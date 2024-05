“Nuestra vida es lo que hacen de ella nuestros pensamientos.” Marco Aurelio.

Sigue la Tempestad

No hay tregua

Proceso pesado

Somos pioneros

Tormenta ‘Caníbal’

La que está cayendo

Deja ir la expectativa

Turbulencias políticas

El arte de la Paciencia

El miedo se ha gastado

Es más de lo que parece

Estamos volviendo a casa

Perturbaciones magnéticas

Navegación cuántica en vuelo

Sigue la tormenta solar y política cuando parecía que había amainado. Acaba de despegar del Sol la llamarada más poderosa de este ciclo solar. La radiación ultravioleta extrema ionizó la parte superior de la atmósfera, provocando un apagón de radio de onda corta sobre el Océano Atlántico. También se investigan perturbaciones fugaces en la cola magnética de la Tierra, la porción alargada de la magnetosfera que se aleja del Sol.

https://spaceweather.com/

https://www.swpc.noaa.gov/ products/goes-x-ray-flux

https://cnnespanol.cnn.com/ video/erupcion-solar-mas- poderosa-redaccion-buenos- aires-tv/

https://www.europapress.es/ ciencia/misiones-espaciales/ noticia-investigan- perturbaciones-fugaces-cola- magnetica-tierra- 20240514181935.html

La letra redonda dijo que “tenemos todo el control” y que es más grande de lo que imaginas. El mes pasado Biden contó un relato de cómo su tío fue comido por ‘caníbales’. Ayer tuvimos una tormenta ‘caníbal’. Hoy Trump cuenta un relato sobre Hannibal Cannibal Lecter. Estaba bromeando.

https://twitter.com/ truestormyjoe/status/ 1789489484611916276

Mientras tanto, está surgiendo una tormenta en todo el mundo ya que se fabrican turbulencias sociales y políticas para infantilizarnos según Elizabeth Nickson. El lado oscuro está empujando todo lo que tiene para convencer a la gente de que hay una emergencia. El problema es que no controlan la narrativa y nadie les cree, según el informe X-22. Estaría en marcha una operación psicológica para tratar de asustarnos según Mike Adams. Ésta es sólo la siguiente fase del miedo, que ya se ha gastado de tanto usarlo.

https://www.brighteon.com/ 6ab3f0cf-e242-44d6-9515- 6f4522f65a6b

https://www.lewrockwell.com/ 2024/05/no-author/our-self- policing-fascist-state/

https://rumble.com/v4rj68o-us- mil.-op.-storm-is-surfacing- the-entire-world-is- compromised-we-are-now-e.html

https://rumble.com/v4v6415-ep- 3353a-cb-now-trapped-in-their- economic-narrative-cri-se- seflipped-.html?mref=9ceev&mc= ewucg

Sandy habló de amnesia, “me he dado cuenta últimamente que me está costando acceder a los recuerdos de esta vida. Es casi como si ya no tuviera mucho pasado. ¿Alguien más experimentando esto?”

https://www.rumormillnews.com/ cgi-bin/forum.cgi?read=240378

En las últimas semanas, hemos visto el resurgimiento de una narrativa en línea para mantenerte en el sofá, junto con la afirmación de que “confiar en el plan equivale a tener la cabeza en la arena de avestruz”. El gran despertar no es un concurso de popularidad. Pero no nos equivoquemos, también existe un diseño para nuestro éxito. Dios gana y ellos pierden.

https://goldenageofgaia.com/ 2024/05/15/sg-anon-on-truth- social-responding-to-q-is-a- psy-op/

Según la doctora Jan Halper-Hayes, los tiempos se pondrán más difíciles a medida que este movimiento se acerque al éxito. Prepárense para algunos sobresaltos. La resistencia a la adversidad es clave para mantener la cordura. Cuando un movimiento liderado por el pueblo está cerca del éxito es cuando la traición de los farsantes sale a la luz. Pero es imperdonable violar la confianza y engañar a la gente mientras se maneja una agenda oculta.

https://twitter.com/ rattletrap1776/status/ 1790126627030003845

TRANSFORMACIÓN

Según Aluna Joy, estamos experimentando una transformación física masiva. Este paso siguiente en nuestro proceso comenzó con el épico eclipse solar total del 8 de abril de 2024, y no ha dado tregua. Con la primera semana de mayo, junto con la actividad solar acelerada, hemos comenzado a aterrizar en el mundo físico. Ahora tenemos las botas sobre el terreno.

A lo largo de siglos, hemos creado un santuario y un refugio seguro para nosotros en el mundo espiritual. Hemos elevado nuestra frecuencia, despertado nuestro espíritu y soñado, imaginado y mantenido espacio para un mundo nuevo positivo y unificado. Es hora de que llevemos colectivamente nuestra divinidad a la realidad física. Estamos comenzando a anclar el espíritu en el mundo material mientras todavía estamos en nuestro traje espacial humano. Somos los pioneros de este proceso.

A medida que comenzamos a anclarnos, podemos sentir que estamos retrocediendo o desviándonos, lo que puede parecer un proceso pesado. Podríamos estar cuestionando muchas cosas una vez más. Podríamos sentirnos más frágiles, vulnerables e inseguros. Esto forma parte de un proceso natural. Estamos trayendo quiénes somos como espíritus eternos y anclando esta frecuencia en un mundo no cartografiado dentro de un nuevo ciclo con nuevas leyes y códigos de la naturaleza. Es como si nos pidieran que avancemos sobre un ala y en oración, y tal vez también con los ojos vendados.

Todo lo que manifestamos en este mundo material debe crearse primero en espíritu. La mayor parte de este trabajo se ha realizado en el colectivo dentro de suficientes almas para comenzar a inclinar la balanza hacia el anclaje de frecuencias más elevadas y nuestras inspiraciones y visiones en el mundo físico. Ahora, el mundo material se debe alinear con el nuevo ciclo.

Nuestro cuerpo es el último paso en este proceso de ascensión, y la inteligencia natural del cuerpo siente que ha llegado el momento decisivo. Nuestro cuerpo no se eleva tan rápidamente como lo hace nuestro espíritu. Por eso nuestro traje espacial humano, nuestros cuerpos humanos, son los últimos en anclarse dentro de las nuevas frecuencias. Somos los arquitectos de este nuevo futuro y estamos volviendo a casa.

https://eraoflight.com/2024/ 05/14/we-are-experiencing- massive-physical- transformation/

PACIENCIA

Según Neale Donald Walsh, ésta es una parte importante del proceso, quizás la más importante: dejar de lado todas las expectativas, demandas o requisitos. En otras palabras, no te quedes sentado ni comiences a impacientarte si no ves los resultados que estás visualizando. Simplemente olvídate de tu película después de verla mentalmente y sigue adelante con tu vida. Dejar ir y deja a Dios que haga su labor.

Si tu vida nunca se muestra como aparece en tu ‘película’, que te parezca totalmente bien. Recuerda que el Universo sabe lo que es para tu mayor beneficio y nunca te traerá algo que no lo sea, sin importar cuánto lo desees o cuántas veces lo visualices. Así que confía en el proceso.

Pero utiliza el proceso también. Úsalo para centrar tu atención en piezas particulares del rompecabezas en esta mesa cósmica, permitiéndote magnetizar las piezas que encajarán para formar la imagen que sea mejor en este momento.

https://eraoflight.com/2024/ 05/15/letting-go-of- expectation/

ECONOMÍA

EEUU

Biden y Trump acuerdan dos debates presidenciales y el primero será el 27 de junio en CNN. https://cnnespanol.cnn.com/ 2024/05/15/biden-trump- aceptan-invitacion-cnn- debatir-27-de-junio-trax/

Trump cree que una «gran mayoría silenciosa» votará por él en noviembre. https://es.theepochtimes.com/ news/trump-cree-gran-mayoria- silenciosa-votara-por-el- noviembre-1283573.html

Los obreros continúan trabajando en la construcción del muro fronterizo de Te j as . https://youtu.be/AI9CHEP6-po

Incendios forestales en Canadá causan mala calidad del aire en EEUU. https://cnnespanol.cnn.com/ video/incendios-zombi-canada- trax/

David Copperfield acusado de conducta inapropiada por 16 mujeres según The Guardian. https://www.theguardian.com/ us-news/ng-interactive/2024/ may/15/david-copperfield- allegations

EUROPA

UCRANIA

CURIOSO

El Reino Unido prueba la tecnología de navegación cuántica en vuelo que permitirá una navegación independiente de los sistemas satelitales tradicionales que utilizan GPS. https://sputnikglobe.com/ 20240513/uk-tests-quantum- navigation-tech-in-flight- 1118407810.html

La tasa de fecundidad humana se desploma en todo el mundo según Michael Snyder . https://www.rumormillnews.com/ cgi-bin/forum.cgi?read=240410

La torre Jeddah tendrá un kilómetro de altura y será el edificio más alto del mundo en Arabia Saudita. https://www.revistaad.es/ articulos/edificio-mas-alto- del-mundo-torre-jeddah?utm_ source=pocket-newtab-es-es

Dubai presenta el “mayor proyecto de regeneración costera del mundo”. https://cnnespanol.cnn.com/ 2024/05/14/dubai-proyecto- regeneracion-costera-mundo- trax/

ESPAÑA

Ahora mismo hay más trabajadores en España que nunca, pero también más empleados que no trabajan. https://www.businessinsider. es/grafico-trabajadores-baja- vacaciones-historico-1381880? utm_source=pocket-newtab-es-es

Bruselas eleva al 2,1% el crecimiento del PIB español y prevé un déficit del 3% en 2024. https://efe.com/economia/2024- 05-15/comision-europea- previsiones-pib-deficit- publico-espana/

Cataluña mantiene activada la alerta ante la previsión de que sigan las fuertes lluvias . https://efe.com/espana/2024- 05-15/tiempo-espana-alerta- lluvias/

Las generaciones más jóvenes lidian con la identidad, la amistad y la necesidad de forjar su propio camino. Las mayores se enfrentan a los retos de la paternidad. https://www.businessinsider. es/terapeutas-revelan-habla- cada-generacion-terapia- 1382891?utm_source=pocket- newtab-es-es

AMÉRICAS

Enlace al vídeo completo en español:

https://youtu.be/T_5YOf3AldI