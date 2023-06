Lento pero seguro

Despertar Gradual

Según Steve Beckow, la ascensión gradual es como la rana en la olla de agua hirviendo lentamente. Si la rana supiera lo que está pasando, podría saltar de la olla. Si el proceso fuera demasiado rápido, podría entrar en pánico, pensando que los cambios significan que tienen una enfermedad mental, emocional o física. Tiene que ser gradual e imperceptible.

La iluminación se refiere a una mayor comprensión y conocimiento profundo en diferentes áreas de la vida, mientras que la ascensión se enfoca específicamente en la evolución espiritual y la elevación de la conciencia hacia estados superiores de ser y existencia. Por eso la iluminación se puede considerar como un aspecto dentro del proceso más amplio de ascensión.

La ascensión es gradual porque implica un proceso de transformación profunda que requiere tiempo, esfuerzo y trabajo interno para superar bloqueos emocionales y mentales, cambiar creencias limitantes y expandir la conciencia. Es un camino de crecimiento personal y espiritual que se desarrolla a lo largo del tiempo.

También la iluminación es un proceso gradual porque implica un cambio fundamental en la forma en que un ser vivo percibe y comprende el mundo. No ocurre de la noche a la mañana, sino que implica un viaje interno de auto-descubrimiento, crecimiento personal y transformación.

LENTITUD

Según el Arcángel Miguel “si apareciera de repente mi presencia completa probablemente haría que cayera muerto. Pero ese no es nuestro plan. No te doy la plenitud de mi energía porque volaría todos tus canales, pero la bajo lo suficiente para que sepas que soy yo, sientes la energía y la sientes cada vez más alto y más grande.”

Además, si Miguel pronunciara mi nombre espiritual, me despertaría y me iría. Eso terminaría con el contrato de mi alma, y ellos no quieren eso. Por lo tanto, lo evitan atenuando nuestras experiencias de iluminación.

Si estás en proceso de expansión, no pasas de Grado 3 a Doctorado en una semana. Si todos los misioneros de la luz ascendemos demasiado pronto, muchos de nosotros podríamos irnos del cuerpo físico. La dicha es lo que produce la realización, que es simplemente ver desde el nivel superior al que nos lleva la dicha. Sin dicha, bien podemos estar viendo una película espectacular.

La Compañía del Cielo no quiere que todos abandonemos la fiesta. Por lo tanto, tienen que darnos iluminación para mantenernos aquí, como lo confirmó Miguel. Nuestras experiencias de iluminación están dirigidas por un equipo desde ese lado. Todo proceso tiene un ángel de la guarda y por lo general, un arcángel.

Todo está funcionando lentamente. Tiene que ser así para que todos alcancemos lo que Buda llamó “la otra orilla”, no individualmente, sino todos juntos. Como nos comprometimos en 2012, podríamos haber ido entonces y una fracción de la población habría ascendido, pero en cambio pedimos que nos dieran más tiempo para traer a muchos más de la población.

DEFINICIÓN

La iluminación se refiere a un estado de mayor conocimiento, sabiduría o comprensión profunda. Es un despertar o una revelación que puede ocurrir en diferentes áreas de la vida, como el intelecto, la espiritualidad, la creatividad o el autoconocimiento.

La iluminación implica una expansión de la conciencia y una percepción más clara de la realidad. Puede estar asociada con momentos de claridad, cogniciones, visiones o epifanías, donde se logra una comprensión profunda de la verdad.

Por otro lado, la ascensión se relaciona más específicamente con la evolución espiritual y la elevación de la conciencia hacia estados superiores de ser y existencia. Es un proceso de transformación personal y espiritual que implica el crecimiento y la expansión de la propia conciencia, así como la conexión con planos superiores de existencia o una realidad más elevada. La ascensión es un camino gradual de desarrollo y cambio interno, que puede implicar sanación emocional, liberación de patrones limitantes, expansión de la conciencia y una mayor conexión con el propósito de vida.

La razón por la cual la ascensión es gradual se debe a que se requiere tiempo y esfuerzo para realizar los cambios necesarios a nivel interno. La transformación personal y espiritual no ocurre de manera instantánea, sino que implica un proceso continuo de exploración, autorreflexión, sanación emocional y desarrollo de habilidades.

La ascensión también puede implicar la superación de desafíos, creencias limitantes y patrones de comportamiento negativos. Estos aspectos pueden requerir un trabajo constante y gradual para liberar y transformar los bloqueos emocionales y mentales que nos impiden elevarnos hacia estados superiores de conciencia.

Además, la ascensión a menudo está asociada con la expansión de la conciencia y la conexión con planos superiores de existencia o una realidad espiritual más elevada. Esta expansión de la conciencia ocurre también de manera gradual a medida que se amplía nuestra perspectiva y se expande nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos.

NOTICIAS DEL RESETEO

El Jinete de la Tormenta dice que hay una batalla entre sombreros blancos y negros por la desclasificación extraterrestre. https://rafapal.com/2023/06/ 08/the-storm-rider-aclara-que- hay-una-batalla-entre- sombreros-blancos-y-negros- por-la-desclasificacion-de-la- verdad-extraterrestre/

Zimbabue ha devaluado su tipo de cambio actual.

Zimbabwe acaba de pasar a una política de liberalización del comercio. Esto reduce las barreras al comercio entre países, como aranceles y cuotas.

Bangladesh está adoptando una política parecida a la de Zimbabue , en la que permitirá que el mercado determine sus nuevos tipos de cambio de moneda. https://dinarchronicles.com/ 2023/06/10/actual-changes- seeds-of-wisdom-rv-gcr- updates-from-goldilocks-6-10- 23/

Conferencia telefónica de Jared Rand:

La vieja estructura se está destruyendo a sí misma.

La programación fue para condicionarnos al miedo.

Hay fuerzas en el planeta Tierra que no son de aquí

L a gente no se ha unido para liberar a la Tierra todavía.

Tendremos extinción humana si no hacemos algo al respecto.

V an a intentar iniciar un nuevo germen , p ero lo evitarán los sombreros blancos.

Será nuestra responsabilidad tener bebés en un ambiente amoroso en la n ueva Tierra.

Va a haber muchas falsas ganancias del futuro en los próximos meses y años.

El lado oscuro destruyó la mitad de los alimentos, pero hay mucho s almacenado s .

https:// operationdisclosureofficial. com/2023/06/10/earth-alliance- and-patriot-news-for-june-10- 2023/

NOTICIAS DE ACTUALIDAD

RADIACIÓN CÓSMICA

Actualización de la energía del 9 de junio de 2023 por Alicia.- Desde hace 24 horas estamos bajo el efecto de una mayor cantidad de radiación cósmica entrante. Puede estar sintiendo mucha actividad en el chakra corona y diferentes sensaciones en el cerebro, un latido del corazón más fuerte que no es como las palpitaciones que provocan las tormentas geomagnéticas, es simplemente un latido con más resonancia. Yo lo sentí en forma de insomnio. También se pueden sentir escalofríos, cansancio, hambre, sudoración, zumbidos, etc. Estos son sólo signos de que Gaia está pasando por un proceso de expansión, no el augurio de futuros desastres.

https://www.facebook.com/ cartaastral222

El fraude de la guerra por Anna Maria Riezinger.- Cualquier tonto puede adoptar la guerra como modelo de vida, y muchos lo han hecho. Estos hombres se conciben erróneamente a sí mismos como soldados o señores de la guerra en un estado de guerra constante contra un mar de enemigos. Hemos perdido nuestro camino y nuestra cordura cuando permitimos que las competencias comerciales se conviertan en violencia y conflictos mercenarios, que nunca son de naturaleza política ni legal.

Estos conflictos están estimulados generalmente sólo por el interés propio y la codicia, y se utilizan para obstruir el comercio o manipular el suministro de productos básicos, a fin de crear una ventaja de mercado injusta para los autores y sus cómplices. Esta es la razón por la que las guerras comerciales de mercenarios son ilícitas e ilegales. Por eso, tradicionalmente, los mercenarios están muy bien pagados y se consideran deshonrosos.

Formaremos una conciencia más consciente de una visión mucho más amplia de lo que es y debería ser el verdadero interés propio de la humanidad, una visión de amor, inspiración y generosidad, que permitirá a los seres humanos vivir en paz y prosperar sin la doctrina de la escasez, que se ha dicho para explicar los síntomas de inflación e inestabilidad económica, el enriquecimiento injusto, la conversión ilícita, los delitos personales y la tiranía política.

https:// operationdisclosureofficial. com/2023/06/07/reader- freemom7-the-war-fraud/

