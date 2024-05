MIS ABUELOS, EL MARINERO Y LA RUBIA

Ay abuelo!!!, hace poco más de cuatro meses que te marchaste con la abuela, tú RUBIA. No tengo dudas que ahora estaréis los dos juntos viviendo una vida llena de paz y con mucho amor, por fin te encontraste con ella.

Recuerdo aquellos años cuando te ibas a la mar, con el barco y cuando llegabas al puerto de Almería, estábamos la abuela y yo en la distancia esperando a verte (siendo yo pequeñito) y gritaba bien fuerte “abuelo abuelo” con lágrimas en mis ojitos por desear de verte, eran muchos días sin vernos, sin estar juntos. Era el nieto que casi siempre estaba casi todos los fines de semana en vuestra casa, disfrutando como un bebé estando junto a vosotros y se hacía larga la espera al estar tú en el mar.

Recuerdo días que me iba contigo a la playa, íbamos a la zona de las rocas, donde estaban tus amigos y allí estaba yo tan feliz estando a tu lado, me enseñaste a nadar; la verdad es q me has enseñado muchas cosas y sobretodo hacías hincapié en que aprendiera y fuera lo más autónomo posible.

Recuerdo también cuando íbamos con la abuela al circo cuando la feria la ponían en el puerto, todos los años sacabas la entrada para ir los tres ( tú, la abuela y yo) al circo, recuerdo la ilusión que me hizo el subirme un año a un elefante gigante siendo yo tan pequeño y de allí me llevabas junto con la abuela a montarme a los cacharros.

También me viene a la cabeza, cosa que algunas veces me lo recordabas porque sé que lo pasaste muy mal, cuando tenía tres añitos y fue cuando en Mataró estando contigo dando un paseo o en el parque me escapé e imagino por lo que pasaste, pensar que habías perdido a tú nieto, si le había pasado algo y al regresar tú a casa, resulta que yo estaba allí, te pido perdón por ese día tan malo que te hice pasar, nunca tuve la oportunidad de haberte pedido perdón pero ahora te lo pido y sé que desde el cielo me perdonas.

Otro recuerdo que viene a la cabeza la valentía que has tenido siempre y esa actitud de querer vivir la vida a tope, salir a andar kilómetros, tomarte alguna que otra copa de whiskey, e incluso en la casa, jejejejej; recuerdo el día de mi boda como te pusiste contentillo con las copas y eras el show de mi boda, “me quitaste protagonismo” jajajajaj, hacías la comba tirando de la gente, todo el mundo me lo decía, que pedazo de abuelo tienes, es único y como le va la marcha.

Y bueno abuelo, desde que se fue la abuela estuve ahí contigo haciéndote compañía, cuidándote, solo quería que fueras lo más feliz del mundo y tener todo sin cansarte mucho, tuvimos risas, peleas, pero ante todo lo que había era AMOR, el que sentía yo por ti y viceversa.

Días antes de fallecer la abuela me cogió la mano y me pidió una cosa, que nunca estuvieras solo, que cuidara de tí, y que estuviera para las compras y todo lo que hacía cuando ella estaba en esta vida, le prometí a la abuela que eso lo haría hasta el último día de tu vida y así hice, cumplí lo que le prometí y ahora aunque os eche muchísimo de menos sé que estáis los dos juntos, felices y cuidándonos desde el cielo, la única pega que pongo es que no hayas podido ver a tu biznieta Sandra de vuelta de Valencia, porque sé que te hubieras puesto muy feliz, pero también sé que desde el cielo la estás viendo y protegiendo junto con la abuela, tú rubia.

Termino diciéndote que siempre os llevaré en el corazón y que nunca me olvidaré de tí y que él día que me vaya yo pueda estar junto a vosotros, que es lo que siempre he querido y he hecho siempre cuando estabais vivos, pasaba más tiempo con vosotros que con mis padres.

Os quiero muchísimo y sed felices los dos juntos en el cielo, adiós marinero, adiós rubia, adiós abuelos.

Os quiero con mucha locura y os echo muchísimo de menos, de vuestro nieto Alejandro Rodríguez Ronda.