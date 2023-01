La Junta mejorará la accesibilidad a las paradas de autobuses de seis municipios de Almería

La Consejería de Fomento actuará en paradas de Carboneras, Los Gallardos, Mojácar, Cuevas de Almanzora, Pulpí, Vera y Villaricos

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha sacado a concurso por 293.086 euros las actuaciones de mejora de la accesibilidad de siete paradas de autobuses interurbanos de seis municipios de la provincia de Almería: Carboneras, Cuevas de Almanzora, Los Gallardos, Mojácar, Pulpí, Vera y Villaricos. Estas paradas han sido seleccionadas ya que atienden a municipios de pequeña y mediana entidad cuyo ubicación o población generan una elevada demanda y carecen de instalaciones adecuadas para atender de manera adecuada a los usuarios.

La delegada territorial de Fomento en Almería, Carmen Belén López, ha resaltado que estas actuaciones son fruto “de un estudio previo y concienzudo que ha determinado no sólo las necesidades de cada parada de autobús, sino que ha puesto el foco en una selección de las que no cumplían al cien por cien los parámetros de accesibilidad universal y que serán remodeladas gracias a este contrato”. “Todo este trabajo está encaminado a garantizar mejores prestaciones en los servicios de transporte público por carretera, ya no sólo en su trayecto, sino desde la misma espera”, ha recalcado.

Esta intervención se produce después de atender a las conclusiones de un estudio que determinaba. Esta iniciativa, que está financiado al 80 por ciento por fondos europeos Feder, busca la mejora tanto de la accesibilidad como de la seguridad de los viajeros, adaptando el acceso al transporte público a la normativa vigente y facilitando la comodidad y la información al usuario. Cada caso se atenderá teniendo en cuenta todas sus particularidades, pero en líneas generales se habilitarán itinerarios peatonales hasta las paradas mediante pasos de peatones, vados o pavimento tacto-visual. También se instalará un módulo completo de marquesina con banco, iluminación y apoyo isquiático e información adaptados. De igual manera, se incluye otras actuaciones como la mejora de la accesibilidad del propio autobús, la adecuación de las dársenas con marcas viales o la renovación de la señalización.

La accesibilidad se garantizará mediante la eliminación de vegetación, mobiliario u objetos que impidan la visibilidad, así como con la reserva de un espacio específico que funcione como dársena con sus cuñas de aceleración y desaceleración que eviten las interferencias con el tráfico de paso. También se plantea, como en el caso de las marquesinas de Carboneras y Vera, un cambio de ubicación de la parada dado que su emplazamiento actual no propicia ni itinerarios accesibles a peatones o vehículos. La diversidad de circunstancias encontradas llevan a propuestas de mejora dispares en función del espacio disponible y las circunstancias de la calle de la parada.

Estas actuaciones vienen a consolidar el trabajo realizado por la Junta de Andalucía para la mejora y modernización del acceso al transporte público. La Delegación Territorial de Fomento en Almería lleva desde mediados del pasado año renovando las paradas de 35 municipios de la provincia gracias a un contrato de suministro de 349.971 euros que ha permitido la instalación de 46 nuevas marquesinas y 5 postes

Las empresas interesadas en ejecutar estas obras de accesibilidad en paradas tienen hasta las 18.00 horas del 14 de febrero para presentar sus ofertas a través de la plataforma electrónica de la administración autonómica (Sirec).