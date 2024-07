Luz Casal será la primera gran estrella que alumbrará este sábado Las Noches del Camino de Caravaca de la Cruz

Con la carismática artista gallega se inicia el triple fin de semana que llevará la mejor música en la explanada de la Basílica de la Vera Cruz, en el marco del Año Jubilar 2024 Pocas artistas como ella despiertan tanta unanimidad en cuanto a reconocimiento de público, compañeros de profesión y crítica. Durante cerca ya de cincuenta años, desde que iniciara su carrera en 1976 hasta el presente, hablar de Luz Casal es hacerlo de una estrella de la música en España, querida, admirada y respetada. Nadie mejor para abrir este sábado, 6 de julio, el primero de los tres fines de semana de Las Noches del Camino. La cita será en marco espectacular como la Basílica de la Vera Cruz de Caravaca. La apertura de puertas está prevista a las 21.00 horas y el comienzo del concierto a las 22.00 horas. Las localidades para el concierto son de asiento y han tenido un alto ritmo de venta desde su salida y todo apunta a que se colgará el cartel de ‘entradas agotadas’. Las pocas que quedan disponibles se encuentran a la venta en la web oficial https://nochesdelcamino.es/. Además, se han habilitado buses lanzadera de ida y vuelta desde Murcia y desde Cartagena, para que no sea necesario utilizar transporte individual. Las Noches del Camino es un ciclo promovido por la Fundación Camino de la Cruz que aúna música y patrimonio monumental con la celebración de varios conciertos con artistas y bandas muy destacados de la escena y que, además, nace con vocación de continuidad y con el objetivo de que se consolide como una cita turística y cultural que sea referente en toda España. Basta una nota para reconocer la voz poderosa y honda de Luz Casal. Coronada como una de las artistas españolas con mayor éxito internacional, dueña de una carrera sólida y honesta, acumula decenas de premios que destacan su condición de pionera del rock en español y la fortaleza y libertad sobre las que ha construido su trayectoria. Con casi una veintena de discos a sus espaldas, Luz ha cultivado el respeto de la crítica, la admiración de sus colegas y el cariño del público sin renunciar a sus principios, ajena a las etiquetas y las modas pasajeras. Su voz hoy suena más rutilante que nunca y con la belleza y madurez que dan más de cuatro décadas dedicadas a la canción y los escenarios. Sigue conquistanto entre la cadencia del bolero y la furia del rock and roll, coquetea con los sonidos más clásicos y explora nuevos matices. Además de Luz Casal este sábado, día 6, tendrá dos nuevas convocatorias más: el 13 de julio en formato festival junto al complejo deportivo Francisco Fernández Torralba, con Arde Bogotá, Nunatak, Arco, Carlos Ares, Carmesí y Second Djs; y el sábado, 20 de julio, con Loquillo, otro artista, como Luz, que ha marcado a numerosas generaciones con su sello inconfundible. En este caso también será en la Basílica de la Vera Cruz de Caravaca. Será el punto de partida a esta actividad que nace en el marco de este Año Jubilar, pero con la firme intención de consolidarse con vocación de continuidad como una magnífica oportunidad para atraer a otra gran cantidad de público a un evento que combina desde la excelencia la mejor música con el inigualable patrimonio histórico, cultural y medioambiental de la zona.