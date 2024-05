La Policía Local de Roquetas de Mar “se planta” a prestar servicios voluntarios

Los policías de Roquetas de Mar se niegan a realizar servicios extraordinarios, no pudiéndose

garantizar la seguridad en los próximos eventos extraordinarios que tiene anunciados el

Ayuntamiento roquetero.

El Concejal de RRHH como contención a la negociación, ha contratado vigilantes de seguridad

privada “para sustituir la falta de efectivos policiales” en las fiestas patronales de la barriada de El

Parador.–

El detonante ha sido el hartazgo ante el desinterés por la implantación de un sistema democrático,

legítimo e imparcial, en cuanto al reparto del servicio voluntario, sin sumisión ni acogimiento al servilismo de algún que otro mando. Todo ello, ha sido acordado en la asamblea convocada por los sindicatos CEM-

Una asamblea convocada con todas las garantías legales, dónde los representante de CSIF y UPBLR-A, optaron por abandonar la asamblea justo en el momento de iniciarse la votación democrática. Si bien, el representante del CSIF previa a dicha acción, reconoció a los asistentes su “mea culpa” por haber sido participe en la firma del acuerdo que ha motivado el conflicto que se vive en el colectivo de la Policía Local de Roquetas de Mar, donde los compañeros de nuevo ingreso están accediendo con dos niveles menos que el resto de compañeros, ejerciendo las mismas funciones.-

Este policía local que representa al CSIF, se ha mantenido al margen de la decisión adoptada de forma mayoritaria en la asamblea general de no entrar a prestar servicios voluntarios extraordinarios, con el agravante, de estar incumpliendo la Directiva Europea 2003/88/CE que regula los tiempos de descanso en el trabajo de la Policía Local, con el pleno conocimiento del área de RRHH del ayuntamiento roquetero.

Hecho que será puesto en conocimiento en la Magistratura de Trabajo provincial.-

CEM-USEP denuncia que esta medida de presión no se ha tomado a la ligera y que es fruto de ignorar los problemas que complican la labor policial, advirtiendo que en un principio este conflicto se centrará en la negativa de los agentes a prestar servicios extraordinarios de carácter voluntario, por lo que se está viendo afectado la seguridad de las fiestas patronales de la barriada de El Parador de Las Hortichuelas y futuros eventos como los campeonatos de España de Triatlón, la seguridad en las playas, ausencia de seguridad y prevención en las zonas de ocio nocturno, concentraciones de botellón y ausencia de control de venta ambulante y conciertos.-

Como medida de contención por parte del consistorio municipal, ha sido contratar vigilantes de seguridad privada “para sustituir la falta de efectivos policiales”, ejerciendo funciones como la regulación del tráfico que dan acceso al recinto ferial de las fiestas patronales que se están celebrando durante este fin de semana. Este hecho ha sido puesto en conocimiento del Comisario Principal de Seguridad Privada Provincial, con sus correspondientes pruebas fotográficas.-

Durante la celebración del pasacalles infantil en las fiestas patronales del Parador, se ha podido ver a voluntarios de Protección Civil desarrollando funciones de regulación del tráfico, en contra de la

normativa legal de la DGT 1428/2003 de 21 de noviembre, “irregularidad punible” al responsable de la Jefatura de Policía Local de Roquetas de Mar, quien tendrá que acreditar cual ha sido la concurrencia de situación de emergencia para autorizar dicho acto, denuncia CEM-USEP.-

Desde el sindicato CEM-USEP, reclamamos el respeto al derecho laboral, la dignidad profesional y

reconocimiento de la labor policial; y por supuesto, el cese del acoso sindical por pertenencia al

mencionado sindicato. Por lo que exigimos que, se negocie el reconocimiento del trabajador a turnos y servicios nocturnos, la homologación e igualdad salarial entre agentes de nuevo ingreso y los ya pertenecientes a la jefatura, así como la reglamentación de un plus de productividad por asistencia, que ponga coto al absentismo laboral.-

CEM-USEP, aparte de todo lo expuesto, insta a que los mandos de la jefatura, acepten el reparto de

servicios extraordinarios aprobado por el referéndum celebrado recientemente, dónde la gran mayoría de todos los agentes aprobaron tener un reparto equitativo bajo un calendario anual de todos los servicios voluntarios con el reparto equilibrado adicional del resto de servicios extraordinarios. Votación que los mandos de esta jefatura han guardado en un cajón.-

Del mismo modo, el Presidente de esta fuerza sindical, ha tenido que salir al paso de las continuas

“mentiras” vertidas por parte del Sr. Concejal de RRHH y mandos de esta jefatura de Policía Local, quienes han ido proliferando que las negociaciones están bloqueadas porque el integrante de CEM-USEP, abandonó la última reunión de la mesa de negociación porque no se atendía su petición de una subida de 300€ para cada policía. Comentario que han trasladado al propio Alcalde como mecanismo de defensa ante la ineptitud en afrontar las reclamaciones que viene reclamando este sindicato, que no es otro, que la descongelación del sueldo y falta productividad que viene castigando a este colectivo desde el año 2010.

El motivo de que el representante del CEM-USEP abandonase la última convocatoria de la mesa de trabajo, fue que la citada convocatoria estaba llamada para debatir la productividad policial y equidad en los niveles de los compañeros de nuevo acceso que ejercen las mismas funciones que el resto de componentes, dónde el Concejal de RRHH y mandos policiales cortaron la intervención del representante sindical con la expresión “NO HAY DINERO”, sin mencionar este representante sindical en ningún momento cantidad económica alguna.-

Por todo ello, desde CEM-USEP, se solicita al Sr. Alcalde de Roquetas de Mar a mantener una reunión con el total de su plantilla de policía local dónde podrá comprobar quien o quienes, son el escollo de esta negociación que venimos arrastrando desde antaño. Todo ello con el máximo respeto que esta fuerza sindical ha manifestado personal y públicamente al Sr. Alcalde como máximo responsable de esta Policía Local.-