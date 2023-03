LICENCIA PARA MATAR SANIDAD PÚBLICA

Esta es una breve historia en mi Centro de Salud de Ciudad Jardín de Almería.

Disculpen esta forma de expresarme el editor dice que está prohibido nombrar las cosas por su nombre, ya saben ustedes las querellas´

Pero les contaré un secretillo, en la copia de la denuncia aparecen todos.

Les ruego, les invito a que si tienen problemas en su centro de salud, espera, mala atención, diagnósticos fallidos, vallan al mostrador de la entrada y escriban su queja.

Entre todos podemos mejorar las cosas.

Y si no, Subiremos a Sanidad.

Trataremos de implicar, Asociaciones Vecinales, Partidos Políticos………..

Todo lo que sea necesario hasta eliminar esa lacra que por creerse Funcionarios no hacen más que dañar a propios y ajenos.

Sé que es inmensamente difícil, o no tanto, jubilaciones anticipadas,

Relegarlos a pegar sellos algo habrá para estas imponentes personalidades.

Recibid todo mi apoyo y que jamás os pisen y menos os maten.

Izaskun Jiménez Soto.