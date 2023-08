Levantando el velo

Historia Oculta

Estamos siendo testigos del final del sistema basado en la deuda y queremos un mundo mejor para nosotros y las generaciones futuras dice Peter B. Meyer. Un futuro asombroso es real y está en marcha: energía libre, curas naturales, final de las enfermedades crónicas, viajes interestelares, viajes en el tiempo y un sistema monetario respaldado por activos.

Limpieza de nuestra atmósfera de las estelas químicas, regreso a los nutrientes orgánicos sin toxinas, en otras palabras, una era dorada está sobre nosotros. Se revelarán muchos fenómenos que estaban ocultos y gran parte de la historia perdida.

Casi nadie conocía el pasado hace un siglo. Se redujo nuestra cadena de ADN de doce a dos hebras. Hace quinientos años, decidieron destruir la historia de la humanidad para sustituirla por sus inventos. Anteriormente, la población estaba mucho más avanzada que hoy en día. Se demolieron estructuras antiguas o se enterraron bajo deslizamientos de lodo, para borrar el pasado humano.

ANTIGUAS CIVILIZACIONES

Es posible que haya oído hablar de las antiguas civilizaciones perdidas de la Atlántida, los continentes perdidos de Mu y Lemuria e incluso es posible que haya oído hablar de la creencia en la cuna perdida de la civilización llamada Tule e Hiperbórea. Tule es un término usado en las fuentes clásicas para referirse a un lugar, generalmente una isla, en el norte lejano. En la mitología griega, Hiperbórea era una región situada en tierras septentrionales, al norte de Tracia. Pero, ¿ha oído hablar del imperio perdido de Tartaria?

La verdad es que en aquel momento el imperio de Tartaria cubría el planeta desde la actual Vladivostok en el este hasta la costa oeste de California. El nombre de Tartaria se utilizó para simplificar la zona y los pueblos de esa región.

Dependiendo de sus intereses y búsqueda, es posible que en los últimos años haya aprendido mucho sobre esta gran civilización mundial. Por ejemplo, puede que se haya sorprendido al descubrir que esta antigua civilización se originó en Eurasia central como un reino extenso que abarcaba la mayor parte de Siberia, y tuvo tanto éxito que se extendió por todo el mundo, incluso hasta América, y que hoy en día aún podemos ver los restos de su gran arquitectura.

Tal vez su asombro se convirtió en admiración y desconcierto cuando oyó hablar de una gran catástrofe mundial, una inundación parecida a la de Noé, pero de lodo, que destruyó la mayor parte de los vestigios de esta magnífica civilización. Tu asombro y desconcierto se convirtió en conmoción cuando se oyó hablar de una conspiración mundial para suprimir la historia del imperio tártaro, ocultar la existencia de este alud y reivindicar como nuestros los logros de su cultura.

Así que deseche lo que sabe sobre la historia del mundo, ignore lo que crea entender sobre etnología, geografía, arquitectura y geología, y prepárese para ser despertado del sueño de la ignorancia, liberado del rebaño de ovejas e introducido en el misterio de Tartaria.

GIGANTES

Tartaria era una raza gigante de seres avanzados tecnológicamente que existieron mucho antes de que nosotros entráramos en escena. Algunos sugieren incluso que evolucionamos a partir de ellos tras el gran diluvio de barro. Este diluvio fue el responsable de que desaparecieran ellos y la mayoría de sus innovaciones tecnológicas, dejando sólo restos de su arquitectura. Y desde que aparecimos nosotros, algunos han intentado ocultar su existencia al mundo y reclamar su arquitectura como propia.

Se habla de una historia alternativa en la que una raza tecnológicamente avanzada surgida del centro-norte de Asia era la responsable de enormes ciudades e infraestructuras construidas en todo el mundo. Todavía son visibles construcciones más antiguas de hace cientos de miles de años. Los arquitectos contemporáneos no pueden ejecutar tales maravillas.

La teoría alternativa de la gran Tartaria como civilización perdida se originó en Rusia, a partir de la difusión de la llamada nueva cronología de Anatoly Fomenko, y fue popularizada por Nikolai Levashov. Tartaria se presentaba como el verdadero nombre de Rusia, ignorado en Occidente.

El núcleo central de Tartaria era un poderoso imperio que habría ocupado todo el norte de Asia, desde el mar Caspio y los montes Urales hasta las costas del océano Pacífico, e incluso el continente americano. Esta civilización logró transmitir energía por medio de ondas a gran distancia, tal y como hizo Tesla, y las torres espirales de la arquitectura rusa, serían receptores de dichas ondas, al igual que los postes telegráficos visibles en algunas fotos antiguas.

Existe la opinión compartida de que muchos de los conflictos entre los siglos XIX y XX se debieron en realidad a Tartaria. Se cree que la invasión de Rusia por Napoleón en 1812 fue un ataque contra el imperio de Tartaria, y que tras la gran inundación de barro, las guerras mundiales primera y segunda no fueron más que excusas para acabar con el resto de Tartaria.

ATLÁNTIDA

La Atlántida existió durante un periodo de varios cientos de miles de años. La mayor parte de los tiempos atlantes fueron épocas de luz. Sólo la fase final fue una época oscura, pero rica en lecciones, el periodo comprendido entre el 17.500 y el 10.500 a.C. El periodo dorado de la Atlántida tuvo el nivel más alto de conciencia jamás alcanzado en el planeta en cualquier civilización, más alto que el de Mu y Lemuria.

Los teósofos creían que la civilización de la Atlántida alcanzó su apogeo hace casi un millón de años, pero fue destruida por guerras internas provocadas por el peligroso uso de poderes psíquicos y sobrenaturales de sus habitantes. Hay indicios de que se puede haber salvado la verdadera historia y estar guardada en los archivos del Vaticano. El tiempo dirá la verdad.

Se ha puesto un poco de moda considerar a Lemuria como una civilización utópica, y aunque efectivamente alcanzaron una etapa de alta conciencia, la mayoría del tiempo no estaban en cuerpos físicos, sino más bien a nivel etérico, y no se enfrentaron a las dificultades requeridas en la etapa física terrestre. Gracias a su tecnología anti-gravitatoria aplicada, pudieron realizar estas maravillas arquitectónicas.

En la era dorada de la Atlántida, las pirámides eran de tres o cuatro lados, dependiendo de su utilidad, y generalmente estaban hechas de mármol, granito y cristales complejos. Las pirámides de tres lados se utilizaban como antenas para atraer y ampliar energías, y canalizarlas para alimentar hogares, fábricas y crear campos de energía para diferentes servicios.

Entre ellos estaban encarnadas muchas almas brillantes. Seres que quizás conozcas por su nombre como Galileo, Isaac Newton, Einstein, Tesla, Edison e incluso Leonardo Da Vinci estaban entre ellos. Hasta ahora no se conoce con exactitud el periodo de civilización de la Atlántida, ya que se destruyó la literatura sobre ello hace 2.300 años en la biblioteca de Alejandría, aunque es posible que el Vaticano guarde información secreta que nunca comparte.

Los gobernantes de Alejandría se propusieron cumplir uno de los objetivos más audaces de la humanidad: reunir todo el saber del mundo bajo un mismo techo. En su época superlativa, la gran biblioteca de Alejandría albergó un número sin precedentes de pergaminos y atrajo a algunas de las mentes más brillantes del mundo. Pero a finales del siglo quinto a.C., había desaparecido la gran biblioteca.

LA GRAN PIRÁMIDE

La Gran Pirámide de Guiza es la más antigua de las siete maravillas del mundo antiguo, y la única que todavía se puede visitar. Esta mole pétrea, con sus 146,62 metros de altura fue el edificio más alto del mundo hasta el siglo XIV.

Según Peter B. Meyer, la Gran Pirámide de Guiza se construyó como una cámara de resonancia armónica dentro de un sistema de portales interdimensionales en el que podían viajar en el tiempo las naves espaciales visitantes y acceder rápidamente al planeta Tierra. Durante el ciclo en el que se construyó la Gran Pirámide en tiempos pre-atlantes, la Federación Galáctica tenía la tarea de proteger esta puerta estelar para intervenir en caso de un ataque de invasores hostiles.

La pirámide de Guiza era una escuela de misterio para el programa de ascensión espiritual de la llama azul de Melquisedec para acelerar el paso del portal a la Tierra Interna cuya entrada estaba bajo la gran Esfinge. La llama azul de Melquisedec actuó como archivista de la extensa biblioteca genética de la Tierra y de la historia de su línea de tiempo.

Hace millones de años, la Federación Galáctica trabajó estrechamente con el Alto Consejo de Sirio para servir como guardianes que habrían ayudado a apoyar la siembra y el proceso evolutivo en el planeta Tierra, en su densidad más baja llamada el primer universo armónico o línea de tiempo de tercera dimensión.

REFLEXIONES

Se avecinan cambios masivos. ¿Sobreviviremos al cambio evolutivo?.- Nosotros, los seres humanos, somos muy lentos en nuestra evolución y elegimos repetir el primer grado una y otra vez, y todavía no hemos aprendido las lecciones para evolucionar y expandirnos. https://youtu.be/T6MpK3wZovk

Si no le importaras al mundo, no estarías aquí, dice Kejraj. La madre Tierra necesita tu energía única. La humanidad necesita tu luz, amor y bondad. Estás en la Tierra para servir como un faro de luz, para que otros puedan reflexionar y revaluar su vida. https://eraoflight.com/2023/ 08/03/daily-message-for-8-3- 2023/

PRONÓSTICO

Poofness dijo.- Las próximas semanas van a ser caóticas entre bambalinas. Todo terminará bien, pero no se verá como ahora. Lo mejor aún está por venir totalmente a vuestro favor, pero no del todo hasta ahora. El progreso se detiene y continúa un poco más. Este ha sido el nombre del juego durante muchos años. Está avanzando aunque sea muy lento. Vaya y preste poca atención a los sitios de noticias negativas y a toda la propaganda. No va a cambiar nada; el resultado está asegurado por aquellos que están en el saber. Se admira vuestra determinación. Más allá de eso, espera. Se han plantado las semillas y nadie está seguro de cuánto tiempo tardarán en crecer. Mucho más tiempo de lo que nadie pensaba.

Este planeta ha sido escenario de muchas civilizaciones que han proliferado y desaparecido, a medida que se borró el tablero y se repobló con nuevos brotes. Han terminado los acuerdos para esclavizar, y la Tierra está libre de señores por fin, pero sigue sujeta a las reglas interestelares.

Pocos conocen la verdadera historia, y los que sí, callan salvo una o dos voces. Este planeta ha sido un hogar para muchas especies durante mucho tiempo, y tienen un interés creado en el bienestar de esta bola azul. Lo que viene es extraordinario.

Se abrirán las compuertas una vez que se limpien las cosas lo suficiente, y dominará el lado del proyecto, a medida que reconstruimos el mundo con todas las herramientas que podamos manejar. Saldrán tecnologías suprimidas y veremos acuerdos comerciales con otras especies.

SUCESOS

DISTOPÍAS

ECONOMÍA

CURIOSO

