Marzo Agitado

M es de expectativas

El invierno no es eterno

El lagarto saca la cabeza

Sabemos que parece lento

Las cosas pueden cambiar

Los almendros están en flor

L a esperanza brota de la flor

Febrero loco y marzo otro poco

Flujo interdimensional en marzo

Sensación de caos y desconexión

Esto no puede durar mucho más

S aben que no pueden alargar esto

El mayor bien para todo lo que es

Baja el precio del gas en Europa

S ignos positivos de recuperación

Se recuperan las cadenas de suministro

Las acciones bancarias caen al máximo

Desconexión de las viejas líneas de tiempo

Marzo podría ser un mes agitado en el que se expondrían algunas cosas, dicen las fuentes. Agitar es provocar inquietud política o social que turba el ánimo. La agitación es un trastorno emotivo que se caracteriza por una hiperactividad desordenada y confusa.

https:// operationdisclosureofficial. com/2023/03/09/restored- republic-via-a-gcr-as-of- march-9-2023/

“Agitado, no revuelto” es el Martini que pedía James Bond, el agente secreto 007. Humphrey Bogart fue uno de los grandes confesos del vermut combinado, y Luis Buñuel era un apasionado de esta bebida seca. Es un cóctel compuesto de ginebra con una porción de vermut. Suele servirse adornado con una aceituna cruzada.

https://es.wikipedia.org/wiki/ Martini_(c%C3%B3ctel)

En el calendario gregoriano, marzo es el tercer mes del año y tiene 31 días. Su nombre deriva del latín Martius, que era el primer mes del calendario romano. Martius se deriva a su vez de Mars, el nombre en latín de Marte, dios romano de la guerra. Éste es el equinoccio de primavera en el hemisferio septentrional y el equinoccio de otoño para el hemisferio meridional.

https://es.wikipedia.org/wiki/ Marzo

Para la cultura china, en marzo comienza el mes del conejo en el año del conejo, lo que representa la llegada del equinoccio de primavera, pero también es un mes de mucha energía de madera y crecimiento, lo que favorecerá a todos los signos, dándoles más vitalidad.

https://www.unotv.com/ entretenimiento/horoscopo- chino-marzo-2023-el-mes-del- conejo-llenara-de-vitalidad-a- los-signos/

Febrero de 2023 fue un mes ocupado en el Sol, con un promedio de manchas solares que superó las cien por tercera vez desde 2014.

https://spaceweather.com/

REFRANES

Febrero loco y marzo otro poco. Marzo es el mes de la expectativa, de las cosas que no conocemos. En marzo, saca la cabeza el lagarto. En marzo, florecen todos los campos. Siempre hay flores para aquellos que las buscan. Donde brotan las flores, también lo hace la esperanza. Ningún invierno dura para siempre, ninguna primavera se salta su turno. La primavera es el momento de los planes y los proyectos. La ciencia nunca ha podido encontrar un agente tranquilizante tan eficaz como un día soleado de primavera.

Marzo ventoso y abril lluvioso hacen a mayo florido y hermoso. En marzo, la veleta ni dos horas se está quieta. En marzo tronar, es cosa de extrañar. Si en marzo truena, cosecha buena. En marzo, pega el Sol como un pelmazo. A quince de marzo, da el Sol en la sombra y canta la golondrina. Marzo treinta y un días tiene, y trescientos pareceres, porque cada uno tiene una opinión diferente.

Flujo interdimensional en marzo.- Ese es el nombre que da Celia Fenn a la experiencia energética que estamos viviendo en marzo de 2023. Es el resultado del intenso flujo de energía de plasma de agua que se experimentó en febrero, y de las tormentas solares que han bombardeado el planeta, para lanzarnos a una conciencia multidimensional. Se están desconectando las viejas líneas de tiempo para dar paso a la expresión material de la nueva Tierra. Los síntomas son una sensación profunda de desconexión y caos.

https://goldenageofgaia.com/ 2023/03/06/archangel-michael- interdimensional-flux/

MENSAJES CLAVE

Mensaje de Raanra.- Todos somos parte de este amor universal superior, al que yo llamaría el Único Creador Infinito. Por lo tanto todos somos Uno. Por lo tanto, los actos de bondad, cariño y generosidad que das a los demás, te los das a ti mismo realmente. Pero si das a otros odio o actos destructivos, te los das a ti mismo. Ésta es la razón por la que hay karma.

https://dinarchronicles.com/ 2023/03/07/raanras-message-84- by-raanra-3-7-23/

Mensaje de la Coalición a través de Raanra.- Sabemos que parece lento, pero ellos también prefieren estar seguros que arrepentidos. Sin embargo, si recaen en arrastrar los pies demasiado, estamos preparados para sustituir toda la estructura ejecutiva de los sombreros blancos, en caso de que sea necesario, pero no creemos que sea necesario. Es más probable que uno o algunos tengan que ser quitados y sustituidos. O, posiblemente, ninguno.

Los tipos clave saben que no pueden alargar esto para siempre, y que no es sólo una cuestión de qué es lo mejor o lo más seguro para la humanidad, sino que es el mayor bien para todo lo que es, y esto requiere avanzar muy rápido ahora, especialmente con el trabajo que ustedes hacen para elevar el nivel espiritual de la humanidad.

Esto tiene un potencial muy grande de afectar muy positivamente todo lo que es, pero se está impidiendo que tenga un efecto positivo muy radical, por las dificultades que aún gobiernan la vida de la mayoría de la humanidad. No se quiere dar fechas exactas, ya que las cosas pueden cambiar, pero no pueden durar mucho más las dificultades para la humanidad, para no convertirse en una violación del principio del mayor bien para todos eso es, y si se llegara a eso, ellos están preparados para actuar con decisión.

https://dinarchronicles.com/ 2023/03/09/raanras-message-86- by-raanra-3-8-23/

NOTICIAS DEL RESETEO

Según MarkZ , seguimos viendo progreso en el mundo real, pero todavía no hay oro.

La deuda mundial es tan excesiva que no se puede pagar, por lo que es inevitable un jubileo. https://theoriginalmarkz.com/

La Reserva Federal admit e que no pueden controlar la inflación. https://dinarchronicles.com/ 2023/03/07/x22-report-the-fed- just-admitted-they-cannot- control-inflation/

El presidente de la Fed, Jerome Powell , dice que hab rá pagos en tiempo real «muy pronto» pero que la moneda digital podría tardar años en llegar. Se ñaló que «una CBDC llevará años en la evaluación» . El servicio Fed Now tiene una fecha de lanzamiento prevista entre mayo y julio. https://watcher.guru/news/fed- chair-jerome-powell-says-us- will-have-real-time-payments- very-soon

El lado oscuro está tratando de evitar que salga a la luz la verdad. Están desplegados todos sus activos pero están perdiendo la guerra de la información porque no controlan la narrativa. La gente está viendo la verdad y querrá rendir cuentas. https://rumble.com/v2caqv8-ep. -3015b-trump-ds-should-be- tried-for-fraud-and-treason- pain-patriots-stan.html

Todo lo que podemos hacer es mantener nuestros ojos en el cielo y nuestros pies en la tierra, mientras seguimos luchando por la liberación planetaria.

RECUPERACIÓN

El precio del gas en Europa cae por debajo de los 450 dólares por primera vez desde finales de julio de 2021. https://tass.com/economy/ 1586309

No compre una casa hasta que los precios bajen un 50%.- Harry Dent h a adv erti do a los inversores durante años sobre la caída del mercado de valores que probablemente ocurrirá este año. https://www.youtube.com/watch? v=GVQVdMctaVU https://dinarchronicles.com/ 2023/03/09/the-atlantis- report-dont-buy-a-house-until- prices-drop-50-harry-dent- warns/

P ersonas bajo hipnosis dijeron que la recuperación comenzar ía en 2025. https://www. godlikeproductions.com/forum1/ message5370553/pg1

COMENTARIOS

Comentario de Goldilocks.- Las cadenas de suministro están comenzando a ver nuevamente los rangos normales previos a la crisis, pero advierten que no todo ha vuelto a la normalidad. Los transportistas ferroviarios todavía tienen problemas en el terreno.

Hay un gran compromiso de sincronización que se lleva a cabo en todo el mundo en el movimiento de bienes y servicios. Se cree que la mormalización de un sistema de activos digitales coordinado por un QFS ayudará a facilitar el movimiento de suministros y creará mayor flujo de dinero a precio justo.

Están ganando terreno estos nuevos mecanismos y nos impulsan hacia la era electrónica. Un sistema de pago internacional tendrá en cuenta los distintos mecanismos digitales en el mundo y los unificará en un proceso normalizado para mover dinero de manera más libre y segura. Mira el agua.

https://www. supermarketperimeter.com/ articles/9412-supply-chains- begin-to-see-improvement

Comentario de Ricitos de Oro.- Cada vez está más claro que el único camino a seguir es un sistema de comercio basado en activos digitales que normalice el uso de dinero sólido y mecanismos electrónicos. El 20 de marzo, la activación de un sistema de pago internacional reunirá a todos los distintos mecanismos electrónicos en un protocolo unificado. La ISO20022 aclara los acuerdos de compra y servirá como un mensaje de contrato entre naciones que están intercambiando procesos digitales.

La demanda equivaldrá a mayores valores para todos los países implicados en la utilización de su propio sistema monetario de activos. Este proceso respaldado por dinero sólido comenzará a revaluar y normalizar el precio de las monedas en todo el mundo.

https://www.seedsofwisdomteam. com/goldilocks

ECONOMÍA

OPINIONES

Benjamin Fulford opina que están amenazando a los países que quieren entrar en los BRICS si no entregan su oro.

https://rafapal.com/2023/03/ 06/fulford-confirma-que-los- paises-que-quieren-entrar-en- el-brics-estan-siendo- amenazados-con-terremotos-si- no-entregan-su-oro/

A su juicio, si Occidente tuviera un gobierno meritocrático, una vez más dejaría atrás a China en el polvo. Por ejemplo, piense qué maravillas se podrían hacer si se pusieran a disposición del público de manera responsable las más de seis mil patentes retenidas por “razones de seguridad nacional”. Como mínimo, todos tendríamos vehículos antigravedad y energía prácticamente gratuita. Sin embargo, tal y como están las cosas, nos superaría China.

En la entrada de la Universidad de Stellenbohm en Sudáfrica cuelga un cartel que dice lo siguiente.- “No se necesitan bombas atómicas ni cohetes de largo alcance para destruir ninguna nación del mundo. Es suficiente bajar la calidad de la educación y dejar que los estudiantes hagan trampa en los exámenes. Los pacientes mueren a manos de tales médicos. Los edificios se derrumban a manos de tales ingenieros y arquitectos. Estos médicos y economistas pierden dinero. La justicia desaparece a manos de tales abogados y jueces. El colapso de la educación es el colapso de la nación.”

https://benjaminfulford.net/ 2023/03/06/entire-km- financial-system-about-to- collapse-with-credit-suisse- the-likely-first-domino/

