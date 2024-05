Luces en el cielo

Alguien dijo que yo exageraba con la tormenta solar, pero las auroras boreales se han visto hasta en el sur de España, en Florida y en Puerto Rico por ejemplo, y apenas se han hecho eco los medios de comunicación de este fenómeno tan prodigioso, cuando el cielo nos está mostrando el cambio a simple vista.

Aurora boreal en España

Despertar solar del Alma

Continúa la tormenta solar

Un hecho muy poco habitual

El firmamento se tiñó de rosa

La tormenta no ha terminado

Tempestad de magnitud extrema

El viento solar se volvió un huracán

La mayor tormenta solar en veinte años

Bienvenidos a la puerta de entrada de mayo

Estamos entrando en un territorio desconocido

Tiempos difíciles para el imperio romano actual

Muchos ciudadanos de España y de otros países europeos quedaron sorprendidos la pasada noche al observar auroras boreales en el cielo nocturno. España ha sufrido en la noche de este viernes unas tormentas geomagnéticas severas que han permitido que en varios puntos del país, como Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Mallorca o Andalucía, se observen auroras boreales, un hecho muy poco habitual en la Península, según ha reconocido la Agencia Estatal de Meteorología. El Observatorio Astronómico Hispano-Alemán de Calar Alto, en Almería, también ha informado del fenómeno.

https://www.europapress.es/ sociedad/noticia-auroras- boreales-visibles-viernes- varios-puntos-espana- 20240511113643.html

Una explosión de auroras boreales, que es un fenómeno electromagnético propio de las regiones polares, tiñó de rosa los cielos de buena parte de nuestro planeta, confirmaron diferentes observatorios y agencias meteorológicas del mundo. La visualización se produce a causa de la gran tormenta geomagnética que está experimentando la Tierra.

El viernes teníamos previsiones de una tormenta solar G-4, que es la segunda más potente que hay, y al final fue una G-5, que es la más fuerte que existe. No es la primera vez que se observan auroras boreales en España, pero hacía muchos años que no era tan buena la visibilidad de estas auroras, que se han podido ver a simple vista y ser capturadas con cámaras de móviles.

https://latamnews.lat/ 20240511/inusuales-auroras- polares-tinen-de-rosa-los- cielos-de-la-tierra–video- 1150407201.html

NO HA TERMINADO

La tormenta no ha terminado.- Una potente ola de viento solar golpeó el campo magnético de la Tierra el 10 de mayo, provocando la mayor tormenta geomagnética en más de veinte años: un evento extremo de categoría G-5. Actualmente está disminuyendo a categoría G-3, pero no ha terminado. Se espera que más olas golpeen el campo magnético de la Tierra durante las próximas 24 a 48 horas, y podrían hacer que la tormenta regrese a nivel extremo.

https://spaceweather.com/

Al norte de la Tierra se pueden ver más fácilmente estos fenómenos, pero en esta ocasión se han visto en varios puntos de España, en Europa, e incluso en África, donde es muy extraño que se registren. Aún sigue activa la tormenta solar y quedan más expulsiones de masa coronal en camino hacia la Tierra, pero el grado de actividad solar va a ser menor: si la pasada noche estaba en su máxima categoría (G-5), ahora baja a la menor intensidad (G-1). Esta noche es mucho más difícil ver auroras boreales en España, aunque continúa la tormenta solar.

Las auroras boreales de este tipo serán mucho menos visibles en España, si es que llegan a verse, y como mucho podrían seguir con una intensidad considerablemente más baja. Eso sí, quienes se hayan perdido las auroras boreales de la pasada noche podrían tener nuevas oportunidades pronto. Entre este 2024 y el próximo año 2025, el Sol va a alcanzar su pico máximo, lo cual implica una mayor frecuencia de tormentas solares de este tipo. Por lo tanto, no sería nada extraño ver más fenómenos como éste durante los próximos meses.

UN HITO HISTÓRICO

La pasada madrugada del 10 al 11 de mayo, un fenómeno astronómico que no se suele ver en España ha puesto su magia en los cielos de nuestro país con su particular tono rosado: unas auroras boreales se han dejado ver en zonas de prácticamente toda la geografía española. Muchos han quedado sorprendidos por ver este fenómeno, que suele ser visible más al norte del planeta, en latitudes tan bajas que incluso han alcanzado el sur del país.

Los expertos lo califican de “hito histórico”, y explican que se debe a una tormenta solar geomagnética. Según detallan, desde 2003 no acontecía una que tuviese una magnitud tan extrema, y eso ha propiciado auroras boreales no sólo en España sino también en muchos otros lugares del mundo. Aunque en los últimos años había habido algunas auroras boreales en España, hacía mucho tiempo que no podían verse tan claramente a nuestro país a simple vista, y de manera generalizada en tantas zonas del país. Lógicamente, muchas personas han tomado imágenes de lo que estaban viendo, y han compartido en redes unas fotografías espectaculares.

https://www.elconfidencial. com/tecnologia/ciencia/2024- 05-11/aurora-boreal-espana- imagenes-cuando-volvera-verse_ 3881813/

EXPLICACIÓN CIENTÍFICA

En la red social X, la Agencia Estatal de Meteorología ha explicado que según la Organización Meteorológica Mundial se trata de un fenómeno luminoso que aparece en las capas superiores de la atmósfera en forma de arcos, bandas y cortinas. Al contrario que los fenómenos meteorológicos habituales, se forman mucho más arriba de la troposfera, a una altitud de entre 90 y 150 kilómetros.

Meteorología informa que estamos cerca del máximo de actividad solar: las manchas solares indican las zonas de actividad magnética solar asociada con erupciones solares atmosféricas y expulsiones de masa coronal. Las auroras aparecen por la interacción entre el viento solar y el campo magnético de la Tierra. El viento solar es más fuerte en momentos cercanos a la máxima actividad solar, que se produce en ciclos de entre diez y doce años.

Las auroras polares se deben a la presencia de partículas cargadas eléctricamente y expulsadas desde el Sol mediante el viento solar, que actúan sobre los gases enrarecidos de las capas superiores de la atmósfera. El campo magnético de la Tierra canaliza las partículas, principalmente electrones y protones, que colisionan con los átomos y moléculas de los gases de las capas superiores de la atmósfera. Esas colisiones provocan que asciendan temporalmente los electrones de los átomos de nitrógeno y de oxígeno a un estado energético superior excitado.

Al recuperarse el nivel normal de energía, se liberan fotones de luz con distintas longitudes de onda. Las auroras polares se observan principalmente en arcos próximos a los polos magnéticos, pero si la actividad solar es muy intensa, como actualmente, las eyecciones de masa coronal o erupciones solares atmosféricas pueden intensificar el viento solar y alcanzar la magnetosfera de la Tierra, desencadenando una tormenta geomagnética.

https://www.elmundo.es/ ciencia-y-salud/ciencia/2024/ 05/11/ 663ec8cae4d4d8677a8b457a.html

CAMBIO MONUMENTAL

Según Kejraj, se está produciendo un cambio monumental. Estamos en una nueva era y ya no puede existir la antigua forma de hacer las cosas. En este cambio, la humanidad y la Tierra deben trascender la actual matrix tridimensional y despertar a la realidad del alma.

El Sol también está pasando por este cambio, una actualización por así decirlo. A su vez, esto afecta a los cuerpos planetarios y a todo lo que está sobre y dentro del planeta. El Sol continuará liberando eyecciones de masa coronal y erupciones solares, ofreciendo códigos de luz fotónica y energías que desencadenan la activación del ser humano, regresando al modelo original, como lo pretendía la Divinidad. La vibración de los átomos está aumentando para la regeneración celular, ayudando en la transformación, con la expansión de la conciencia.

La magnetosfera de la Tierra, es decir, el escudo que protege al planeta de los rayos solares, se ha debilitado más de un 10% en el último siglo. Esto es por diseño, para que la humanidad reciba más energías que irradian del Sol a fin de prepararse para el cambio de conciencia. Con esta luz superior entrando al planeta, cada parte de nuestro ser se ve afectada. Físicamente, mentalmente, espiritualmente.

Habrá dos grandes ondas de luz del Sol en este año y hasta finales de 2025. No hay nada que temer. Esto es lo Divino en acción. Se nos ofrece luz viva para que podamos despertar a nuestra divinidad. Estás despertando a la realidad y a la verdad de tu alma solar. Deja de lado las cosas que ya no sirven. Comprende que lo que se está desarrollando en la Tierra va más allá de la política. Es Divino. Es evolución espiritual. Toda la luz para Ti.

https://eraoflight.com/2024/ 05/11/soul-ar-awakening/

FRECUENCIAS DE LA FUENTE

La Fuente Creadora envía sus frecuencias al Sol Central de cada Galaxia, y desde el centro, la luz se irradia hacia las estrellas de cada sistema solar. Desde los soles locales, las nuevas energías se envían a los cuerpos planetarios y a sus habitantes, lo que desencadena el despertar de un colectivo.

Cuanto más abierto esté uno, más recibe de esta luz. La limpieza de viejas formas de pensamiento, traumas y toxinas es muy importante para integrar mejor la nueva luz. La meditación hace maravillas, ya que uno se desprende del mundo externo, permitiendo que uno mismo sea como el alma que es, mientras que la respiración profunda carga los chakras y las células, realineando la conciencia al ritmo del centro del corazón.

La ascensión de la Tierra a los reinos superiores es por Decreto divino, ya que otros ciclos galácticos están en proceso de completarse, comenzando otros nuevos. Luego, con la observación y guía de los consejos cósmicos, la comunidad galáctica hace su parte en la gestión del proceso de ascensión a medida que los mundos se preparan para la elevación de la conciencia.

Muchos de vosotros participáis en las reuniones de los consejos superiores en vuestro estado de sueño. Entonces, aunque os habéis cansado y estáis impacientes en vuestro estado de vigilia, formasteis parte de las reuniones donde se acordó que este proceso fuera gradual, para darle la oportunidad de ascender al mayor número posible.

Ustedes son ahora los maestros ascendidos, son los ancianos. Y con la finalización de la ascensión de la Tierra, puedes elegir quedarte en la Tierra durante un tiempo, o tienes la libertad de ir y continuar tu expansión espiritual en cualquier sistema estelar o galaxia que desees, ya sea en el quinto, sexto, o la séptima dimensión depende de ti. El siguiente paso y la experiencia de viaje dependen totalmente de usted, como ha sido siempre. Eres amado y honrado más allá de tus sueños más fantásticos.

https://eraoflight.com/2024/ 05/11/source-frequencies/

OPORTUNIDAD PERFECTA

Según Sandra Walter, la fluctuación magnética y la afluencia de plasma son una oportunidad perfecta para subir de nivel. Se pueden realizar cambios profundos en nuestro corazón, conciencia y proceso de ascensión. Con el apoyo de una densidad magnética reducida, nuestra conciencia cambia de la separación a la presencia pura de la unidad,. Las tormentas geomagnéticas sostenidas pueden producir condiciones perfectas para que corazones preparados y coherentes experimenten la reunión con la divina presencia yo soy. Se abre el campo magnético y fluye plasma que cambia la conciencia.

Las erupciones solares y los filamentos de plasma son una parte normal y solidaria de nuestra realidad actual. No dejes que te asusten los números; tuvimos una llamarada fuerte en 2003. La diferencia ahora es nuestra magnetosfera más delgada y fluctuante, combinada con la intensidad de las partículas de plasma a medida que atravesamos el cinturón de fotones.

Cuando las fuertes tormentas magnéticas duran más de uno o dos días, estamos expuestos a rayos cósmicos de alto nivel, plasma, armónicos y frecuencias de despertar. Nos exponemos a nuevas energías, más allá de los velos densos contenidos en los viejos campos magnéticos.

Bienvenidos a la puerta de entrada de mayo.

https://eraoflight.com/2024/ 05/11/geostorms-ahead-use-the- open-field-and-plasma/

