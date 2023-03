Miedo Innecesario

No habrá “Rayo Azul”

N i Segunda Venida falsa

El C ambio está en el aire

La cortesía se está acabando

Habría intervención si lo intentan

Se convertiría en un entretenimiento

L o bueno mejora, y lo malo empeora

La luz es incompatible con la violencia

Hay mucho más bien que mal en la Tierra

L a IA se usará s ó lo de manera beneficiosa

El sistema digital no llegará a buen puerto

El máximo solar se espera en 2024 ó 2025

Efectos de la intensificación de la luz solar

La ascensión no incluye ninguna catástrofe

La ascensión es tan simple como ser amable

F unciona cuando no existe la mala intención

N o habrá más eventos climáticos desastrosos

La mentira llega a gritos y la verdad a susurros

La luz destruye todo lo que tenga mala intención

E l miedo a sufrir es peor que el propio sufrimie n to

No contamines con negatividad tu hermosa energía

S e derrumbará t odo lo que se base en mala intención

Si se intentara llevar a cabo una falsa invasión extraterrestre por medios holográficos, las fuerzas de la luz lo convertirían en un entretenimiento espectacular, según Matthew a través de Suzy Ward. No es la primera vez que se escucha que los galácticos no permitirán un engaño en su nombre. El proyecto Rayo Azul tendría como objetivo el vulnerar la conciencia humana intentando aplicar una nueva normalidad para establecer un nuevo orden mundial a través de un simulación tecnológica 3-D de una falsa Segunda Venida.

https://es.wikipedia.org/wiki/ Blue_Beam_Project

Todavía se está librando entre bambalinas parte de la batalla entre la luz y la oscuridad, pero otras partes se han movido al escenario mundial. Los ciudadanos de muchos países se están rebelando contra las políticas inmersas en la oscuridad, y otros gobiernos se niegan a cooperar con el esfuerzo de los inicuos para reforzar sus tentáculos de control que se marchitan rápidamente.

Necesitan frecuencias bajas para su propia supervivencia, y están arremetiendo contra la creciente oposición creando miedo como sea que puedan. Saben que esta sensación de baja frecuencia es potente y contagiosa; el miedo de una persona alcanza a todos los que están cerca y lo contagian por donde pasan. Pero la gente no sabe eso y no saben que son innecesarios sus temores, que se derivan de viejas predicciones catastrofistas puestas de nuevo en circulación, o de milongas publicadas por los principales medios de comunicación. Ninguna información que suene nefasta se aplica al futuro de la Tierra.

Quieren que su propaganda evoque otra guerra, pero no habrá un conflicto mundial, ni guerra nuclear. Las personas en los dos países eslavos comparten las mismas raíces ancestrales, cultura e historia, y es trágico que personas que no eran enemigas ahora se estén matando entre sí. No podemos permitir que se prolongue el dolor o se atenuaría la luz colectiva. Nuestra luz es necesaria para ayudar a mantener el equilibrio del universo y ayudar a la Tierra a sanar sus heridas abiertas.

Ahora la estamos mirando en el continuo donde prevalece la paz, el amor, la alegría, la abundancia para todos y la vida en armonía con la naturaleza. Ese es el mundo glorioso que están ayudando a manifestar a nuestra familia terrestre, y todos los seres de luz en este universo les están agradecidos. En la densidad de la Tierra, es más de lo que pueden imaginar, pero cuando regresen triunfalmente a su tierra natal, lo sabrán.

Una facción positiva del gobierno chino está discutiendo con Rusia y otras naciones las mejores formas de establecer un mundo pacífico, restaurar el medio ambiente devastado en la Tierra y distribuir equitativamente la riqueza del mundo. Hace años, un equipo intergaláctico erigió una red de luz protectora alrededor de la Tierra, y ninguna entidad de baja frecuencia se puede acercar a su brillo. Todas las naves espaciales que rodean la Tierra están aquí para ayudar al planeta y a su civilización.

Si se ordenara una medicación obligatoria, esto se podría hacer cumplir sólo brevemente porque se está despertando la población y se acabó el tiempo de los oscuros. El rumor de un supuesto hongo super-bacteria será uno de los últimos esfuerzos para promover el miedo y el caos.

Se fortalecerán las defensas de todos los que absorben la luz y la resistencia a las enfermedades, permite vivir en planos superiores de luz hacia donde se dirige la Tierra y se reactivan las hebras latentes de ADN. La absorción de luz divina procede de vivir de manera piadosa y es tan simple como ser amable y no tener mala intención.

CAMBIO CLIMÁTICO

Debido al cambio climático que se está produciendo en todo el sistema solar, los océanos inundarán la costa tierra adentro. Las aguas que han estado subiendo muy gradualmente durante décadas alcanzarán al final una altura máxima de unos pocos pies. Algunas áreas no se verán afectadas, y las personas que se vean afectadas tendrán tiempo suficiente para trasladarse. También existe la predicción de una «mini era glacial« pero el viaje de ascensión de la Tierra a su destino en la quinta densidad alta no incluye ninguna catástrofe.

Durante más de medio siglo, han manipulado el clima y han causado desastres. Cuando hayan sido vencidos, no habrá más eventos climáticos desastrosos, ni catastróficos trastornos geológicos, y finalmente podrá ponerse en camino la madre naturaleza para manifestar un clima moderado a nivel mundial.

Se podría perder el dinero en bancos, fondos de pensiones y bolsas de valores cuando el sistema económico cambie a digital, pero ese plan de los inicuos no llegará a buen puerto. El sistema que se aplicará, basado en metales preciosos, salvaguardará el dinero y la inversión ganada legítimamente y abolirá la deuda nacional e individual por la tasa de interés usurera que permitió a los inicuos amasar parte de su extensa fortuna.

No se puede ganar la guerra contra las drogas ilegales porque los cárteles son muy poderosos. También están en la cima del negocio del lavado de dinero, y cuando ya no estén en escena, ambas mafias comenzarán a desmoronarse. Se derrumbará todo lo que esté basado en intenciones oscuras a medida que siga aumentando el nivel de frecuencia.

La inteligencia artificial (IA) pretende convertir a la población en semi-robots con programación digitalizada. Eso no sucederá, como todos los otros planes desmedidos para los pueblos de la Tierra, y se usará solo de manera beneficiosa.

MIEDO INNECESARIO

Queridos, compartir la verdad de esos asuntos animará a todos los que estén receptivos, y explicar otro tema también puede evitar un miedo innecesario. Hace algún tiempo cuando hablamos de otro confinamiento, dijimos que era una posibilidad. Aunque no sabemos exactamente cuándo ocurrirá eso, parece estar más cerca que distante, y sabemos que no durará mucho. Aún así, es recomendable tener a mano comida extra y otros elementos útiles en cualquier situación inesperada. Si se llama a los uniformados, será por su seguridad, no por un golpe, y puede estar seguro de que las fuerzas de la luz se asegurarán de que las consecuencias sean completamente para su beneficio y el de su mundo.

De hecho, ustedes, los voluntarios, son almas poderosas, pero satisfacer todas las necesidades de una civilización de tercera densidad que dormía mientras la oscuridad controlaba la vida en su mundo es mucho más de lo que exige su misión. Una miríada de otras almas te están ayudando a ayudar a la Tierra y a sus residentes.

Algunas civilizaciones están emitiendo luz al planeta para mantener la frecuencia en constante aumento. Los miembros de una civilización, que aparecen como formaciones de nubes, están reduciendo en gran medida los contaminantes tóxicos en los cielos. Los científicos galácticos continuarán borrando la programación de los nanochips y disminuyendo la eficacia de los elementos. Los miembros de esas fuerzas saben lo que están planeando y alertan a los sombreros blancos, quienes se preparan en consecuencia.

Como hemos mencionado anteriormente, otros en las fuerzas especiales y tripulaciones en naves espaciales que rodean el planeta evitarán la detonación de ojivas nucleares, si es necesario. Los ángeles de la guarda y otras almas en los reinos angélicos emiten la luz del amor incondicional, y los guías espirituales brindan sugerencias prácticas, que las personas creen que son propias. Ustedes son parte de la hueste más poderosa de ayudantes que este universo jamás haya conocido.

INTUICIÓN

Aunque es posible escuchar una voz que te diga claramente qué es verdad y qué no lo es, es mucho más probable que las respuestas lleguen como intuición, como el mensaje del alma a la conciencia. Su alma-yo está dentro de la conciencia cósmica, o Inteligencia de la Fuente del Creador, y es de allí desde donde procede la información intuitivamente. No se necesita analizar, se necesita que confíes en tu reacción inmediata. La mentira llega a gritos y la verdad a susurros.

Si la información fluye de forma natural y ligera en el espacio de tu corazón, es muy probable que sea cierta. Si sientes resistencia, un tirón momentáneo, por ejemplo, o una sensación de bloqueo, es muy probable que la información sea falsa. El discernimiento consiste en confiar en lo que sientes que es verdad o falsedad.

En vuestros mundos de origen, la guía del alma llegaba a vuestra conciencia con tanta naturalidad como respiramos. En los cuerpos de tercera densidad, sin embargo, se requiere práctica para aprender a confiar en la intuición y es como perfeccionar cualquier otra habilidad. Esta capacidad distingue entre lo que es importante que sepas y lo que no lo es: no busques en tu interior respuestas a preguntas de naturaleza trivial.

VIOLENCIA

“Si la luz en la Tierra se intensifica, ¿por qué aumenta la violencia? ¿No debería estar disminuyendo?” La violencia es la desventaja de intensificar la luz, pero eso es sólo hasta que la luz sea tan intensa que no pueda existir la baja frecuencia de la violencia, y ese momento se acerca cada día. La mayor parte de la violencia es causada por los oscuros, que están luchando contra las fuerzas de la luz con uñas y dientes en cada paso del camino. La violencia aleatoria es el resultado de la luz que fortalece las características y el comportamiento de la humanidad: lo bueno mejora y lo malo empeora.

Las personas que sienten que han sido tratadas injustamente dirigen sus sentimientos hacia las personas a las que consideran responsables. Los individuos que sienten que la sociedad los ha ignorado arremeten contra los extraños, los pandilleros actúan con mayor animosidad hacia otras pandillas, y los individuos que sienten que han sido intimidados buscan venganza. Algunas personas actúan a partir de un fanatismo racial o religioso más profundo, otras actúan a través de la violencia en juegos de ordenador y películas. Muchos de esos incidentes son lecciones kármicas elegidas por todos los que están directamente afectados.

Querida familia, ¡hay mucho más bien que mal en la Tierra! Innumerables actos de bondad, generosidad y ayuda ocurren cada minuto de cada día en todo el mundo. Hay una abundancia inconmensurable de bondad en la Tierra, y su luz está ayudando a que siga fluyendo y creciendo. Los seres de luz de todo este universo los honran por su firmeza en su misión y los alientan siempre en su viaje por la Tierra.

https://www.matthewbooks.com/ march-1-2023/

NOTICIAS DEL RESETEO

Creo que ya está hecho todo. S ó lo estamos esperando un anuncio.

No se deje n atrapar por la charla repetitiva diaria sobre esto o aquello.

L a gran mayoría de los asesores fiscales no tienen ni idea de lo que está pasando. https://dinarchronicles.com/ 2023/03/02/are-guru-comments- real-by-chow-3-2-23/

C harlie Ward anuncia un colapso financiero y de vivienda en julio y agosto. https://dinarchronicles.com/ 2023/03/02/back-and-forth- coffee-with-markz-intel- stream-highlights-and-evening- chat-3-2-23/

Confusión.- Hay mucha información errónea, con una gran cantidad de eventos entre bambalinas , por lo que no estábamos al tanto de qué es qué. No estoy dispuesto a jugar ese juego de desinformación. Creo que están usando a la gente de los bonos para sembrar información errónea y confusión en este momento.

S egún Perro Poeta , estos son los días de acontecimientos muy extraños e inexplicables que conducen a días de eventos mucho más extraños e incluso más inexplicables. http://www.zippittydodah.com/ 2023/03/the-divine-mother-in- all-her-endless.html

Crystal River opina que al igual que los alimentos, la energía se utilizará como arma contra las personas de todo el mundo. Lo mejor que puedes hacer es decir ‘No’ desde el principio. https://www.rumormillnews.com/ cgi-bin/forum.cgi?read=218335

No contamines con negatividad tu hermosa y radiante energía interior . Cuando cambias tu frecuencia, accedes a nuevos pensamientos, emociones, ideas y posibilidades que no estaban disponibles en la frecuencia anterior.

Locura de marzo.- Marzo llegó literalmente como una doble espada con la luz más potente del año con 70 h ertzio s. Posibles síntomas durante los picos de luz. Vértigo, náuseas, trastornos del sueño, dolor muscular y articular, palpitaciones cardíacas, sensibilidad a la luz, tinnitus, cambios en el olfato, el gusto y problemas digestivos y montaña rusa emocional. https://qalerts.app/?q=March+ madness

Tormentas geomagnéticas son posibles el 4 y 5 de marzo en respuesta a una tormenta solar entrante. Febrero fue otro mes fuerte para el ciclo solar 25 º ya que el número de manchas solares estuvo entre los más altos de los últimos diez años. El máximo solar se espera en 2024 ó 2025, por lo que el ciclo solar tiene mucho tiempo para fortalecerse aún más, trayendo llamaradas, tormentas geomagnéticas y auroras boreales . https://spaceweather.com/

Los pleyadianos dicen que el Sol ha entrado en una fase histórica de actividad aumentada, y está bombardeando a la Tierra con una llamarada solar tras otra. A medida que entra en el planeta esta luz de alta frecuencia, se reestructura el código genético para funcionar a un nivel más avanzado. Para aliviar el efecto que tiene esta luz cuando entra en el cuerpo humano, ingiera sólo alimentos energéticos y beba agua pura. Reduce la velocidad, descansa e incluso tómate un tiempo libre. Sal a la naturaleza y medita diariamente. https://confiaenelplan.org/ alianza-de-la-tierra-sintomas- de-ascension-global-starseed- elevados/

Enlace al vídeo completo en español: