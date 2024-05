1. Medicsen, la startup que quiere mejorar tu salud con inteligencia artificial, ¡consigue 5M€ de financiación! ¡Vamos que nos vamos! Medicsen, la healthtech madrileña que apuesta por mejorar los tratamientos médicos con AI, acaba de cerrar una ronda de financiación de 5 millones de euros. ¿El objetivo? Hacer que sus desarrollos sean tan avanzados como accesibles para todos nosotros. La empresa ha estado trabajando en una plataforma que usa algoritmos predictivos para personalizar tratamientos, sobre todo enfocados en la diabetes, un desafío gigante de nuestra salud pública. Los inversores que han apoyado esta ronda incluyen a algunos nombres grandes de la industria, que apuestan por la visión de Medicsen de una atención médica más inteligente y previsora. ¡Un combo ganador que promete revolucionar nuestra forma de entender la medicina! Para Medicsen, esto no es solo dinero fresco, es un voto de confianza en su tecnología, que ya está mostrando resultados prometedores en las pruebas iniciales. ¿Quieres saber más sobre esta innovación que podría cambiar la forma en que tratamos enfermedades crónicas? Aquí la noticia de la inyección de financiación

Descubre más sobre Medicsen y su tecnología aquí 2. Puig confiesa sus desafíos digitales y competitivos en el día de su salida a bolsa Puig hace un ejercicio de transparencia ante su salida a bolsa hoy 3 de mayo. La firma ha revelado, a través de su folleto aprobado por la CNMV, los desafíos que enfrenta, no solo en términos de seguridad digital y manejo de la reputación online, sino también en lo que respecta a la competencia en el mercado de la belleza. Entre los riesgos destacados, Puig señala la intensa competencia de gigantes consolidados como L’Oréal y Estée Lauder, así como de emergentes startups digitales que están innovando rápidamente en el sector. La amenaza no se limita a la competencia tradicional o la incursión de nuevas empresas, sino también al paso acelerado de la tecnología, en particular, al uso de la inteligencia artificial (IA) en la personalización y eficiencia de la producción. Puig admite que la tardanza en adoptar estas tecnologías innovadoras podría dejarlo en desventaja frente a competidores más ágiles y tecnológicamente avanzados. Con un mundo de la belleza que evoluciona rápidamente hacia lo digital, la capacidad de Puig para adaptarse y adoptar estas nuevas tecnologías será crucial para su éxito en la bolsa y más allá. Conoce más sobre los retos que enfrenta Puig en su camino hacia la bolsa aquí. Conoce Jekyll para Empresas: nuestro servicio para pymes y corporaciones que hará que tu compañía no se quede atrás. 3. AirChat se convierte en la nueva moda pasajera de Silicon Valley ¿Listos para otra red social centrada en el audio con una larga lista de espera y políticas de moderación algo raras? AirChat, la creación de Naval Ravikant, ha sorprendido al mundo tech al tener que capar nuevos registros tras una avalancha de usuarios este fin de semana . La app combina el estilo de feed de Twitter con un enfoque audaz en el audio al estilo Clubhouse, pero con un toque: cada nota de voz se transcribe automáticamente y se puede escuchar de forma secuencial a menos que decidas pausarlas . La interfaz minimalista y las políticas de moderación vagas no han impedido que se convierta en la obsesión de los early adopters, desde “frikis pruebatodo” hasta inversores y periodistas. A pesar de algunos desafíos de moderación y la ausencia de un plan claro de monetización (que novedad…), AirChat sigue atrayendo a una audiencia diversa, incluidos influencers como Gary Vaynerchuk y ejecutivos como Garry Tan de Y Combinator. ¿Es este el futuro de las redes sociales? El tiempo lo dirá, pero por ahora, ¡AirChat está causando sensación! Explora más sobre el fenómeno AirChat aquí. Descarga Airchat e intenta registrarte…si puedes. 4. Ovom: Innovación en fertilidad con un Toque de IA . ¡Adiós a los tratamientos de fertilidad convencionales y hola a la revolución digital con Ovom! Esta prometedora startup alemana acaba de cerrar una ronda de financiación de 4,8 millones de euros para implementar inteligencia artificial en las clínicas de fertilidad, apuntando a un futuro donde las tasas de éxito de tratamientos complejos como la FIV superen el 50%. Utilizando modelos predictivos avanzados, Ovom personaliza los tratamientos basándose en patrones de sueño, niveles de estrés, y datos hormonales, prometiendo un enfoque más efectivo y menos invasivo para los futuros padres. Además, el plan incluye la apertura de su primera clínica física en Portugal a finales de 2024, aprovechando un entorno regulativo favorable y costos más accesibles comparados con el Reino Unido. Es un movimiento estratégico que no solo busca mejorar las probabilidades de concebir sino también democratizar el acceso a tecnologías de reproducción asistida de última generación. ¿Estamos ante el comienzo de una nueva era en la medicina reproductiva? ¡Todo apunta a que sí! Descubre más sobre este emocionante avance en fertilidad aquí Más sobre Ovom 5. Agforest invierte 6M€ en inteligencia artificial para verdir el planeta Agforest, una startup con sede en Málaga, está invirtiendo fuerte: 6 millonazos de euros en IA geoespacial para abordar desde un ángulo high-tech la sostenibilidad del planeta . Su objetivo: impulsar una economía regenerativa usando datos geoespaciales e inteligencia artificial. En su primer año de operaciones, ¡ya alcanzaron el break-even con ventas de 300K euros! Y ojo, esperan llegar a ¡12 millones en 2028! La jugada de Agforest se alinea con una nueva Directiva Europea sobre información de sostenibilidad, lo que le da un plus de actualidad y necesidad. Con proyectos ya en marcha en Europa y Latinoamérica, parece que van viento en popa. ¿Será esta la punta de lanza para un futuro más sostenible? Conoce más sobre Agforest y sus proyectos innovadores Visita su web