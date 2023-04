La ministra Isabel Rodríguez asegura que “Esperanza Pérez es una de las mejores alcaldesas de España”

Elecciones Municipales 28M

La candidata a la reelección al Ayuntamiento de Níjar promete la creación de un Centro de Investigación de Agricultura para que el sector “siga siendo pionero en Europa”

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno de España, Isabel Rodríguez, se ha referido esta mañana a Esperanza Pérez Felices como “una de las mejores alcaldesas de España” por la gestión que está llevando a cabo al frente del consistorio nijareño y porque “representa a su pueblo y a su gente y a lo mejor de su tierra poniendo voz a las esperanzas, dando respuesta a las demandas de la población y proyectando su futuro”.

La ministra ha puesto en valor el modelo agrícola de Níjar y, por extensión, de toda la provincia y ha defendido una agricultura “sostenible” para el futuro, que pueda hacer frente de la mejor manera a episodios de sequía como el que estamos sufriendo. “Los embalses están a muy bajo nivel y no podemos repartir lo que no tenemos ni tampoco podemos hacer promesas que vayan en contra de los intereses de Europa, porque somos Europa”, ha defendido en claro reproche a la actitud del PP y a la gestión que está llevando desde el Gobierno de la Junta de Andalucía. “A la agricultura no se le ayuda con negacionismo, se le ayuda con desaladoras y con ayudas directas al sector, como está haciendo el Gobierno de España”, un ejecutivo, ha añadido, que “es el que más ha hecho por la agricultura de este país”. “Con electoralismo y populismo, como está haciendo el PP, no se ayuda ni al Cabo de Gata ni a Doñana”, ha añadido la ministra.

En medioambiente, al igual que en economía o empleo hay “diferentes maneras de gestionar y de gobernar”, según Isabel Rodríguez y se ha referido a las medidas puestas en marcha por el Gobierno de Pedro Sánchez ante la situación general de crisis económica generada, primero por la pandemia y, ahora, por la guerra en Ucrania. En este sentido, ha puesto en valor los puestos de trabajo que se salvaron con los ERTE, la subida del SMI y de las pensiones, así como la Reforma Laboral y la reciente Ley de Vivienda, todo con sello socialista y con el objetivo “de no dejar a nadie atrás”.

Así, ha dicho, con esta “tarjeta de presentación”, los candidatos y candidatas socialistas, como Esperanza Pérez, “podemos ir con la cabeza bien alta a estas elecciones municipales”. “Podemos mirar a la gente a los ojos por el trabajo que hemos realizado, porque hemos cumplido. Antes de cada cita electoral nos comprometemos y damos respuesta a los mismos, por lo que esta credibilidad es la que nos hace fuertes para volver a pedir el voto, como la credibilidad que tiene Esperanza”.

Grandes proyectos agrícolas para Níjar

Por su parte, la alcaldesa de Níjar y candidata a la reelección, Esperanza Pérez Felices, ha exhibido con orgullo la situación financiera en la que se encuentra el consistorio que dirige que, dijo, se encontró con una deuda de 23 millones de euros y que ha revertido con saldo positivo en la actualidad y ha justificado su decisión de ser reelegida alcaldesa el 28 de mayo porque “quiero seguir haciendo realidad lo que quieren nuestros vecinos y vecinas y desarrollando el proyecto que el PSOE tiene para Níjar”.

El mismo, pasa por la creación de una Escuela Agraria para la formación de las y los jóvenes agricultores, así como un Centro de Investigación de Agricultura Ecológica que “nos permita seguir avanzando para que nuestra agricultura siga siendo pionera en Europa” y se hará con cargo a los Fondos Next Generation que consiguió el Gobierno de España en Bruselas, unas partidas económicas que “nos están dando la luz a todos los ayuntamientos” y se ha preguntado “quién puede despreciar el dinero que viene de Europa” en referencia a la actitud del Partido Popular.

Para Esperanza Pérez, la parte “más bonita” de la política es “escuchar a la gente y llegar a un consenso” y, de este espíritu emanan muchas de las iniciativas que tiene en su programa electoral y que pondrá en práctica a partir del 28 de mayo, como la creación de una pista de atletismo olímpica, un nuevo instituto y un colegio en la zona costera del término municipal, así como más espacio para el ocio infantil. La alcaldesa y candidata socialista tampoco se olvida de la población mayor. “No hay sociedad que se precie que no mire a sus mayores, porque en nuestro modelo de desarrollo cabemos todos y también hay que mirar a las personas que nos han llevado a ser lo que somos hoy”, ha reivindicado.

Níjar, la “marca social” de la agricultura

De otro lado, el secretario general del PSOE de Almería, Juan Antonio Lorenzo Cazorla, ha destacado el “equilibro” en la gestión que representa Esperanza Pérez Felices y que, gracias a ella, Níjar es “un pueblo modelo que es envidia de otros muchos de sus mismas características”, sobre todo, en clave agrícola. “La marca social de la agricultura almeriense es el modelo de Níjar”, un municipio que tiene al frente a una alcaldesa “que sabe hacer frente a los problemas” y trabaja en una agricultura “puntera del siglo XXI”. Esperanza Pérez, ha destacado, es una de las 33 candidatas socialistas el 28M del PSOE, un partido “claramente feminista”.

Finalmente, la secretaria de Organización del PSOE de Níjar, Ainhoa Salmerón, ha ensalzado la gestión “eficaz” de Esperanza Pérez que se basa, principalmente, en “el consenso social” y ha recordado los momentos más duros en la gestión a causa de la pandemia por coronavirus y que, pese a esos años, Níjar ha seguido creciendo de la mano de la candidata a la reelección destacando la “credibilidad” de la alcaldesa y su trabajo “por el bien común”.