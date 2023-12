La UAL participa en la presentación de ‘El Infierno’ y Carmen Mola anuncia una novela ambientada en Almería

‘Diario de los Libros’, una actividad enmarcada en el Aula de Letras del Vicerrectorado de Cultura y Sociedad, analiza con sus tres autores, Agustín Martínez, Antonio Mercero y Jorge Díaz, este nuevo éxito de ventas en un encuentro con lectores en el que se dan pinceladas sobre su siguiente obra, que estará muy estrechamente ligada con esta provincia

Mucho público asistente al Salón de Actos del Centro de Cultura de Cajamar, en la Casa de Las Mariposas, para una nueva edición de ‘Diario de los Libros’. Era lo esperado por la gran expectación que siempre levanta Carmen Mola desde la consecución del Premio Planeta con ‘La Bestia’, allá por octubre de 2021. Su última obra, ‘El Infierno’, ha vuelto a ser un rotundo éxito de ventas, con una tirada inicial de cuatrocientos mil ejemplares. Decenas de ellos han firmado los tres nombres que escriben bajo ese pseudónimo, Agustín Martínez, Antonio Mercero y Jorge Díaz, una vez finalizada la presentación de su sexta obra. Como mensaje de gran calado, la séptima se encuentra ya en marcha y estará ambientada en Almería, como han desvelado los autores.

Este encuentro de escritores con lectores de la provincia es una actividad enmarcada en el Aula de Letras de la UAL y que cuenta con la participación directa de la vicerrectora de Cultura y Sociedad, María del Mar Ruiz, encargada de conducir una amena y cercana conversación que desentraña cada novela elegida. La propia Ruiz ha explicado que ‘Diario de los Libros’ “es un proyecto que nos presentó Diario de Almería hacer aproximadamente cinco años, consistente en presentar la última obra de un escritor de éxito y con reconocimiento de público y crítica, ello en un evento de una hora de duración aproximadamente que concluye con una tradicional firma de libros”. Tal cual se ha desarrollado con ‘El Infierno’, que, como viene siendo habitual en esta propuesta, “ha tenido una respuesta muy positiva y muy rápida en cuanto a las plazas disponibles”.

Ha insistido en que “para la Universidad de Almería y su Aula de Letras es muy interesante esta iniciativa, ya que se intenta incidir en el fomento de la lectura y una vía es vincularla con un proyecto que trae las últimas novedades literarias”. La vicerrectora, como profesora titular de Didáctica de la Lengua y la Literatura, ha comentado al respecto de que detrás del pseudónimo de Carmen Mola haya tres personas que “ellos están acostumbrados a trabajar en equipo porque además son creadores de argumentos, de series de televisión, y tienen esa capacidad de montar una trama entre tres y escribir y reescribir uno lo que el otro hace, una experiencia de trabajar tantos años en equipo”. Sin dudarlo, ha valorado que “efectivamente les funciona, y a los resultados nos remitimos”.

De hecho, esa ha sido una pregunta muy socorrida desde 2021 que todavía siguen respondiendo Antonio Mercero, Agustín Martínez y Jorge Díaz. “Nos llevamos muy bien, eso lo primero, porque si no esto sería un auténtico desastre, y sabemos disfrutar del talento de los compañeros como casi nuestra academia, y eso está muy bien para poder escribir en equipo, porque si estás un poco suspicaz, de quién aporta más o quién te pisa una idea, estás muerto y esto no prosperaría”. Así lo ha descrito Mercero antes de que Martínez haya abundado sobre que han dado con una fórmula de éxito: “Son esas cosas que son un poco misteriosas, porque otras veces se escriben novelas o series y de repente no encuentras a los lectores o no encuentras al público; con Carmen Mola sí los hemos encontrado y no sé por qué, la verdad, pero sí funciona muy bien, funcionan las tramas que montamos, creo que la gente disfruta de que los libros sean muy entretenidos, que sean muy absorbentes, que una vez que entras, no lo puedes dejar, y así seguimos”.

No se han conformado, y por ello “ahí seguimos, probando también nuevos registros como con ‘La Bestia’ y ‘El Infierno’, thriller histórico, y también estamos encontrando al público, así que, de momento, tenemos muy buena relación con el lector”. A esto se ha sumado la aportación de Díaz, desvelando que “en realidad, nosotros hemos utilizado desde el primer momento el mismo sistema que utilizábamos en televisión, y eso también implica los giros, el ritmo, la obsesión por que estén pasando cosas continuamente, por que el lector no se sienta cómodo, nunca sepa lo que va a pasar en la próxima página”, textualmente. Ha añadido que “jugamos mucho con eso, nos empeñamos en que sean historias llenas de giros y muy poco previsibles”.

Respecto a encontrarse con los lectores periódicamente, con largas jornadas de promoción en medio de un ritmo de una novela por año, han confesado que les encanta. En concreto, Mercero ha manifestado que les gusta “saber qué opinan de las novelas, cuál es su favorita, preguntar mucho a los que vienen a las firmas, y tener un espacio aquí en Almería para hablar de ‘El Infierno’ en este caso, y de nuestra forma de escribir en general, nos gusta mucho”. Agustín Martínez, entre bromas, ha confesado que nunca está preparado un modelo habitual de presentación, sino más bien que depende mucho de la persona que presenta y del público asistente: “Nosotros vamos contando cosas sobre la novela, cosas sobre qué es Carmen Mola, que al final a la gente le genera siempre mucha curiosidad cómo nació Carmen Mola o cómo funciona nuestro sistema de trabajo, e intentamos, eso sí, que estas presentaciones sean divertidas, no ponernos demasiado académicos”. Ya en el momento de las firmas uno hace la dedicatoria y los tres firman el ejemplar, “vamos ‘deprisita’, pero lo que pasa es que muchas veces lo que nos apetece es pararnos y preguntar, y nos lo pasamos muy bien con los lectores”, ha finalizado Jorge Díaz.

La presentación la ha iniciado Iván Gómez, redactor jefe de Diario de Almería, que también ha dado paso a las preguntas lanzadas desde un público que se ha llevado la grata noticia de que la séptima novela de Carmen Mola tendrá a la provincia como escenario. Cabe recordar que el comienzo de esta andadura bajo pseudónimo comenzó en 2018 con ‘La novia gitana’, editada por Alfaguara y primera de una tetralogía que tuvo sucesivamente, año tras año, los títulos de ‘La red púrpura’, ‘La nena’ y ‘Las madres’, todas de la Serie Inspectora Elena Blanco. Después llegó La Bestia y el descubrimiento de quiénes había detrás de Carmen Mola a raíz del tremendo éxito por la consecución del Planeta, editorial con la que continúan y que ha lanzado ‘El Infierno’.