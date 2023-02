Más de 150 personas asisten y participan en una jornada organizada junto a CEPER 500 Viviendas que contó con talleres interculturales

La Asociación de Personas con Discapacidad Verdiblanca junto al Centro de Educación Permanente de Personas Adultas 500 Viviendas de la Junta de Andalucía ha celebrado un interesante encuentro formativo, profesional y lúdico para dar a conocer los resultados y herramientas de innovación de educación inclusiva, además de un manifiesto final, en el marco del proyecto cofinanciado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea denominado ‘Open up (2020-2023)’ en el Edificio Espacio ALMA, contando así con la colaboración del Ayuntamiento de Almería.

Dicho proyecto tiene como objetivo involucrar a los profesionales de la educación formal y no formal en la inclusión de niños, niñas y adolescentes con discapacidad sensorial, visuales y auditivas, desarrollando una formación especializada para los profesionales con el fin de garantizar una educación inclusiva de calidad. Un propósito por el Verdiblanca ha trabajado de manera conjunta con las entidades ‘La Vie Active’ y ‘Ouvrir Les Yeux’ de Francia, ‘Croatian Association of the Deaf and Hard of Hearing’ de Croacia, ‘Innovade’ de Chipre, e ‘Innovation Training Center’ en España.

En su presentación, el presidente de Verdiblanca, Antonio Sánchez de Amo, valoró de manera muy positiva el trabajo realizado por este proyecto, ya que “acerca a los profesionales y a los actuales, como los del alumnado de Integración Social del Instituto Alhadra que nos acompañan, nuevos conocimientos sobre la realidad de la formación e importancia educativa y el trabajo con personas con discapacidad”.

En las jornadas, participaron también el Jefe de servicio de Planificación y Escolarización de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación en Almería, José Duarte, el director del Centro de Educación Permanente de Personas Adultas 500 Viviendas, Trino Tortosa Rodríguez, además del personal técnico del departamento de proyectos europeos de Verdiblanca y Verónica Navarro, directora de Área de Gestión Social y Corporativa de la Asociación.

En palabras de Verónica Navarro, “es un evento multiplicador del proyecto europeo, con el que queremos formar a los profesionales del ámbito juvenil y educativo, profesores, monitores, educadores, en materias relacionadas con la discapacidad sensorial, sobre todo para que puedan atenderlas mejor, darle competencias formativas para incrementar y mejorar el sistema educativo siendo así más inclusivo”.

La parte teórica contó la con las presentaciones de la ‘Guía de accesibilidad para personas con diversidad funcional’, ‘el currículo y programa de formación y la plataforma online específica para profesionales del ámbito educativo y juvenil para el apoyo de personas con diversidad funcional’ y la ‘declaración conjunta por una educación inclusiva’, todo con el objetivo final de garantizar que los sistemas educativos sean totalmente inclusivos para que todo el alumnado disponga de iguales oportunidades educativas con alta calidad en su entorno social y comunidad.

Para ello, resulta indispensable que los establecimientos y servicios de asistencia sanitaria y social sean esenciales, adaptándose continuamente y ampliar sus servicios con proyectos innovadores como este ‘Open Up’, mejorar la accesibilidad para las personas con discapacidad con tecnologías de asistencia o materiales didácticos, y proporcionar sensibilización y formación, con concienciación pública y personas cualificadas.

Además de la presentación de las conclusiones del proyecto Erasmus+ ‘Open Up’, la tarde contó con la celebración de numerosos talleres organizados por alumnado de CEPER 500 Viviendas, celebrando así la semana cultural y día de Andalucía, poniendo en valor la inclusión a través de espacios lúdicos, dedicados al ‘decoupage’ con cristal, trenzado africano, decoración de abanicos, henna y el taller de cajón flamenco, completando así una tarde intercultural e inclusiva, donde todos los presentes disfrutaron por igual.