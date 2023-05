La lluvia provoca alrededor de 40 incidencias en la provincia de Almería

La mayoría de los avisos se ha recibido por balsas de agua en la

calzada en diferentes carreteras y por anegaciones en viviendas,

principalmente en el municipio de Vera

La lluvia ha provocado alrededor de 40 incidencias durante la tarde de

hoy en la provincia de Almería, según informa Emergencias 112 Andalucía, servicio adscrito a la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta.

El Teléfono 112 ha recibido, entre las 15.00 y las 21:00 horas, incidencias

desde distintos puntos de la provincia, como Níjar, El Ejido, Purchena, Albox, Carboneras, Huércal-Overa, Los Gallardos, Cuevas de Almanzora,

Garrucha, Vera, Zurgena, así como en Almería capital. La mayoría de las

incidencias se han debido a balsas de agua en la calzada registradas en

diferentes vías de la provincia como en la carretera de Retamar, en AL3106 (Níjar), en la AL-5106 (Carboneras), en la A-1101 (Zurgena) y por

desprendimientos en la AL-3115 (Níjar) y en la AL-6101 (Purchena). En la

AL-6112 en Carboneras, la Guardia Civil ha informado de que la vía ha

sido cortada a la altura del kilómetro 2 por la salida de una rambla.

También se han registrado anegaciones de viviendas principalmente en

el municipio de Vera, donde han evacuado en prevención a cinco personas, tres adultos y dos menores, de un cortijo localizado en el pago El

Real de Vera. Según informó Protección Civil, el agua llegaba a la altura

de la rodilla y se han ido a otra vivienda de su propiedad. No hay constancia de heridos. También en Vera se han coordinado algunos avisos

por vehículos atascados en la vía por el agua.

El 112 también ha recibido aviso por anegaciones puntuales en sótanos y

en patios en otros municipios como Albox, El Ejido y en Cuevas de Almanzora, donde a última hora han comenzado a recibirse varias incidencias por este motivo en este municipio. En Almería capital se coordinó un

aviso en el polígono industrial La Mezquita por anegaciones de varias naves, si bien no fue necesaria la intervención de los Bomberos. Además,

sobre las 15:00 horas los Bomberos actuaron en la zona de la Almadraba

de Monteleva donde se habían registrado algunas anegaciones.

Asimismo, desde el centro coordinador se han atendido algunos accidentes de tráfico motivados por la lluvia. En Almería capital un repartidor de

correos ha resultado herido tras caer cuando circulaba por la Avenida

Cabo de Gata al accidentarse con una alcantarilla desbordada por la lluvia. Fue evacuado por los servicios sanitarios al Hospital Torrecárdenas.

En Tíjola, se atendió una salida de vía de un turismo que cayó por un barranco, un suceso en el que han resultado heridas dos personas, una joven de 18 y un hombre de 57 años, que han sido evacuados al hospital

de Baza. En Cuevas de Almanzora, los Bomberos han localizado a un

varón del que no se tenían noticias desde por la mañana en la playa de

Quitapellejos, en Villaricos. El hombre se encontraba en el interior de su

vehículo atrapado en una zona por el barro. El hombre se encontraba en

buen estado y no ha requerido asistencia sanitaria.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene hasta esta medianoche el aviso naranja por lluvias en las comarcas de Poniente y Almería capital, en el Valle de Almanzora y Los Vélez, así como en Nacimiento

y Campo de Tabernas. En el Levante almeriense, el aviso estará activo

hasta mañana a las 22:00 horas. Posteriormente el aviso pasará a nivel

amarillo, además de por lluvias, por tormentas.

Recomendaciones a la población

Ante los avisos de lluvia, el 112 recomienda extremar la precaución y seguir algunas pautas de autoprotección para prevenir riesgos y garantizar

la seguridad.

En días de fuertes precipitaciones y tormentas, es preferible evitar los

desplazamientos por carretera. Si es imprescindible viajar, es importante

informarse, antes de salir, del estado de las carreteras por las que se va

a transitar y, una vez en camino, seguir las indicaciones de paneles informativos y de los agentes de la autoridad, así como mantenerse informado a través de medios de comunicación y redes sociales de la previsión

meteorológica.

Con lluvia al volante se debe disminuir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad. Nunca hay que cruzar por una zona inundada o con

balsas de agua. Si se ha cruzado por cualquier motivo una zona anegada, después hay que probar con ligeras pulsaciones los frenos. Si además nos vemos sorprendidos por una fuerte crecida de agua dentro del

vehículo hay que prepararse para abandonarlo inmediatamente cuando

el agua sobrepase el eje de la rueda.

Tampoco se debe acampar ni estacionar cerca de los cauces de los ríos

aunque estén secos para evitar ser sorprendidos por una súbita crecida

de agua.

En el campo y con tormenta los árboles y piedras aisladas o solitarias

atraen los rayos por lo que se deberán evitar, al igual que los objetos metálicos. En las zonas costeras y con temporal debe evitarse transitar por

los paseos, zonas de rompeolas y miradores, ya que el oleaje podría

arrastrarnos de forma súbita hacia el interior del mar.

En caso de emergencia, se debe llamar al 112, servicio disponible las 24

horas, todos los días del año.