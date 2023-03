María del Mar Vázquez visita la Alcazaba junto a la delegada del Gobierno andaluz para dar a conocer el proyecto de restauración de la Muralla Sur, donde se invertirán casi 4,5 millones en erradicar patologías y deficiencias

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha visitado esta mañana el Conjunto Monumental de la Alcazaba junto a la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Aránzazu Martín, y el delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte, José Ángel Vélez, para dar a conocer el proyecto de restauración de la Muralla Sur, en el que el Gobierno andaluz va a invertir casi 4,5 millones de euros. Se trata de una nueva actuación que pretende recuperar el esplendor perdido de este monumento.

Vázquez ha agradecido a la Junta de Andalucía y a su presidente, Juanma Moreno, “su permanente compromiso con Almería y especialmente con su patrimonio histórico y cultural” y ha destacado que la colaboración con el Ayuntamiento “está propiciando el mayor impulso que jamás ha conocido nuestro Centro Histórico”.

En este sentido, ha señalado que las inversiones que está recibiendo la Alcazaba desde la Junta “se suman las acciones municipales en todo su entorno con el Plan Alcazaba-La Hoya- San Cristóbal, que contempla una inversión de más de diez millones de euros en su recuperación, algo que ya es visible”.

La regidora ha recordado que ayer mismo se inauguró el Barrio Andalusí en la zona conocida popularmente como el Mesón Gitano, “un yacimiento arqueológico muy interesante sobre los orígenes de la ciudad que va a suponer también un acicate para acercarse a la Alcazaba y al Centro Histórico”, por lo que ha animado a almerienses a visitantes a conocerlo.

Desde la Junta, su delegada de Gobierno en Almería ha destacado “la importante inversión que se ha venido haciendo a lo largo de los últimos años”. En la pasada legislatura se han destinado más de 3,1 millones a la Alcazaba, con intervenciones en numerosos enclaves del recinto, entre las que destacan las obras de restauración del primer recinto de la Muralla Norte por 669.573,04 euros, la restauración en el Muro de la Vela por 349.365,76 euros y la restauración de la Torre del Homenaje por 708.006 euros, todas obras financiadas con fondos Feder.

Aránzazu Martín ha detallado que desde el Gobierno andaluz “seguimos pensando en nuestra joya patrimonial y hemos programado 7,4 millones de euros para invertir en La Alcazaba”. Se destinarían 1,1 millones de euros a la restauración de la Muralla Norte del Segundo Recinto; 4,4 millones a la restauración de la Muralla Sur; 1,3 millones a la restauración de la Muralla del Cerro de San Cristóbal; y más de 400.000 euros a la mejora de toda la red de riego y abastecimiento.

Martín ha explicado que las actuaciones que se van a ejecutar en la Muralla Sur nos permitirán “avanzar en el conocimiento del monumento, garantizar su protección y conservación, y erradicar las patologías y evitar su aparición en el futuro. Martín ha insistido en la apuesta del Gobierno andaluz, presidido por Juanma Moreno, por la conservación y puesta en valor del monumento almeriense, uno de los conjuntos monumentales más importantes del país”.

Gerardo Úbeda, arquitecto de la obra, ha detallado, que “este proyecto es el de patrimonio más importante de nuestra provincia, destacando el gran esfuerzo realizado por la Delegación Territorial de Cultura para poder ponerlo en marcha”. “Un estudio que se ha desarrollado a nivel arqueológico, realizando planimetrías con la última tecnología vigente”. Úbeda ha explicado que “la intervención parte del tercer recinto y llegará hasta la torre del Saliente, respetando siempre el diseño original”.

El también arquitecto Pedro Gurriarán ha reconocido que “desde los años 50, con Prieto Moreno, no se ha vuelto a hacer una intervención de tanto calado en la Alcazaba como la que se va a ejecutar en esta ocasión.” Gurriarán añade que “se trata de un reto, porque no solo estamos restaurando un monumento medieval, sino que estamos corrigiendo y eliminando intervenciones pasadas que no eran adecuadas. Lo estamos adaptando a los paradigmas que priman hoy en día, que son el respeto a su origen”. El arquitecto durante su intervención ha dejado claro que “queremos mostrar la Alcazaba con todas sus cicatrices.”

Muralla Sur

El tramo de fortificación en el que se va a intervenir en este proyecto es el correspondiente al frente meridional del Conjunto Monumental. Está delimitado por el Baluarte del Saliente al este y la Torre de la Pólvora, arquitectónicamente perteneciente al Castillo Cristiano, al oeste, abarcando unos 450 metros longitudinales y presentando una morfología muy heterogénea, fruto de la superposición de diferentes fases constructivas, pero también de las transformaciones sufridas como consecuencia de las restauraciones del último siglo.

El delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte, José Ángel Vélez, ha destacado que “en el estudio de la Muralla Sur se ha documentado la existencia de una serie de patologías y deficiencias edilicias que han provocado que el estado de conservación de la construcción sea en determinados casos precario”. Martín ha añadido que “pese a las diferentes actuaciones que se han llevado a cabo sobre la misma desde el pasado siglo, muchas de ellas no han sido del todo satisfactorias a nivel técnico, o bien han provocado la generación de nuevos problemas estructurales y de conservación, principalmente asociados a la presencia de humedades, pero también a la adopción de soluciones incorrectas o inadecuadas”.

Los lienzos meridionales de la fortaleza son los que más transformaciones han sufrido, a veces de tal volumen y envergadura que han cambiado prácticamente la fisionomía de muchas estructuras y construcciones. De hecho, el intervencionismo de muchas de estas actuaciones llevó a emplear en determinadas ocasiones materiales de restauración diferentes a los originales, alterando de este modo la imagen del monumento irremediablemente. En el estudio del estado de conservación de la Muralla, se establecen el estado, las causas de alteración o las patologías, que permita así los tratamientos de consolidación y conservación que de él se derive.

Vélez González ha subrayado que “los objetivos de las intervenciones están encaminados a frenar los daños causados como consecuencia de los factores de degradación, a recuperar la integridad física del material mediante la fijación y consolidación de los materiales que componen la obra, así como a recuperar su unidad potencial y calidad estética, siempre mostrando el máximo respeto por el original”.

Tanto con el levantamiento del estado actual de la Muralla como con el análisis y diagnóstico de las patologías, se ha propuesto la oportuna y detallada intervención de cada una ellas con la intención de paliar las afecciones con las que cuenta el edificio y evitar otras futuras. Para ello, se usarán métodos que, con la mínima intervención y cumpliendo las determinaciones de la Normativa de aplicación y las diferentes Cartas del Restauro, solucionen los graves problemas de deterioro y de estabilidad que afectan a la totalidad del edificio y su entorno inmediato. Una actuación que ha sido adjudicada por un presupuesto total de 4.439.416,49 euros.