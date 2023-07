Locura Apocalíptica

La “locura del fin de los tiempos” es una manifestación de polarización política y amenazas de guerra nuclear, y las cosas podrían empezar a ponerse más interesantes a partir de septiembre u octubre según Cobra, quien no espera grandes cambios en los próximos dos meses, pero luego ya veremos. De hecho, se ha concretado el 13 de octubre como una fecha clave, pero nadie conoce el futuro con exactitud.

Algunos creen que hay una línea de tiempo positiva y otra negativa, y que conviviremos simultáneamente en ellas, pero Cobra desmiente totalmente esta afirmación y asegura no vamos a coexistir en dos líneas de tiempo diferentes, según revela en una entrevista realizada por la Hermandad de la Rosa. La línea de tiempo positiva es ahora mucho más estable que antes, tras la exitosa meditación masiva de activación del portal de luz que tuvo lugar el primer día de mayo, en la cual se alcanzó la masa crítica.

DEFINICIÓN

La “locura del fin de los tiempos” es un término utilizado para describir las creencias y comportamientos extremos asociados con la idea del inminente fin del mundo o de la humanidad. Se refiere a una serie de creencias, comportamientos o eventos que se asocian con el periodo de tiempo antes del fin de los tiempos. Puede estar relacionada con el miedo, la ansiedad y la incertidumbre que acompañan a las profecías. Estos episodios son fenómenos sociales y psicológicos que reflejan el miedo y la ansiedad colectiva de determinados grupos de personas.

En varias culturas y religiones, se han presentado interpretaciones y predicciones acerca del fin del mundo, a menudo basadas en textos religiosos antiguos, profecías o señales astronómicas. Estas interpretaciones han llevado a algunas personas a desarrollar temores extremos, paranoia o incluso comportamientos irracionales. Algunos individuos pueden volverse obsesivos con la idea del fin de los tiempos, creyendo que deben prepararse de alguna manera especial o que deben actuar de cierta manera para asegurar su salvación o supervivencia.

ACELERACIÓN

Cobra conjeturó que el evento podría ocurrir en 2025 con las fuerzas oscuras entrando en pánico y su agenda acelerada. Todas estas incógnitas causan mucha ansiedad a la gente, especialmente a los misioneros de la luz despiertos que están tratando muy duro para sostener la frecuencia alta.

A medida que se acerque la luz y nos acerquemos a la ruptura, las fuerzas oscuras entrarán en pánico, por lo que tendríamos mayor volatilidad, más oscilaciones y más polarización. Es imposible predecir exactamente cómo se desarrollará esto, porque todavía hay implicado mucho libre albedrío, y aún no se ha determinado cómo se desarrollarán exactamente las situaciones. Así que, en cierto modo, las cosas se pondrán más difíciles y más fáciles al mismo tiempo dependiendo de cada caso, pero las cosas empezarán a mejorar cuando nos acerquemos a la ruptura.

La activación del portal de luz ha eliminado la mayoría de los escenarios oscuros con sólo dos restantes: guerra mundial convencional y un duro choque financiero con la aplicación de las monedas digitales de banco central. Aunque es alentador escuchar que no sucederá la mayoría de las agendas oscuras, estas dos posibilidades son situaciones que podrían causar problemas.

La meditación de activación del portal de luz del 1 de mayo, ayudó a reducir estos escenarios: La guerra mundial se redujo del 33% al 27%, y una dura crisis financiera pasó del 37% a la posibilidad del 30%. Es decir, que hubo una ligera mejora del temido crac financiero brusco.

RESTRICCIONES

La vigilancia y el control de nuestra vida a través de una prisión digital podría restringir el acceso a nuestro dinero, alimentos, viajes, etc. pero este sistema no tendría éxito a largo plazo. Si las fuerzas oscuras maquinaron un crac duro, las fuerzas de la luz podrían crear una sorpresa, pero no es posible predecir exactamente hasta dónde llegará esto.

Con respecto a la posibilidad de que se restrinja la compra de alimentos y artículos de primera necesidad debido al pasaporte digital, recuerda Cobra que comprando plata y oro, estás creando un sistema alternativo que no se puede controlar. Ese choque financiero podría incluir la condonación de la deuda a cambio de digitalizar tus activos financieros, pero sería un escenario de control total. El momento del colapso total del sistema financiero es el último momento posible para que ocurra el evento, pero esto ha cambiado y la situación es diferente ahora mismo debido al estado de conciencia.

Según Cobra, el sistema financiero cuántico positivo está listo para ser aplicado, se puede activar en el momento en que sea necesario, y se aplicará tan pronto como las fuerzas oscuras pierdan su control. Es necesario tener un sistema financiero robusto y estable durante este periodo de transición antes de que se produzca el cambio polar.

A su juicio, no tendrá éxito la marca de la bestia porque el movimiento de resistencia ha destruido una nueva tecnología de biochips que ya no existe. Con respecto a la distopía de un ataque que colapsa el mercado de valores, derriba los sistemas económicos y divide el mundo, Cobra cree que es muy improbable esta línea temporal, con sólo un 2% ó 3% de posibilidades.

Muchos misioneros de la luz que están haciendo su misión de vida carecen de prosperidad. Cobra opina que el estado de conciencia de los misioneros de la luz no es tan bueno como se esperaba, porque se necesita hacer mucho trabajo interior para manifestar abundancia, y esa es la máxima pioridad en este momento. Además considera muy improbable que se liberen los fondos colaterales antes del evento.

PROGRESO

Según Cobra, se han destruido las bombas toplet de modo que todos los obstáculos que quedan para la liberación planetaria se pueden eliminar ahora con mayor facilidad y rapidez, y con menor riesgo. Está despejado el plano mental y etérico, y se rompió el control del plano astral. Además, se dieron dos pasos hacia delante con la activación de Plutón en Acuario, pero luego se dio un paso hacia atrás con el regreso temporal de Plutón a Capricornio, después de que se cerró este portal el 11 de junio, hubo mucho avance, y este progreso ha estabilizado mucho la línea temporal positiva.

Durante el tiempo en que Plutón regresa temporalmente a Capricornio, desde el 11 de junio hasta principios de 2024, sería una buena oportunidad para que todos trabajen en su sombra y se preparen para un empujón final hasta el evento. Sé honesto contigo mismo, y permítete reconocer, sentir, experimentar y transformar lo que encuentres en tu interior.

Un paso atrás es la eliminación de la anomalía subcuántica, que es mucho más intensa de lo que se esperaba. Y es por eso que en este momento estamos en una especie de limbo, porque se tiene que despejar gran parte de esta anomalía antes de que podamos hacer progresos sustanciales de nuevo. Aunque el plano etérico parece una zona de guerra a causa de su limpieza, la anomalía subcuántica sigue creando problemas también en el plano etérico y en otros planos no físicos. Así que esto llevará algún tiempo. Y cuando empiecen a aparecer esas grietas, eso cambiará las reglas del juego y desencadenará los cambios que todos hemos esperado durante tanto tiempo.

IMPLANTES

Los implantes restantes estaban en el plano etérico, pero ahora se han evaporado los agujeros negros dentro de los implantes, que se están desintegrando muy rápido porque ya no tienen sustancia. Lo que no se está disolviendo son los sistemas de creencias que se han creado a través de esos implantes, y a través de las experiencias pasadas dentro de la cuarentena. E incluso cuando se disuelvan esos implantes, se necesita transmutar conscientemente los sistemas de creencias que fueron sostenidos por dichos implantes en cada individuo. Es decir, que se están disolviendo los implantes, pero la gente todavía se aferra a los viejos sistemas de creencias.

Están despejados todos los planos no físicos y la única ubicación bajo control oscuro es el plano físico en la superficie del planeta, con los mayores problemas, siendo la anomalía subcuántica así como los biochips físicos. Estos biochips son el punto de anclaje físico para los tres implantes de plasma principales, que están situados en el lóbulo frontal del cerebro y encima del ombligo.

Los biochips funcionaban en sincronía con los implantes, y como estos se están disolviendo ahora, el principal problema son los propios biochips físicos que desconectan las conexiones, neuronales, en el cerebro. También son la principal fuente de vigilancia, ya que pueden ver y oír todo lo que experimentamos, y luego la información se comunica a la computadora central.

Estos biochips también pueden ayudar a las fuerzas oscuras a leer los pensamientos humanos, si no estás entrenado para nublar tu pensamiento. Las fuerzas de la luz también pueden leer los pensamientos si les das permiso, y si es beneficioso para tu protección o para tu crecimiento. Es mejor hablar con la mente que en voz alta con las fuerzas de la luz porque entonces las fuerzas oscuras no pueden espiar esto tanto.

Se han liberado de los biochips otras razas cósmicas como la resistencia, los pleyadianos, los sirios, los arcturianos, y los andromedanos positivos, dominando completamente la transferencia del cuerpo físico etérico. Esta es una tecnología avanzada de teletransporte, que básicamente puede transferir tu cuerpo físico al plano etérico, remodelarlo y armonizarlo allí, y ponerlo de nuevo en el plano físico. Y con este proceso, pueden limpiar los biochips. Pero esta tecnología no funciona aún en la superficie del planeta debido a la anomalía subcuántica, que es la principal fuente de experiencias y sentimientos negativos debido a la presencia de entidades oscuras.

LIMPIEZA

En este momento, las fuerzas de la luz están desarrollando tecnología y protocolos para contrarrestar la anomalía subcuántica, como la tecnología individual del Martillo de Thor, pero esto no se ha finalizado todavía. La anomalía subcuántica bloquea el flujo de luz desde el plano búdico hacia el planeta, aunque incluso un pequeño fragmento de presencia búdica genuina dentro de la cuarentena despeja mucho esta anomalía.

En este momento, sería bueno hacerlo por Ucrania, porque hay un gran conflicto allí y muchas personas están en un ambiente extremadamente negativo y estresante, mucha violencia, y la energía búdica sobre esa área ayudaría mucho.

Cuando se elimine suficiente anomalía subcuántica, podrán comenzar a suceder grandes cambios. Sin embargo, mientras exista este universo, siempre habrá una fracción diminuta de anomalía subcuántica. Sólo tenemos que reducirla hasta el momento en que podamos empezar a manifestar grandes cambios.

Para que se produzca el evento, se tienen que eliminar los biochips y la anomalía subcuántica. Hay un pequeño porcentaje de personas que no tienen biochips y la mayoría de ellas viven en África, y están completamente fuera de la red. Por eso tienen una perspectiva de vida diferente.

Los misioneros de la luz más poderosos han recibido biochips más fuertes porque las fuerzas oscuras querían controlarlos más, pero la mayoría de la población normal de la superficie sólo tiene biochips básicos genéricos. Esperemos que las fuerzas positivas pongan una atención extra en los misioneros de la luz para limpiarlos.

Gran parte de las interacciones entre las fuerzas oscuras y las fuerzas de la luz estaban en planos no físicos, por lo que la mayoría de la población de la superficie no ha tenido ni idea de lo que está pasando. Pero ahora que el único lugar bajo control de la oscuridad es el plano físico de la superficie, ya no veremos más manifestaciones físicas visibles de estas interacciones tras el colapso de la línea temporal beta, según Cobra.

EL EVENTO

Las Fuerzas de luz han comunicado que el proceso del evento puede ser más caótico de lo que se esperaba originalmente. Muchos misioneros de la luz han imaginado el evento como un momento glorioso en el que todo mejora de repente, pero las fuerzas de la luz han subestimado la cantidad de oscuridad en este planeta y han sobrestimado la cantidad de luz dentro de los misioneros. Así que como resultado de todo esto, todo el proceso sería intenso y caótico. Habrá mucho comportamiento anómalo, pero también habrá mucha luz, porque la luz no ha estado presente en este planeta durante miles de años. Y será un gran contraste que estará presente y una purificación muy fuerte.

Según Cobra, casi no hay misioneros de la luz que estén completamente listos en este momento y tendrán que pasar por su proceso interior, y será muy beneficioso y sanador, pero también muy desafiante. Muchos piensan que lo superarán, que ayudarán a la gente y que tendrán la cabeza tranquila.

Fluirán energías muy fuertes de luz y puede haber algunas noticias drásticas en los medios, pero aquellos que estén conectados con la luz sentirán que va a suceder algo muy fuerte. Podría haber signos físicos, pero es imposible predecirlo porque la situación es bastante inestable y caótica. Ciertas personas serán contactadas energéticamente.

AÑO 2025

Cobra especuló que el evento ocurriría durante 2025, con el proceso de arrestos masivos, reajuste financiero, liberación de inteligencia, etc. Después de ese periodo de una o dos semanas, se informaría a la población de la superficie gradualmente sobre el cambio polar que se avecina, y la sociedad humana pasaría por un proceso de despertar bastante fuerte.

Es entonces cuando se crearían durante unos meses las islas de luz, que serían las únicas zonas pacíficas del planeta. Luego llegaría la superonda galáctica que desencadenaría el cambio de polos. Inicialmente, se esperaban varios años entre el evento y el cambio polar, pero ahora parece que el plazo de tiempo sería muy corto, como sólo unos pocos meses.

Se habla del año 2025 para el evento y la superonda galáctica, porque es una convergencia de ciclos cósmicos bastante fuertes. Está el ciclo de Sirio y el ciclo de Neptuno, Urano y Plutón. Hay otros ciclos, y todos ellos convergen en 2025. Así que este sería el marcador que estamos esperando y sería muy poderosa la energía que viene.

CAMBIO POLAR

Cobra opina que tendrá que ocurrir la limpieza del planeta causada por el cambio polar, con un maremoto de una milla de altura y grandes terremotos, porque a su juicio, no hay manera de que esta civilización pueda transformarse sin el cambio polar y el maremoto. El evento y el cambio polar serían desencadenados por pulsos galácticos o destellos solares.

Los tres días de oscuridad se refieren a una determinada fase del proceso, cuando el Sol que atraviesa una fase de micronova reduce drásticamente su luz visible, y parece estar oscuro durante unos días. Esto ocurriría justo antes de que se produjera el destello solar. El Sol parecería estar oscuro y sin brillo, y entonces se produciría el destello repentino.

Se trata de un cambio geológico y astrológico de fin de era, combinado con una conversión de ciclo cósmico, que implica el proceso de ascensión planetaria. Así que se trata de una convergencia de ciclos geológicos, astrológicos y cósmicos, todo en uno.

Sólo la parte superior, muy superior de los miembros de las fuerzas oscuras, saben sobre el cambio polar. El resto de ellos, no, y están esperando que continúe este espectáculo y creen que pueden mantener el control a través de la despoblación del planeta.

La energía gratuita, los replicadores de alimentos y las camas médicas serán muy necesarios para reducir el sufrimiento de la población humana. Así que se distribuirán lo más rápido posible tras el evento.

Las fuerzas de la luz se inclinan ahora por hacer el primer contacto lo antes posible, después del evento, tan pronto como la población pueda procesar gran parte del hecho de que esto puede suceder. Puede haber incidencias o individuos contactados incluso antes, y hay ciertos planes para adelantar eso.

ISLAS DE LUZ

Las islas de luz estarán rodeadas de cierta tecnología vibratoria, y podrías ir a ellas si eres capaz de sostener esa frecuencia particular sin dañar tu cuerpo y campo energético. Serán comunidades pequeñas, sólo para aquellos que estén listos. Habrá múltiples islas de luz que irán creciendo orgánicamente a medida que despierte la conciencia. Sólo podrás llevar a tus seres queridos si están preparados para sostener esa frecuencia. No es fácil de predecir cómo será el estado del despertar, pero se esperan unas decenas de miles de personas en todo el planeta.

Las islas de luz no se verán afectadas por la ola del maremoto, ya que estarán protegidas con tecnologías avanzadas que nos darán las razas positivas después del evento. Podrán presenciar la limpieza del planeta. Podrán ser teletransportados a las naves o podrán permanecer dentro de las cúpulas de las islas de la luz durante el tiempo que dure la ola del maremoto. Y podrán regresar muy pronto y construir la nueva Tierra.

En ese momento habrá mucho apoyo de las fuerzas de la luz en términos de tecnología para hacer eso. La mayoría de la gente no estará en las islas de luz, pero aquellos que estén listos tendrán la oportunidad de ser evacuados del planeta por las fuerzas de luz a sus grandes naves nodriza, y luego serán transferidos a un planeta parecido a la Tierra en las Pléyades.

Estar preparado para la evacuación significa que estás dispuesto a ir. Significa que no tienes miedo. Hay mucho miedo, mucha programación entre los llamados misioneros de la luz, sobre el proceso de evacuación, que se ha hecho en las últimas décadas. Y las personas que tienen miedo no serán levantadas.

Existe la posibilidad de ser teletransportado a una nave nodriza antes de la evacuación, y la mayoría de los teletransportes antes del evento ocurrirían probablemente a través de las islas de luz. Los transferidos a las Pléyades tendrán la oportunidad de regresar más tarde para ayudar a construir la nueva Tierra, si su frecuencia vibratoria es lo suficientemente alta como para habitar la Tierra.

Las bases subterráneas del movimiento de resistencia son lo suficientemente fuertes como para soportar el cambio polar, por lo que no necesitarán ser evacuadas, y esas personas están listas en su mayoría para ser ascendidas, por lo que pasarán por su propio proceso de ascensión por su propia voluntad.

ASCENSIÓN

La primera ola de ascensión está programada para que ocurra poco antes de la superonda galáctica y la evacuación planetaria en el momento del cambio polar, pero los números que pasarán por esa primera ola son un poco más pequeños. Pero puede cambiar el calendario y la secuencia de acontecimientos.

La gente de las islas de la luz son las personas que conformarían la primera ola de la ascensión y luego volverían más tarde como maestros ascendidos para ayudar al planeta para construir la nueva Tierra si lo desean. El plan actual es que la primera y la segunda oleada sean más una experiencia galáctica y cósmica, no sólo centrada en este planeta.

El crecimiento no tiene fin. Así que, después de tu ascensión, tendrá lugar una continua expansión espiritual. En realidad, todos los misioneros de la luz fueron ascendidos mucho tiempo antes de venir aquí, pero pasaron por un proceso de implantación y olvido muy fuerte.

Las encarnaciones en 3-D, tal y como las conocemos aquí, ya no existirán en ningún lugar de este universo. Será un proceso de nacimiento mucho más consciente. No será tan denso y no estará tan programado. Esto se habrá ido para siempre.

El planeta Tierra es el punto focal para este proceso cósmico, así que se está procesando la oscuridad cósmica a través de este planeta, y la ascensión de la Tierra significa en realidad la ascensión cósmica, que se refiere al fin de la oscuridad y al comienzo de un nuevo ciclo de vida.

Con los protocolos de mando que dieron los pleyadianos, se abre un canal para un proceso de manifestación. Los protocolos pleyadianos más eficaces son el comando 1221 para apoyo, el comando 771 para la sanación, y el comando PB Polvo Cósmico (Star Dust) para el dolor crónico, pero saldrán más protocolos.

No es necesario experimentar la noche oscura del alma para sanar, pero por desgracia ocurre a menudo. Parte de esto se hace artificialmente por la tecnología oscura, y es un proceso de enfrentarse a las sombras interiores. Si ocurre, sólo tienes que pasar por ello y entonces habrá luz al final del túnel.

Si alguien eleva demasiado su frecuencia, los biochips físicos lo detectan y entonces se reduciría su vibración con repercusiones físicas y emocionales. La clave aquí es el equilibrio. Así que si estás elevando tu frecuencia, hazlo en armonía de una manera equilibrada, y de esta manera, no crearás picos de alarmas en la red oscura. Esto es mucho menos detectable.

Lo que es muy importante en este momento es no perder la perspectiva superior, porque es la que nos conducirá a través de este periodo hacia esos momentos interesantes. Y por supuesto, la victoria de la luz.

