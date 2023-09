Los niños españoles, los únicos del mundo que prefieren TikTok a Youtube

Un nuevo estudio de Kaspersky Safe Kids revela las redes sociales preferidas por los más pequeños y el contenido que más ven en Youtube. La serie Skibidi Toilet encabeza el ranking, mientras Lacey’s Flash Games fue la más buscada en la categoría de juegos. Si hablamos de películas, los dramas chinos We Fall in Love y Love Forever Young fueron los más demandados.

El 61% de los niños recibe su primer dispositivo (teléfono, tablet, etcétera) entre los 8 y los 12 años. Con ellos navegan por Internet, hacen amigos, juegan, ven películas y aprenden. Kaspersky ha analizado las consultas de los más pequeños para conocer qué fue tendencia para ellos este verano. El análisis se realizó con datos anónimos y proporcionados voluntariamente por los usuarios de Kaspersky y Safe Kids.

A escala global, las tres apps más populares del mundo en dispositivos Android fueron YouTube (30%), TikTok (17%) y WhatsApp (15%). Instagram ocupó el cuarto lugar (9%) y YouTube acapara el 2,5%. En España, TikTok encabeza el listado (23%), por delante de YouTube (22%), WhatsApp (16,5%), Instagram (12,3%) y Roblox (5,3%). De todos los países analizados por Kaspersky, España fue el único en el que los niños consumen más TikTok que cualquier otra plataforma.

El contenido más buscado en Youtube entre los niños de todo el mundo tiene que ver con los canales y vloggers que graban vídeos de entretenimiento, retos y estilo de vida (21%). La clasificación ‘otros’ supone el 21% y suele contener memes e historias no incluidas en otras categorías.

Scibidi Toilet

Los blogueros de videojuegos ocupan el tercer lugar, con el 15%. Otras categorías que lideran la lista son música (13%), películas, dibujos animados y programas de televisión (12%) y juegos (9%). Skibidi Toilet fue una de las tendencias del verano. Esta serie de dibujos animados se encuentra en YouTube Shorts y fue creada por el influencer georgiano DaFuq!?Boom!. En sus inicios, se basaba en vídeos cortos formados por un conjunto abstracto de fotogramas en los que una cabeza salía de un inodoro con el telón de fondo de las canciones Dom Dom Yes Yes, de Biser King, y Give it to me de Timbaland. Hoy ha evolucionado y tiene otra trama, estilo, personajes y seguidores. Scibidi Toilet aglutina casi el 9% de las 1.000 búsquedas TOP de YouTube.

Los vloggers e influencers líderes este verano fueron Triple Charm, shfa, ViktoriaSarina, Fede Vigevani, Michou, Space Family, Fala Sério, A4, cuyo contenido son principalmente vídeos de estilo de vida, retos, desempaquetado de productos, belleza…

En cuanto a los juegos, Lacey’s Flash Games tuvo el mayor número de búsquedas. Como sucedió con Skibidi Toilet, Lacey’s Games ha evolucionado, en este caso hasta convertirse en una web de terror. Otros creadores de contenido han grabado historias de miedo basadas en el juego; lo que lo ha impulsado a lo más alto en la lista de personajes de terror.

Lacey’s Flash Games

Los gamers con más popularidad fueron IShowSpeed, Aphmau, Paluten, Problems y Furious Jumper. En la categoría películas, dibujos animados y programas de televisión, los dibujos animados se alzaron con el primer puesto con cerca del 50% de las consultas. Los programas de televisión recibieron el 26% de las solicitudes, cifra significativamente por encima del anime, que obtuvo el 16% de las búsquedas.

El canal MSA (My Story Animated), con Lady Bug, My Little Pony, Peppa Pig y Helluva, sigue siendo el líder indiscutible entre los proveedores de dibujos. En cuanto a los programas de televisión, los dramas de televisión chinos We Fall In Love (2023) y Love Forever Young (2023) se llevaron toda la atención.

En cuanto a la música, la mayor parte del interés se la lleva el K-pop. Casi el 19% de las solicitudes de búsqueda estaban relacionadas con bandas surcoreanas, con BlackPink liderándolas. El fenómeno Barbie también atrajo la atención de los niños, que buscaron Barbie Girl de AQUA y Barbie World de Nicki Minaj & Ice Spice.

“Las nuevas creaciones se convierten en tendencia cada vez más rápido. Barbenheimer, el fenómeno del verano, llamó la atención de los niños, pero Skibidi Toilet o Laycey’s Flash Games lo han dejado muy atrás. Los niños están al tanto de las principales tendencias mundiales en películas, libros, juegos, etcétera. Son mundos poco convencionales y extraños para los adultos. Resulta muy interesante descubrirlos y explorarlos”, comenta Anna Larkina, experta en análisis de contenido web de Kaspersky.

Para que los más pequeños tengan una experiencia online positiva, Kaspersky recomienda a los padres:

Participar en las actividades online de los niños desde el principio. Debe ser una norma para posteriormente enseñarles a navegar de forma segura.

Utilizar apps de control parental y explicarle a los niños cómo funcionan y por qué son importantes para que estén seguros.

Tratar de que las conversaciones sobre ciberseguridad sean más atractivas e interesantes, utilizando juegos y formatos entretenidos .

Se debe prestar atención a los hábitos propios. ¿Utilizamos el móvil cuando comemos o hablamos con otra persona? ¿Imitan los hijos nuestros hábitos? ¿Reaccionan de manera diferente cuando guardamos el teléfono?

Se debe explicar a los más pequeños que deben pedir ayuda a sus padres para establecer los ajustes de privacidad. Los padres, por su parte, deben leer en profundidad las políticas de privacidad de la app. Los niños no deben aceptar ninguna configuración de privacidad por su cuenta y riesgo.

Más información, en Kaspersky Daily.

Kaspersky