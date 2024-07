La manera más rápida de recorrer un espacio es doblarlo.

El motor de curvatura o de deformación del espacio de la nave estelar Enterprise de Star Trek, se podría convertir en realidad mucho antes de lo que pensamos. Se está gestando una carrera espacial hacia el viaje interestelar más rápido que la luz, aunque todavía quedan muchas cosas por descubrir e inventar. Se trata de una mezcla sofisticada de técnicas gravitatorias tradicionales y novedosas con el fin de crear una burbuja de curvatura capaz de transportar objetos a alta velocidad. Después de todo, la Vía Láctea tiene unos 120.000 años luz de diámetro, lo que no sería algo fácil de atravesar.

El concepto de un motor “warp drive” o motor de deformación se origina en la ciencia ficción, especialmente en el universo de Star Trek, donde se permite viajar a velocidad superior a la luz. Sin embargo, la idea tiene una base teórica en la física, particularmente en la relatividad general, y ha sido explorada en el contexto de la investigación teórica en física. ‘Warp’ significa en inglés combar o deformar una madera.

Según los últimos avances científicos, está cada vez más cerca de convertirse en realidad un motor “warp drive” capaz de deformar el espacio-tiempo y permitir viajes interestelares a velocidad superlumínica. Este modelo teórico de manipulación del espacio-tiempo en los llamados motores de curvatura se ajusta a las leyes establecidas. Hay varios grupos de ingenieros y físicos en varios países dedicados a desarrollar el primer motor “warp drive” capaz de deformar el espacio-tiempo.

Equipos de investigación en China, EEUU y otros países están trabajando activamente en desarrollar un prototipo de motor “warp drive”. Consideran que alcanzar la primera demostración exitosa del movimiento de deformación espacio-temporal, probablemente en un experimento de laboratorio, sería un hito clave que desencadenaría una nueva carrera espacial.

MODELO

Un estudio reciente publicado en la revista “Classical and Quantum Gravity” presenta el primer modelo viable de un motor de curvatura basado en el concepto propuesto por el físico mexicano Miguel Alcubierre Moya en 1994. A diferencia de diseños anteriores, este nuevo concepto no requiere energía negativa, que no existe en la física conocida.

Alcubierre demostró que, según las ecuaciones de campo de Einstein, era posible deformar la geometría del espacio de un modo compatible con lo que haría un motor de curvatura. No obstante, de esas mismas ecuaciones se deducía que, para conseguir algo así, comprimiendo el espacio ante nosotros y expandiéndolo por detrás, haría falta una enorme cantidad de energía negativa.

El motor de curvatura de Alcubierre es una idea según la cual una nave espacial podría lograr un viaje más rápido que la luz contrayendo el espacio frente a ella y expandiendo el espacio detrás de ella, bajo el supuesto de que se podría crear un campo de densidad de energía configurable menor que el del vacío, es decir, masa negativa.

La idea clave es crear una “burbuja de curvatura” alrededor de la nave que deformaría el espacio-tiempo, permitiendo que se desplace a alta velocidad sin moverse realmente a través del espacio. Esto evitaría problemas como la dilatación del tiempo relativista.

Este “empuje por curvatura” se basa en un modelo matemático que permitiría viajar más rápido que la luz sin violar la relatividad general. En esta idea, se construyó un modelo que podría transportar un volumen de espacio plano dentro de una burbuja de espacio curvo.

Esta burbuja, llamada espacio hiper-relativista local-dinámico, es impulsada por una expansión local del espacio-tiempo detrás de ella, y una contracción opuesta frente a ella, de modo que teóricamente la nave espacial se pondría en movimiento por las fuerzas generadas por el cambio realizado en el espacio-tiempo.

RETOS

Aunque este nuevo diseño es un gran avance, aún requeriría una gran cantidad de energía para funcionar. Además, sólo permitiría una velocidad sublumínica, sin alcanzar la velocidad de la luz. Para viajes interestelares a gran escala y convertirnos en una civilización del tipo 3, se necesitarían motores capaces de superar la velocidad de la luz.

En resumen, el sueño de un motor “warp drive” está más cerca de hacerse realidad gracias a nuevos diseños teóricos viables dentro de los límites de la física conocida, pero aún quedan importantes retos tecnológicos por superar antes de poder construir un prototipo funcional.

Si la humanidad tiene alguna esperanza de convertirse en el futuro en una civilización de tipo 3, es decir, una sociedad capaz de aprovechar toda la energía de su galaxia, vamos a necesitar motores de curvatura capaces de deformar el espacio-tiempo y superar la velocidad de la luz.

INTERÉS

Esta noticia llegó después de que AP anunciara la creación de la fábrica Warp, un conjunto de herramientas online diseñado para investigadores que estudian la física y la ingeniería de los motores de curvatura. Christopher Helmerich, otro científico de alto nivel, dijo que este conjunto de herramientas era una “comprobación de la realidad” para el campo de investigación de los motores de curvatura, y que la empresa planea ofrecer hasta medio millón de dólares en subvenciones para propuestas de investigación que no se basen en conceptos exóticos como “energía negativa o materia superlumínica”.

Según AP, se ha disparado el interés por la tecnología “warp drive”, algo que han observado en las numerosas investigaciones y presentaciones recibidas de físicos de todo el mundo: “más investigadores están dedicando tiempo a la mecánica de campo de deformación, lo que indica una tendencia positiva en el crecimiento de la comunidad”.

LA REPULSINA

Esto se parece a la Repulsina de Viktor Schauberger que fue un diseño de disco volador propulsado por un sistema basado en vórtices de implosión, que se desarrolló durante la segunda guerra mundial. Según sus teorías, la Repulsina podría generar sustentación y propulsión al crear vórtices controlados en fluidos o gases, aprovechando patrones naturales observados en el movimiento del agua y el aire.

El trabajo de Schauberger sobre la Repulsina formó parte de un programa alemán secreto para desarrollar naves espaciales avanzadas utilizando tecnología anti-gravedad. En resumen, la Repulsina de Schauberger sigue siendo un concepto fascinante pero polémico en los anales de la ciencia no convencional.

Su visión de aprovechar los patrones de la naturaleza desafiaría nuestro pensamiento sobre la tecnología y su relación con el mundo natural. A medida que avanzamos hacia una era dorada, revisar los conceptos de Schauberger podría brindar información inesperada sobre el futuro de la tecnología de propulsión.

La Repulsina se basa en las teorías de implosión y dinámica de vórtices de Schauberger, que contrastan con las principales tecnologías basadas en explosiones de su época. Se dice que el dispositivo aprovecha el poder de la energía implosiva en espiral que se mueve hacia adentro para crear sustentación y propulsión, a diferencia de los métodos tradicionales que utilizan combustión y energía explosiva que se expande hacia afuera. Es decir, implosión en lugar de explosión.

La Repulsina consta de una serie de discos y canales que crean un vórtice giratorio. Este diseño está destinado a inducir una poderosa fuerza implosiva, generando un efecto de vacío que puede resultar en elevación y movimiento. El trabajo de Schauberger a menudo hacía hincapié en la imitación de procesos naturales. La estructura de la Repulsina, con sus formas helicoidales y movimientos en espiral, está inspirada en formas naturales como vórtices de agua y tornados.

Se cree que el dispositivo funciona comprimiendo y expandiendo rápidamente aire o fluido, creando un vórtice en espiral que produce una fuerte fuerza de succión. Schauberger teorizó que al lograr un movimiento de rotación de alta velocidad, la Repulsina podría reducir la resistencia y crear una forma de antigravedad o levitación.

Las ideas de Schauberger sobre la dinámica de fluidos tienen sus raíces en sus observaciones de la naturaleza, en particular el movimiento del agua y el aire en espirales y vórtices. Creía que la tecnología moderna, basada en principios explosivos, era ineficiente y destructiva. Por el contrario, abogó por un enfoque armonioso, utilizando fuerzas implosivas para aprovechar la energía.

El invento de Schauberger atrajo el interés del ejército alemán durante la segunda guerra mundial ya que la Repulsina tenía aplicaciones potenciales en tecnología de propulsión, incluidos aviones y submarinos. Se dice que Schauberger se vio obligado a trabajar en sus diseños para el régimen nazi, concretamente para las SS. Después de la guerra, Schauberger emigró a EEUU, donde trabajó en varios proyectos, pero tuvo que luchar con disputas financieras y contractuales.

La visión de Schauberger de soluciones energéticas sostenibles y armoniosas resuena con los movimientos ambientales y de energías alternativas modernos. Algunos investigadores e inventores continúan explorando y experimentando con los diseños de Schauberger, intentando validar o reinterpretar sus conceptos con tecnología moderna.

Las ideas de Schauberger han impregnado a la cultura popular y a menudo aparecen en debates sobre tecnologías perdidas o suprimidas y teorías científicas alternativas. Su vida y obra han inspirado libros, documentales y seguidores dedicados entre aquellos intrigados por las posibilidades de la ciencia no convencional.

Los principios subyacentes de este invento desafían el pensamiento convencional e inspiran curiosidad y la exploración continuas. Ya sea visto como un genio incomprendido o un proveedor de ciencia marginal, el legado de Schauberger continúa provocando pensamiento e inspirando innovación.

