Las claves del éxito del Grado en Enfermería de la Universidad de Almería

La titulación se posiciona entre las 150 mejores del mundo y alcanza el segundo lugar a nivel nacional en esta especialidad, según el prestigioso ranking de Shanghai

Varias titulaciones de la Universidad de Almería se situaron en 2023 en muy buena posición en el Ranking de Shanghái, a pesar de que la UAL, en términos globales, se queda fuera de las mil mejores Universidades del mundo, donde sí estuvo en 2019. Hay un caso que llama poderosamente la atención, el del Grado en Enfermería que ocupa la segunda posición de España en el ranking por países. La Universidad de Barcelona encabeza la clasificación española, lo que la sitúa entre las 75 mejores del mundo. El grado de la Universidad de Almería ha pasado de estar entre las 300 mejores del mundo (2019-22) a estar entre las 150 mejores (2023).

El Colegio Oficial de Enfermería de Almería reúne en una mesa a gran parte del Quórum de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Almería para desgranar el camino que se ha recorrido para llegar a este punto. Nos sentamos en una mesa junto a Miguel Company, vicepresidente II del Colegio Oficial de Enfermería de Almería y profesor asociado de la UAL; Gabriel Aguilera Manrique, vicerrector de Sostenibilidad, Salud y Deporte; Pablo Román, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud (en funciones en el momento de esta conversación); Jose Manuel Hernández, director del departamento de Enfermería, Fisioterapia y Medicina de la UAL; Cayetano Fernández Sola, catedrático de Enfermería de la UAL; y José Granero, catedrático de Enfermería y director del Grupo de investigación Ciencias de la Salud de la UAL.

“Desde el Colegio Oficial de Enfermería de Almería estamos muy orgullosos de la trayectoria del Departamento de Enfermería, Fisioterapia y Medicina de la Universidad de Almería. Las enfermeras docentes de nuestra universidad vienen trabajando de una forma excelente durante décadas con una preparación sobresaliente de las enfermeras formadas en la UAL, el reconocimiento del Ranking de Shanghái es la guinda. Una asignatura pendiente era la investigación en nuestra profesión. Pero, a inicios del siglo XXI se produjo un cambio por motivos de acreditación de estudios y un grupo de profesores y profesoras enfermeras asumieron el reto de formarse y comenzar a investigar. En la actualidad existe un número importante de doctores que se dedican a investigar en Enfermería en la universidad de Almería y el Servicio Andaluz de Salud, entre ellos, todos los que estamos presentes en esta mesa”, señaló Company.

Miguel Company, como vicepresidente II del Colegio de Enfermería de Almería, también dejó patente las buenas relaciones con la Facultad de Ciencias de la Salud y el Departamento de Enfermería, Fisioterapia y Medicina de la UAL, “En la actualidad vivimos un periodo de colaboración entre las dos instituciones sin precedentes. El compromiso y el apoyo del colegio a la investigación enfermera es total. Hace dos años creamos un premio de investigación, que se otorga en las jornadas de investigación organizadas por el Colegio de Enfermería de Almería, a la mejor tesis doctoral en enfermería leída en el curso académico del año anterior”, finalizó el vicepresidente.

La recompensa del trabajo bien hecho

No existe una varita mágica con la que conjurar un hechizo y, de súbito, aparecer en el número 2 de cualquier ranking. Lo cierto es que, detrás de ello hay mucho trabajo, mucho sacrificio y una mezcla entre talento joven y veterano que sí que ha demostrado ser una fórmula perfecta para que Enfermería en particular y Ciencias de la Salud en general, se conviertan en una referencia de formación e investigación universitaria. Incluso, aunque menos de lo deseado, copando titulares en los medios de comunicación: “Algo estamos haciendo bien cuando con unos recursos económicos que distan bastante de otras universidades conseguimos estos resultados. Por ejemplo, nuestras instalaciones no tienen nada que envidiarles a otras. Al final, es una optimización de recursos tanto para la investigación como para la docencia, por ejemplo, el ranking de Shanghai mide la simbiosis entre esas dos facetas. Además, el posicionamiento que tiene en investigación la Enfermería de la UAL es muy elevado”, detalla Pablo Román.

Por su parte, José Manuel Hernández, director del Departamento de Enfermería, Medicina y Fisioterapia, también quiso resaltar el lugar que ocupa el Grado en Enfermería: “El posicionamiento en el ranking de Shanghai lo que hace es reconocer la calidad tanto del Grado en lo relativo a la organización de la enseñanza como del profesorado que imparte las clases. Como parte de esa estrategia de optimización de recursos se lleva más de 10 años apostando por potenciar el perfil académico del profesorado. Destacaría, como claves, la atracción de talento al Departamento y la política del bien común al distribuir el presupuesto (modesto según especifica) del Departamento”, explica Hernández.

Asimismo, Cayetano Fernández, catedrático y una de las voces más autorizadas de la UAL en lo que a materia de salud se refiere incide en el camino que los ha llevado hasta ocupar el número 2 en la lista de Shanghai: “Para mí, además de las claves que ya han señalado los compañeros, destacaría que aquí hemos sabido hacer de la necesidad virtud, cuando la ANECA establece los criterios nos piden una cosa que desde Enfermería no habíamos hecho, investigar. Entonces, junto a unos compañeros nos propusimos ponernos a trabajar para hacer lo que nos exigían para poder promocionar. Aprendimos a investigar, a publicar y a liderar proyectos. Este cambio comenzó en 2001 y fue la primera piedra que junto a las ganas y al talento joven de los años más recientes, hacen que el cambio se produzca y le den un empujón muy importante”, señala Fernández.

Por otro lado, Gabriel Aguilera, vicerrector de Sostenibilidad, Salud y Deporte, quiso poner en valor a aquellas personas pioneras que reivindicaron un papel más importante de la Enfermería en el seno de la Universidad: “Quiero destacar como clave nuestra historia, a nuestras predecesoras, aquellas personas de la Escuela de Enfermería que en su momento vieron la necesidad y se preguntaron por qué Enfermería no puede ser una licenciatura, profesoras que hace más de 20 años creyeron y se creó una titulación propia de Enfermería. Ese fue el germen previo para poder investigar hoy e incluso hacer un Máster”, explica Aguilera que también destaca la figura del Máster como un potente tractor de talento.

Por último, José Granero, catedrático de Enfermería y director del Grupo de investigación Ciencias de la Salud de la UAL, también ha querido repasar los hitos y puntos más importantes de esta situación e incluso cómo mejorarlo en el futuro: “La base de esto es que cuando hay hambre la gente se tiene que buscar la vida. Aquí no había hambre hasta que vino la ANECA, sin duda fue un punto de inflexión. También Bolonia y el Máster de Enfermería también, sin duda son las tres claves para que esta evolución haya tenido lugar”, apunta Granero.

En resumen, está claro que hay decisiones y puntos de inflexión en elcamino, pero, lo que parece meridiano y cristalino es que el éxito responde al resultado del trabajo en equipo de un grupo humano de diferentes generaciones que ha tenido ganas de mejorar, de cambiar las cosas y de situar a la Enfermería almeriense en los más altos estándares de calidad y excelencia de los rankings internacionales. Por delante, un futuro prometedor para la mejora de la investigación, de la docencia y, en definitiva, de una mejor atención al paciente que siempre es el objetivo primordial.