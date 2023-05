Lola Índigo, una dragona que arrasa con su música en el Parque de Las Almadrabillas

“¿Cómo están los máquinas? Lo primero de todo”. Fue una de las frases que marcó el inicio de Lola Índigo en su aparición estelar en Almería. La artista, que acercó su gira ‘El Dragón Tour’ a la capital, en el ciclo ‘Primavera en las Almadrabillas’, bajo la organización del Área de Cultural del Ayuntamiento de Almería, resaltó la alegría de estar “en una tierra de mucho talento como Almería, con artistas como David Bisbal, RVFV…” tras haber roto el cascarón de un huevo gigante que descansaba sobre el escenario y darlo todo como un ‘Animal’ junto a su grupo de ocho bailarines.

La cantante granadina desató la locura y las ganas de bailar entre el público, desde niños hasta mayores, que la aclamaba en cada canción, símbolo del reconocimiento que llevaba a sus espaldas tras haber consolidado su carrera con una lista de numerosos éxitos. Lola Índigo arrancó su puesta en escena con ‘Para olvidarme de ti’ o ‘Discoteka’, que comparte con la artista María Becerra, pero, que interpretó en solitario con el público como corista y con una imponente coreografía con sus bailarines.

Instantes después, Lola Índigo expresó su felicidad “por actuar en el sur, siempre es más especial, ¿verdad?”, señaló con una amplia sonrisa en lo que aprovechó para descansar y saludar a los miles de personas que coreaban su nombre. Los acordes de ‘Turismo’ sonaron en el Parque de las Almadrabillas, al abrigo del Cable Inglés y ‘La Tirita’ en la que avisó que ‘yo ya no quiero la tirita, igual no soy yo quién la necesita’.

Sin duda, la parte más movida del espectáculo llegó con ‘Toy Story’ y la aclamada ‘La Niña de la Escuela’, la granadina siguió con ‘4 Besos’ sin descanso y, el subidón del concierto mantenía su nivel con los movimientos de los bailarines y Lola Índigo, así como los besos que el propio tema pedía y no faltaron.

El almeriense RVFV, artista invitado

El trascurso de la noche continuó con un imponente cambio de vestuario, con las luces apagadas, se detuvo la adrenalina de los bailarines y una solitaria Lola Índigo apareció en la plataforma con un abrigo con capucha para interpretar ‘Dragón’, tema que pone nombre a su tour y que mostraba todos los sentimientos de la cantante: “Mamá, me da miedo quedarme atrás, quedarme ahí abajo con mi ansiedad, grito, no me sale la voz y tú no vienes”.

Esta canción puso un punto y aparte en el concierto que, continuó con un discurso de superación, donde Lola dijo al público que siempre hicieran “lo que os dé la gana y si alguien os dice que no, hacedlo el doble”. Con ‘Corazones Rotos’, ‘Mujer Bruja’ o ‘Santería’ continuó esta fiesta de baile y adrenalina entre la artista y sus bailarines que cambiaron su vestuario al predominante color verde para seguir con ‘Ultravioleta’, ‘High’ o ‘Las Solteras’.

En el Parque de las Almadrabillas todos bailaban al ritmo de Lola Índigo con ‘La Santa’ pero, la emoción incrementó cuando el artista almeriense RVFV apareció de sorpresa en el escenario para interpretar ‘Trendy’ y ‘Romeo y Julieta’, canciones en las que colaboran. “Es la primera vez que cantamos juntos, en su tierra, Almería, Rafa es uno de los cantantes de la industria que considero como un hermano, tiene un corazón muy puro”, alabó entre los aplausos del público.

Asimismo, RVFV aprovechó para recordar “el apoyo que me dais, es un placer estar con Lola esta noche, es mi hermanita” así como indicó “os espero el 20 de agosto, que viene un único espectáculo en Almería”. Con un reconocimiento a su banda y bailarines, Lola puso el broche de oro con ‘El Tonto’ y ‘Ya No Quiero Ná’, despidiéndose de Almería con un “hasta pronto” y dejando a los asistentes con ganas de más, pero, con la sensación de haber disfrutado de una artista que no dejará de crecer.