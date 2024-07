Las World Series se despiden de Europa con la manga de Les Gets

Con sólo un fin de semana de descanso respecto al bloque de Val di Sole y Crans Montana, la Copa del Mundo afronta esta semana su séptima parada en la disciplina XCO, última en Europa antes de cerrar la competición, pasado el verano, en Estados Unidos y Canadá. El gran circo del MTB se desplaza hasta la Alta Saboya, en Francia, para enfrentarse de nuevo a un circuito que se ubica dentro de la inmensa estación de Portes du Soleil, cerca de la frontera suiza. Les Gets lleva organizando pruebas de MTB del máximo nivel durante más de 30 años. A excepción de un breve tramo de bosque, se trata de uno de los circuitos más abiertos y con mayor visibilidad para el espectador de toda la Copa del Mundo. Como de costumbre, un buen número de secciones técnicas salpican un trazado donde destacan dos subidas bien diferencias. Para Bec Henderson se trata del último test competitivo antes del gran asalto a los Juegos Olímpicos de París de final de mes. A pesar de que los resultados no acompañaron, las sensaciones en su última carrera en Suiza invitan al optimismo de cara a sus siguientes retos. En el caso de Ondrej Cink, Les Gets también pondrá a prueba su estado físico a poco menos de un mes para la cita olímpica, si bien en su caso tomará parte antes en el Campeonato de la República Checa. En el caso de Marta Cano, Les Gets también servirá como reválida y control antes del nacional de El Almendro.