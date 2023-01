Todo se debe hacer legalmente

Una marea es un viento que sopla en las cuencas de los ríos o en los barrancos, o un movimiento periódico y alternativo de ascenso y descenso de las aguas del mar producido por la atracción del Sol o de la Luna. Un cambio de marea significa una transición, una transformación, un cambio de rumbo, un giro de los acontecimientos, un cambio de tendencia y un cambio de parecer.

La marea está cambiando según Juan O Savin.- «Tenemos a McCarthy atado, así como a patriotas en el Congreso sentados a la cabeza de comités que son extremadamente fundamentales en esta lucha. Todo se debe hacer legalmente. ¿Quién es McCarthy? Parece que los sombreros blancos lo dominaron para jugar a la pelota. ¿Qué secretos oscuros conocen sobre él?»

El destino de este planeta se está decidiendo ahora según Saratoga Ocean.

Según el Jinete de la Tormenta, todo está en marcha y todo va por buen camino a pesar de las apariencias, con operaciones que se están jugando en todos los tableros de ajedrez y con una inteligencia castrense que va muy por delante del juego para configurar el escenario. Hemos visto una película todo el tiempo con actores infiltrados en el escenario para colapsar al lado oscuro. Todo es una exposición, un espectáculo para despertar a la población.

Se harán reparaciones más allá de nuestros sueños más fantásticos, teniendo en cuenta que no habrá regalos ni lloverá maná del cielo, sino que habrá una restauración de todo lo que se robó desde hace generaciones, para mantenernos en agonía financiera, porque los demonios mantienen registros meticulosos de sus acciones.

MALENTENDIDO

Charlie Ward dijo 2024 para la revaluación de las divisas.- Se podría referir al paso a la paridad que posiblemente dure hasta 2024. Siempre supuse que eso tardaría un tiempo en suceder después de la revaluación. Primero tienen que revaluar las monedas y luego todas pasarían a la paridad. Sus comentarios también se podrían haber sacado de contexto. El castillo de naipes se está desmoronando rápidamente, y de ninguna manera puede durar hasta 2024.

Puede ser que el anuncio de Charlie fuera solo una distracción o algo para llevar a los sombreros negros en una dirección diferente, pero ¿quién sabe cuántas personas han sufrido por esa información? Desearía que Charlie siguiera eso con hechos, y no sólo con la forma en que siente su corazón. Sus palabras son muy importantes, y tal vez muy peligrosas.

Las cuentas bancarias personales de la gente no se han visto afectadas, ya que ya se habían reflejado en el nuevo sistema financiero cuántico digital que se ejecuta, no a través de bancos, sino desde las computadoras cuánticas del nuevo sistema satelital Starlight.

Complot secreto.- No dudes ni por un segundo que hay un grupo de seres que están conspirando. Todo eso forma parte del esfuerzo para reducir el «exceso de población» que, según ellos, está plagando el planeta. Eso es una falacia.

Según David Ike, muchos seres vivos están comenzando a cuestionar cómo diablos nos metimos en este lío para empezar. La política se ha vuelto más divisiva que nunca pero falta la empatía y el apoyo de la población porque la crisis del costo de la vida los ha golpeado duramente. Las preguntas importantes son ¿por qué suceden estas cosas? ¿quiénes son los responsables? y ¿cuándo veremos algo de luz al final del túnel?

INFORME ACTUALIZADO

Actualización de la situación por Mike Adams:

L os mundialistas quieren sustituir a los humanos con sistemas de inteligencia artificial.

V en a los seres vivos humanos como obsoletos y desechables.

John Kerry afirma que la misión ‘ ET’ es salvar la Tierra de los seres humanos.

Los derribos de alimentos, energía e infraestructura financiera forman parte de un intento de destruir la civilización.

No somos la primera civilización avanzada en ser destruida en el planeta Tierra.

La cripto empresa Génesis se prepara para la quiebra por el contagio de FTX.

Al Gore lanza una campaña que habla de «océanos en ebullición y bombas de lluvia» .

Canadá ejecuta un plan de extracción de órganos a través de un impulso de la eutanasia.

El panel de San Francisco exige millones en pagos de reparaciones para todos los negros.

Generadores de energía.- Nikola Tesla se reiría de las turbinas eólicas porque estaba pensando en algo mucho mejor. La tecnología de energía libre ha existido durante al menos cien años, pero ha sido suprimida hasta ahora. Creo que esta supresión no durará mucho más.

Diferencia entre Matrix y realidad holográfica.- La realidad matricial es una simulación que consiste en codificar y ser controlada por un punto de origen singular. Una realidad holográfica es una construcción que se desarrolla en el momento usando la conciencia humana y cada partícula de información tiene todo el contenido de la experiencia holográfica completa. Hay una gran diferencia entre las dos. En una somos esclavos de un sistema y la otra somos co-creadores de una expresión colectiva masiva.

https://www. godlikeproductions.com/forum1/ message4652353/pg1

OPINIONES

Divulgación de operaciones por Mark Baughman.- A medida que avanzamos a lo largo de este año, comenzarán a suceder varios cambios. A medida que estas cosas se comienzan a formular, serán cada vez más los que no dirán que “no pasa nada”. Ya no podrán decir eso, porque están sucediendo muchas cosas y van a seguir sucediendo. Vas a ver los cambios. Van a intentar esto. Van a intentar esto, o van a intentar algo más, y luego algo más, y algo más. Esto es lo que ellos hacen. Pero su sistema se está derrumbando por todas partes poco a poco, pieza a pieza.

Y aquellos que, nuevamente, tienen ojos para ver, pueden ver lo que está sucediendo. Pueden ver que, de hecho, están sucediendo muchas cosas. Y aquellos que están diciendo que no está pasando nada, van a estar en lo que se llama un despertar brusco. Porque vendrá como un maremoto a medida que los cambios comiencen a ganar impulso cada vez más. Y vas a presenciar un cambio de guardia. Son ustedes los que están aquí para salvarse a sí mismos, para traer la libertad y la soberanía una vez más.

Opinión de Danlboon.- Todavía estamos esperando que sucedan cosas y que el sistema EBS se lo informe a todos. Sin embargo, leí en alguna parte que no tendríamos EBS, ya que puede surgir el caos debido a que las masas no saben nada. Las cosas parecen no estar listas en el fondo y puede haber sólo el 10% ó el 25% de las personas que realmente saben lo que ocurre. La forma en que los sombreros blancos podrían sacar la información sería a través de los medios de comunicación actuales.

Si se hiciera correctamente y los periodistas quieren conservar su puesto, el discurso se daría con la agenda de los sombreros blancos. Si no lo hacen, entonces saldría el EBS electrónicamente. Podría venir como una inundación, pero primero hay una llovizna que empapa el suelo, luego una lluvia normal con corrientes leves, y luego el aguacero con aguas embravecidas. Una vez que la gente reciba la información, se extenderá por todo el mundo, y al darse cuenta de que hay una nueva moneda disponible, entonces la gente comenzará a hacer preguntas y difundirlo.

OBSTÁCULOS

Según Benjamín Fulford se ha seleccionado un nuevo M-1 o jefe del comité de los 300 y controlador del sistema financiero mundial. M-1 simplemente significa Monetario Uno o la suscripción global de los bancos del mundo. Monetary One es simplemente un signatario legal de todas las demás deudas. No se puede firmar la deuda del país en el aire, por lo que tiene que terminar en alguna parte con alguien.

El nuevo M-1 dice que el principal obstáculo para un jubileo y el establecimiento de una agencia de planificación futura meritocrática es un «punto muerto que procede de la quinta columna dentro del MI-6″. Como señala M-1: “Hay un depósito enterrado en alguna montaña cerca de Zug en Suiza sin duda con un archivo de cualquier persona en cualquier lugar en cualquier posición de poder.”

La única salida a este estancamiento es anunciar un jubileo y un proceso de verdad y reconciliación seguido de una amnistía general. Sin embargo, probablemente sea demasiado tarde para una amnistía por delitos graves. También es demasiado tarde para intentar salvar el actual sistema financiero con reformas. Los republicanos en la Cámara de Representantes planean eliminar el impuesto sobre la renta y sustituirlo con un impuesto nacional al consumo.

En cualquier caso, hablar de reforma fiscal es como reacomodar las sillas de la cubierta del Titanic porque la corporación funciona a vapor desde hace años. La situación es urgente porque, a menos que Occidente apoye la nueva M-1, los rusos, chinos, BRICS, etc., se harán cargo con o sin la cooperación occidental.

También existe una posibilidad muy real de una revuelta general contra la clase dominante de linaje en Occidente. El desplome económico en marcha y las consecuencias de la crisis hacen que sea cada vez más probable una revolución francesa.

Los cardenales dentro del Vaticano se están preparando para la destitución de los francmasones de grado 33, incluido el papa jesuita. Un gran incendio ha destruido recientemente un centro masónico en el suroeste de Sydney.

El colapso económico en los países occidentales provocará más disturbios a menos que el nuevo sistema se inicie lo antes posible. La hiperinflación, el aumento de las tasas de interés y el colapso de los mercados están ocurriendo simultáneamente. La burbuja inmobiliaria es tan grande que sólo podría solucionarla un reinicio completo del sistema financiero.

Los salarios reales están disminuyendo muy rápidamente. El enorme aumento de la delincuencia también está provocando un colapso general del orden social. La situación ha llegado al punto en que incluso la comida en los supermercados tiene que estar bajo llave.

Fuentes de la Sociedad del Dragón Blanco en Laos dicen que el mundo no occidental ha comenzado a construir allí una nueva sede de las Naciones Unidas y procederá a establecer su propia arquitectura internacional. También están preparando su propio sistema financiero internacional. Las corporaciones transnacionales tratan incluso a los presidentes como meros testaferros que pueden ser silenciados.

Un comunicado de prensa del National Geographic Survey muestra un terremoto con un epicentro con una profundidad de 0,6 kilómetros, lo que aparentemente significa que hubo algún tipo de explosión en el espacio sobre Silicon Valley.

EUROPA

Hungría bloquea otro presupuesto de la UE para financiar ayuda militar a Ucrania . https://tass.com/world/1564763

Berlín no forma parte del conflicto en Ucrania , dice el nuevo jefe de D efensa alemán. https://tass.com/world/1564613

Europa se enfrenta a una crisis sin precedentes debido al conflicto de Ucrania , dice Macron . https://tass.com/world/1564403

Estallan enfrentamientos en la manifestación contra la reforma de las pensiones en París . https://sputniknews.lat/ 20230119/estallan- enfrentamientos-en-la- manifestacion-contra-la- reforma-de-las-pensiones-en- paris–video-1134822717.html

En Polonia , las personas mayores se ven obligadas a robar alimentos de las tiendas para sobrevivir. L as unidades militares polacas se rebelaron la semana pasada y desobedecieron las órdenes del gobierno de ir a luchar a Ucrania .

En Hungría , el 97% de los ciudadanos que participaron en las consultas nacionales se pronunciaron en contra de las sanciones europeas contra Rusia . https://www.theinteldrop.org/ category/breaking-news/

La Iglesia ortodoxa rusa emite una advertencia apocalíptica.- Cualquier intento de destruir Rusia podría significar un desastre para el mundo entero, advirtió el jueves el líder de la Iglesia ortodoxa rusa, el patriarca Kirill . Algunos locos creen que Rusia podría ser derrotada, pero esto podría desencadenar el fin del mundo, ha dicho el patriarca Kirill . https://www.rt.com/russia/ 570134-russian-church- apocalyptic-warning/

Un s acerdote tiene una experiencia cercana a la muerte y vive el infierno.- El sacerdote Gerald Johnson de Michigan afirmó haber visitado el infierno después de sufrir un ataque al corazón, y dijo que la experiencia cambió su vida para siempre. «No se lo deseo ni a mi peor enemigo» dijo. https://www. godlikeproductions.com/forum1/ message5339859/pg1

USA

EEUU alcanza el techo de deuda de 31,4 billones de dólares, lo que ha llevado al Tesoro a tomar «medidas extraordinarias» para seguir pagando las facturas del Gobierno federal. S e ha decidido suspender las contribuciones y los reembolsos de inversiones para los fondos de jubilación y discapacidad, así como de asistencia sanitaria de los trabajadores. Los legisladores deben superar la profunda división política en el Congreso para negociar una solución y evitar posibles consecuencias catastróficas para la economía. https://actualidad.rt.com/ actualidad/455647-eeuu- alcanza-techo-deuda-pasar

Estancamiento del techo de deuda p or Michael Washburn.- El dramático enfrentamiento entre la administración Biden y la nueva mayoría republicana en la Cámara de Representantes por el techo de la deuda federal es la manifestación más reciente de un modelo fiscal insostenible, en el que el gobierno se permite gastos discrecionales y obligatorios mucho más allá de sus posibilidades. Si las dos partes llegan a un compromiso y evitan el incumplimiento de los pagos de la deuda, será una acción de estancamiento temporal en lugar de una solución a una crisis en aumento. https://es.theepochtimes.com/ economistas-estancamiento-del- techo-de-deuda-no-aborda-los- factores-reales-de-la-crisis- de-la-deuda_1088843.html

El mercado inmobiliario se desploma más rápido que en 2008. https://www.youtube.com/watch? v=ArUzkcRWyW4&t=5s

O la de quiebras y despidos durante las primeras etapas de 2023 según Michael Snyder . http:// theeconomiccollapseblog.com/ we-are-witnessing-an-enormous- wave-of-bankruptcies-and- layoffs-during-the-early- stages-of-2023/

Nikki Haley desafiará a Trump por la nominación presidencial de 2024. https://twitter.com/ LauraLoomer/status/ 1616207653071425548

AMÉRICAS

