su consejo de guerra, presidido por el invers or multimillonario Warren Buffet , quien se enfrenta el colapso de doscientos bancos. https://www.thegatewaypundit. com/2023/03/breaking-warren- buffet-brought-in-to-solve- banking-crisis-over-20-planes- land-in-omaha-on-saturday/ https://www.bloomberg.com/ news/articles/2023-03-18/ warren-buffett-in-contact- with-biden-officials-on- banking-crisis https://www.whatdoesitmean. com/index4211.htm

ECONOMÍA

AMÉRICAS

Enlace al vídeo completo en español: