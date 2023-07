La participación en las elecciones asciende al 40,93% a las 14.00h, más de cinco puntos que en las generales de 2019

Apenas se han registrado incidencias en los 391 colegios electorales que hay repartidos por toda la provincia

Un total de 192.730 almerienses, el 40,93% de los que están llamados a las urnas en la jornada electoral de hoy domingo, había votado hasta las 14:00h en los 391 colegios electorales que hay repartidos por toda la provincia.

El dato eleva la participación 5,10 puntos respecto a las elecciones generales de 2019, según el primer avance de participación (14:00h).

La participación sobrepasa, en este primer avance, el 50% del censo en doce municipios de la provincia: Alicún (51,32%), Beires (52,48%), Bentarique (59,40%), Felix (51,49%), Huécija (51,35%), Nacimiento (53,60%), Padules (56,48%), Paterna (50,44%), Rágol (51,49%), Somontín (53,52%), Terque (55,36%) y Turrillas (52,44%).

Normalidad en la jornada electoral

Hasta las 14:00h., apenas se han registrado incidencias en los 391 colegios electorales que hay repartidos por toda la geografía provincial.

Entre lo más relevantes, lo sucedido en la localidad de Partaloa. Tras comunicar telefónicamente la constitución de la mesa a las 08:29, el representante ha comunicado posteriormente a la Subdelegación, a las 10:45h, que la mesa no ha podido constituirse hasta las 09:25h porque los miembros mesa no tenían el acta de constitución y no la han podido firmar hasta esa hora, que es cuando la secretaria del ayuntamiento la ha proporcionado.

En este municipio, la Junta Electoral ha comunicado que la votación finalice a las 20:30h.

Datos electorales

La provincia de Almería está repartida en cuatro Juntas Electorales de Zona, con 391 colegios electorales en los que hay 837 mesas, 1.674 urnas, 837 cabinas y 1.126.300 sobres, con 5.216.350 papeletas para las diez candidaturas que se presentan al Congreso de los Diputados y las nueve para el Senado. Igualmente, se dispone de 10 kits de voto en Braille con el fin de garantizar así la accesibilidad a todos los electores.

Los representantes de la AGE cuentan con total de 342 dispositivos transmisores de datos que servirán para grabar y remitir en tiempo real las incidencias que puedan sucederse desde las aperturas de mesas, a las 9.00h, hasta el cierre, a las 20:00h. También transmitirán el envío de los resultados de los escrutinios.

Los datos del proceso electoral se pueden consultar en la web habilitada para las elecciones generales de 2023:

https://elecciones. generales23j.es/