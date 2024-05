La mitad de los trabajadores abandonan las empresas por la falta de conciliación

Ante los resultados del estudio, Oriol Mas, director general de Randstad Enterprise, señala: “los retos del mercado laboral vienen marcados por el déficit de talento, por lo que la atracción de profesionales se hace más compleja y su fidelización se convierte en estratégica. Esta complejidad requiere más que nunca centrar esfuerzos en potenciar el atractivo de la marca empleadora para salir reforzados en un mercado laboral altamente competitivo. Es fundamental que las empresas potencien la flexibilidad, la conciliación, la equidad de oportunidades y la formación para posicionarse como compañías atractivas, potenciar su marca empleadora y mitigar la rotación del empleo. Las empresas debemos escuchar cómo cambian los factores de atractivo y trasladarlos a nuestras propuestas de valor para empleados y candidatos”, añade Mas. Los 5 factores más importantes a la hora de elegir una empresa Los 4 factores más importantes a la hora de elegir un proyecto profesional no han cambiado en los últimos 3 años, lo que de entrada, puede indicar una estabilidad en las necesidades. Por orden de importancia las primeras posiciones son , disponer de salario atractivo, poder conciliar, disponer de un ambiente de trabajo agradable y tener seguridad de mantener el empleo. La realidad es que hay dos aspectos a destacar en las prioridades de los españoles a la hora de buscar el proyecto más atractivo. Por una parte, la conciliación sigue creciendo y ganando enteros, casi empatando en importancia con factor salario. Por otra la irrupción con fuerza de un nuevo factor de atractivo: a equidad, novedad en la investigación de este año, que ocupa la quinta posición, sustituyendo a la progresión profesional dentro del grupo de los elementos que configuran la empresa atractiva tipo. Aunque se observan algunas diferencias por grupos. Las mujeres se sienten más identificadas que los hombres con los principales factores, y la Generación Z le da mayor importancia al ambiente de trabajo, que escoge como primer factor de atractivo. Además, esta generación apuesta más que otra por la equidad y la formación, como dos factores primordiales a la hora de escoger la empresa a la que ir a trabajar. “La ambición ya no se considera en su sentido tradicional de progresión profesional. El talento está repensando lo que significa ambición, y reclaman que el desarrollo profesional no implique renunciar al equilibrio entre la vida laboral y personal. Hoy, aspectos como flexibilidad y la equidad se sitúan en el centro de sus decisiones profesionales”, tal y como apunta Oriol Mas.