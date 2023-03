MI QUERIDA AMIGA ANA

Hoy me pregunto;

? QUE SOY?

Un pedacito de sangre

Que tengo la fortuna de viajar a otro país más afortunado,

En pos de un futuro Mejor.

Un mero intercambio de parné, un trocito de carne en la charcuteria y ahora dime que pasará, que es lo que quiero saber, a tus 68 años, quien se despertará por la noche cuando el llanto rasgue mi garganta, la cuidadora?

Dime, quien seguirá mis gateos y me tenderá sus manos para elevar mi cuerpo todo el dia, cinco minutos no me bastan, a los 70.

Dime quién me llevará al parque, a cumpleaños,con más de tus 75 cumplidos, la cocinera?

Familiares…,.

Mi futuro son infinitos colegios y cortas vacaciones, para ver tu álbum de fotografías gastadas y finalmente, en plena juventud cuando faltes, seré pelota entre mano y mano eso sí

Con dinero.

Este es el concepto de familia que deseas para mí, aprovecharte de la necesidad ajena para cubrir un vacío propio.

Tal vez si estuviera en mi mano elegiría no Nacer.