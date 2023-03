Madrid es la tercera región que más sube el precio del alquiler respecto al año pasado: un 14,57%

Según el informe mensual de precios de alquiler de pisos.com , el piso tipo de alquiler en Madrid en febrero de 2023 tuvo un precio medio de 14,05 euros por metro cuadrado. Esta mensualidad arrojó un ascenso mensual del 1,02%, el quinto más relevante de España. Respecto a febrero de 2022, el repunte fue del 14,57%, el tercero más relevante del país.

Madrid fue la segunda autonomía con la mensualidad más cara para los inquilinos, por detrás de Baleares (14,62 €/m²).Por su parte, el piso de alquiler en España tuvo en febrero de 2023 un precio medio de 10,49 euros por metro cuadrado, subiendo un 0,77% mensual. Respecto a febrero de 2022, el incremento fue del 3,76%.

Según Ferran Font, director de Estudios de pisos.com, “la accesibilidad al mercado del alquiler sigue estando comprometida debido al creciente esfuerzo económico que supone ser inquilino en determinadas ciudades”. El portavoz del portal inmobiliario señala que, precisamente donde menos generosa es la oferta, es donde más cuesta encontrar un piso a un precio razonable. “Hay personas que, aun teniendo un salario cercano a los 2.000 euros, no pueden permitirse el alquilar un piso en solitario que no sea un estudio minúsculo, teniendo que recurrir a compartir”. El experto admite que “los planes vitales se van retrasando, pero también se retrae el gasto en consumo de ocio, restauración, viajes, etc., dado que la renta del alquiler canibaliza el sueldo”.

Tal y como señala Font, “para que este mercado vuelva a encontrar el equilibrio perdido y los precios dejen de poner en aprietos a nuestros bolsillos es esencial hacer hincapié en la oferta”. El directivo es partidario de buscar soluciones que amplíen el parque de vivienda en arrendamiento, indicando que las alternativas pasan por “desarrollar nuevas promociones pensadas para el alquiler, reconvertir inmuebles que hoy en día tienen otros usos o incentivar a los propietarios con un marco jurídico estable o algún tipo de bonificación”.

Madrid fue la tercera capital más cara de España

La ciudad de Madrid marcó en febrero de 2023 un precio medio de 17,89 euros por metro cuadrado. Esta mensualidad posicionó a la capital madrileña como la tercera más cara para los inquilinos. Madrid subió un 0,98% frente a enero. Respecto a febrero de 2022, creció un 16,35%, el décimo ascenso nacional más relevante.