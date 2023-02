Manuel Zamora asegura que “la variante, tras el último informe de la Junta, se quedará en ‘minivariante’ acabando en medio de la nada y sin poder continuarla”

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Mojácar, Manuel Zamora, ha acusado a la alcaldesa del PP de “meter en un lío” económico “gravísimo” al municipio al dejar el consistorio “empeñado hasta las cejas con bancos y comprometido a asumir sobrecostes futuros que puedan surgir” del proyecto de la variante con la playa tras el último informe desfavorable emitido por la Junta de Andalucía. El dirigente socialista ha recordado que recientemente el Gobierno de Moreno Bonilla se ha pronunciado negativamente a la continuación de la variante y de los ramales previstos en el PGOU hacia la costa.

“Ahora la variante se quedará en ‘minivariante’ de juguete, acabando en medio de la nada y sin posibilidad de continuarla, al no poder tener ramales hacia la costa y cuyo trazado no irá a ningún sitio”, ha descrito el portavoz socialista quien recuerda que el consistorio que dirige el PP ha solicitado ya créditos bancarios millonarios para la realización de una obra “que no tendrá su finalidad original”.

El resultado de la situación en la que se encuentra el proyecto de la variante hacia la costa mojaquera demuestra, en opinión de Manuel Zamora, que la alcaldesa del PP “no tiene capacidad para gestionar el municipio”. “Todas las obras le salen mal, nos cuentan mucho dinero y, al final, somos los mojaqueros y mojaqueras quienes, por desgracia, tenemos que pagar los caprichos de la regidora”, ha censurado. En esta ocasión, ha enfatizado, el “despropósito” es doble dado que el Ayuntamiento de Mojácar ha asumido el coste de una obra que se realiza en una carretera autonómica siendo “el único municipio que ha hecho eso, porque quien, realmente, tiene que sufragar la obra es el Gobierno de Moreno Bonilla”.

El portavoz socialista y candidato a la Alcaldía por el PSOE hubiera sido mejor “mejorar el camino existente hacia la playa ensanchándolo y suavizando las curvas y cambios de rasante” en lugar del proyecto actual siendo “una alternativa que visto lo sucedido daría mejor solución de conectividad dentro del tramo que se plantea y facilita una mejor conexión con la playa”, ha defendido.