Lucha organizada

El movimiento de resistencia se refiere a una lucha colectiva y organizada de las personas que se oponen a la injusticia mediante un conjunto de actividades organizadas para lograr un cambio significativo en la sociedad. Este término se puede aplicar a una amplia gama de situaciones en las que las personas se unen para luchar contra la injusticia o la violación de los derechos humanos.

Según Cobra, este movimiento estaría ubicado en ciudades dentro de la Tierra. Es un grupo diferente a la red de Agartha, pero trabajan juntos. Su misión es informar a la población sobre actividades para la liberación y protección de este planeta. Este grupo de resistencia no se debe confundir con los diversos grupos e individuos que trabajan para la liberación. Sin embargo todos trabajan por la misma meta: el avance final en esta liberación, llamado el Evento.

Éste es un evento de importancia cósmica. Ninguna autoridad humana decidirá cuándo sucederá esto. La palabra final sobre cuando vaya a suceder el Evento, vendrá directamente de la Fuente. El último planeta bajo el control de las fuerzas oscuras está a punto de ser liberado, y esto enviará ondas de luz por toda la galaxia.

Su portavoz, con el nombre en clave Cobra, se deriva de dos palabras en Inglés ‘Compression’ y ‘Breakthrough’ que significa “gran avance de compresión”, está también en contacto con grupos de fuera del planeta tales como los pleyadianos, pero su información no es canalizada, se recibe mediante contacto físico directo.

Por su parte, la Federación de la Luz es una alianza o coalición de seres benévolos y avanzados que trabajan para proteger y guiar a la humanidad hacia un futuro mejor. Se dice que esta federación estaría en conflicto con otras fuerzas negativas que manipulan y controlan a la humanidad.

HISTORIA

En 1975, cierto agente de inteligencia bajo el nombre en clave de Michael estaba huyendo por su vida de los que lo perseguían. Reunió a su alrededor a un grupo de doce agentes para protegerse. Mientras huían y se escondían, descubrieron un laberinto de túneles debajo del sistema subterráneo del metro de Nueva York. Entraron en los túneles, desaparecieron de la superficie y se reagruparon allí abajo.

Así nació la organización, teniendo su principal centro de mando bajo el sistema de metro de Nueva York. A través de la extensa red que Michael aún tenía en la superficie, se pusieron en contacto con muchos operativos, y muchos de ellos se unieron a la organización. Su principal objetivo es derrocar al lado oscuro y dar tecnologías avanzadas a la humanidad. Las computadoras personales que tenemos ahora se desarrollaron con la ayuda de la organización, que tuvo contacto con la civilización positiva de Agartha que habita en cavernas subterráneas durante milenios.

También tuvieron contacto con andromedanos positivos ya en 1977, si no antes, ya que también se vio a una elegante nave andromedana plateada con forma de cigarro en su hangar subterráneo. A principios de la década de 1990, tuvieron cierta influencia para asegurar que internet se expandiera de la Arpanet militar al dominio público.

OFENSIVA

Las fuerzas oscuras de fuera del planeta lanzaron una ofensiva en 1996 para destruir la organización, y hubo batallas físicas en túneles subterráneos y cavernas que casi destruyeron a la organización y también casi aniquilaron Agartha. En ese momento de necesidad se ideó un plan para contrarrestar esto. A principios de diciembre de 1999, los pleyadianos se pusieron en contacto con el movimiento de resistencia en el planeta X y organizaron un levantamiento contra los oscuros allí. Fueron derrocados en unas tres semanas y tuvieron que huir a sus bases en Marte y la Luna.

Desde aquel momento, muchos luchadores por la libertad han ingresado a los sistemas de túneles subterráneos para unirse a la organización. Se integraron las dos fuerzas y surgieron como una sola, y ahora se llaman el movimiento de resistencia. Su fuerza conjunta ha cambiado el curso de los acontecimientos y las fuerzas oscuras están en retirada.

En 2000 y 2001, los oscuros perdieron sus bases en Marte y la Luna y en otras partes del sistema solar. Con la ayuda de los pleyadianos y otras fuerzas de la Confederación Galáctica, todas las fuerzas restantes reptilianas, draconianas y reticulanas fueron expulsadas del sistema solar también en el mismo periodo de tiempo. Esto hizo que los oscuros entraran en pánico y organizaran el 11-S para conservar su último bastión: el planeta Tierra.

PLANETA X

El planeta X es un astro en las afueras de nuestro sistema solar. Su superficie no es apta para la vida física, pero bajo tierra hay un extenso sistema de túneles y bases que estuvo bajo el control de los oscuros hasta 1999 y ahora está en manos de las fuerzas de la Luz.

Tiene un interior de roca y una superficie cubierta con hielo de metano congelado, lo que le da un tono azulado. Su diámetro es de 9.400 millas y su masa es de 0,76 masas terrestres. El semieje mayor de la órbita es de 70 UA y la inclinación es de 40º.

Un artículo del astrónomo japonés Patryk Lykawka afirmó en 2008 que el hipotético planeta X debería estar compuesto de roca y hielo, su diámetro estaría entre 6.200 y 9.300 millas y su masa entre 0,3 y 0,7 masas terrestres. El semieje mayor de la órbita debe estar entre 100 y 170 UA y una inclinación de hasta 40 grados.

El término planeta X se utiliza para referirse a un planeta no descubierto oficialmente en el sistema solar más allá de la órbita de Neptuno. Se cree que este planeta podría tener una influencia gravitatoria en otros objetos del sistema solar exterior. Varios astrónomos han propuesto la existencia de un planeta X en base a observaciones y anomalías en las órbitas de objetos transneptunianos, como los objetos del Cinturón de Kuiper. Estas observaciones sugieren que podría haber un objeto de gran tamaño y masa que está afectando a la órbita de otros planetas.

Según Cobra, la razón principal por la que los astrónomos aún no han descubierto oficialmente este planeta es porque se les dice que no informen al respecto. Además, buscan principalmente nuevos planetas cerca de la eclíptica, pero debido a su órbita muy inclinada, no es allí donde se encuentra el planeta X. Dado que es un objeto bastante grande, sería bastante fácil verlo incluso en telescopios de aficionados más grandes si supieran dónde mirar. Y, por cierto, no es Nibiru y no se estrellará contra la Tierra.

EL EVENTO

El 11-S no habría resultado como habían planeado. En cambio, sirvió como un desencadenante del despertar que ayudó a muchos seres humanos a darse cuenta de lo que realmente está pasando más allá de los medios de comunicación. Esta nueva conciencia ha facilitado que el movimiento de resistencia mejore su plan.

Hasta 2003, lograron despejar todas las bases subterráneas profundas y sólo quedó la parte superior de esas bases. Desde entonces, el movimiento de resistencia se ha infiltrado en alrededor de trescientos de sus operativos en altos puestos en las agencias de inteligencia.

En el año 2012, el movimiento se apoderó de la mayor parte del oro que estaba en manos de los oscuros. Está en cámaras subterráneas del movimiento, y después del Evento será devuelto a la humanidad y servirá de reserva para una nueva moneda que traerá abundancia para todos.

El movimiento tiene mucha experiencia en liberar planetas, y tiene un contacto físico constante no telepático con los pleyadianos y otras razas positivas, que les brindan información diaria sobre cada miembro de la camarilla, dónde están, qué hacen, e incluso qué piensan.

L UZ VERDE

Justo antes del Evento, la Fuente enviará un pulso de Luz a través de la Confederación Galáctica, y los pleyadianos instruirán al movimiento para que use sus trescientos agentes en la superficie del planeta para contactar a las personas clave y luego a los comenzará la operación.

Después de que se complete con éxito la operación, puede haber personas que deseen aprovechar la situación estableciendo sus propios gobiernos por codicia y ansia de poder, pero el movimiento sabe quiénes son estas personas, las está vigilando, y no se les permitirá que se aprovechen de la situación.

Hasta que se alcance un cierto grado de conciencia en el planeta, el movimiento estará trabajando entre bastidores en beneficio de la humanidad. Se revelará no mucho antes de que se haga público el primer contacto con seres positivos.

Han creado un fondo de 120 billones de dólares, que serán entregados a la humanidad junto con otros paquetes de prosperidad. Están en posesión de tecnologías muy avanzadas, en su mayoría de origen extraterrestre. Proporcionarán alguna ayuda básica para presentar seis mil invenciones que fueron desarrolladas por genios de todo el mundo y luego ocultadas, e introducirán algunas de sus propias tecnologías que son aún más avanzadas.

AGUANTAR

Nuestro trabajo es aguantar hasta entonces, dice Steve Beckow. Todos están reunidos, algunos para continuar en la tercera dimensión, y otros para sintonizar con los reinos superiores. Es hora de que termine la vieja canción y comience la nueva. Ahora mismo se está calentando la orquesta y hay mucha discordancia, pero pronto comenzará la actuación, y es una actuación edificante. Todo se olvidará en el sentido inmediato, no a largo plazo. Nuestro trabajo es aguantar hasta entonces, proporcionar el puente de lo viejo a lo nuevo, y mantener el portal abierto hasta que sea hora de cerrarlo. Nuestro compromiso es que crucen el puente todos los que lo deseen.

Este es el final de un ciclo de 26.000 años, un cambio de era. Es un tiempo de separación entre aquellos que necesitan más tiempo para avanzar y aquellos que están completos con las lecciones que ofrece este grado en la escuela de la vida y ahora pueden pasar a un grado superior. No todos elegirán venir con nosotros. Algunos elegirán no ascender en el momento de la separación.

Cuando finalicen las transmisiones de emergencia, no ofrecerán alivio del impacto y la pérdida. Mucho peor lo soportaremos cuando, en los diez días de transmisiones, veamos lo que han estado haciendo. Es posible que se vea afectado nuestro respeto por el ser humano.

Según Cobra, el único valor de haber visto algunos de los vídeos de antemano es poder advertirte de que podría ser traumatizante lo que verás. Seguro que nunca lo olvidarás. No todo el mundo necesita verlo, pero deberías verlo, si alguna vez crees que tendrás algo que decir en los asuntos terrestres. La corrupción se extiende más allá de lo que jamás imaginé.

Dice Nube Blanca: “Sueña el sueño y sigue adelante por tu propio camino; serás seguido. Serás honrado por lo que haces y por lo que eres: el más valiente de los valientes, el más fuerte de los fuertes.”

CAMBIO DE PARADIGMA

Cambio de paradigma en el sistema monetario mundial por Peter B. Meyer.- El mundo está al borde de un gran cambio de paradigma en el sistema monetario mundial, mientras que casi nadie es consciente de ello. Los empresarios están haciendo planes y gastando capital como si el mundo se estuviera recuperando. Muchos siguen gastando y ahorrando poco en base a las mismas expectativas. Y los inversores continúan invirtiendo como si todo estuviera perfectamente bien.

Luchan por determinar la verdad sobre la economía occidental, que está tan profundamente endeudada como es posible. El mundo occidental está tan endeudado que estas cifras son alucinantes. Todos los grandes bancos centrales están imprimiendo cantidades asombrosas de dinero.

Algún día terminará el océano artificial de billetes. Cuando eso suceda, será muy difícil. Así, el colapso del sistema monetario estaría a la vuelta de la esquina. Ya se han cometido los errores. Ya está en el sistema la inestabilidad. La espera es a ese catalizador desconocido llamado “copo de nieve” que desencadenará la avalancha.

REFLEXIONES

La existencia misma es un castigo.- La mayor parte de la existencia es dolor. Todos disfrutamos de ciertos momentos, p ero la vida es principalmente trata r de encontrarle sentido a cualquier cosa. https://www. godlikeproductions.com/forum1/ message5444006/pg1

Según Steve Beckow , abundan los rumores sobre cuándo se activará el sistema de transmisión de emergencia, la revaluación de las divisas y la ola de amor, pero hasta entonces cada uno tiene que buscarse la vida como pueda para sobrevivir. https://goldenageofgaia.com/ 2023/05/26/rumors-abound-an- appeal/

Aristóteles , el antiguo filósofo griego, en su libro ‘ Política’ expuso el concepto de una sociedad ideal por la cual el Estado tiene por objeto promover el bienestar y la felicidad de sus ciudadanos. Creía que la “sociedad de ideas” debería basarse en el principio de justicia distributiva, donde se asignan los recursos y los beneficios según el mérito y la contribución a la comunidad.

Lobos con piel de cordero.- Según Peter B. Meyer , la verdadera amenaza procede del gobierno invisible, que extiende sus tentáculos como un pulpo gigante. Se planeó originalmente en 1948 para completarse en 1984, pero la gente no estaba lo suficientemente madura en ese momento. Quieren suprimir la libertad de expresión e introducir “leyes de odio” para calificar las opiniones personales como un delito, donde la verdad no es una defensa. Su peor pesadilla es nuestro incumplimiento: la negativa a aceptar la locura, negarse a cumplir con nuestra esclavitud.

La rana hirviendo es una expresión que describe una rana que se hierve viva lentamente. La premisa es que una rana saltará si se pone en agua hirviendo de repente, pero si la rana se pone en agua tibia que luego se lleva a ebullición lentamente, la criatura no percibirá el peligro y morirá hervida. Esta explicación se utiliza a menudo como una metáfora de la incapacidad o la falta de voluntad de la gente para reaccionar o para ser conscientes de las amenazas ominosas que surgen no de manera brusca sino gradual. https://finalwakeupcall.info/ es/2023/05/27/el-mayor-engano/

Película divina para despertar a la población dormida por Pepe Vive la Materia (Pepe Lives Matter).- Hemos intentado que la población comprenda las verdades fundamentales de nuestra sociedad y los despierte a la corrupción inherente en su interior. Se ha vuelto tan evidente que seríamos tontos si no lo notáramos. Siempre han hecho esto entre bastidores, pero ahora se ha levantado el telón. La película se está volviendo roja por sí sola sin apenas ayuda de nosotros. ¿Cómo despiertas a aquellos que se niegan a ver la verdad? Haces la verdad cómicamente descarada. Estamos en una guerra espiritual y muchos sonámbulos por la vida ajenos a la realidad del mal. Pero, ¿y si la película gritara esta verdad en lugar de simplemente hablar en parábolas? ¿Qué pasaría si se volviera evidente y aturdidora? Tal vez es por eso que muchos se sienten agotados y llevados al límite, como la mantequilla untada sobre demasiado pan. https://pepelivesmatter. substack.com/p/a-movie- designed-by-god-to-awaken

Enlace al vídeo completo en español: