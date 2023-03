La consejera de Andalucía pide al Ministerio un compromiso de financiación para las enseñanzas artísticas

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo, ha expuesto hoy en la reunión de la Conferencia Sectorial sobre la futura ley que regulará las Enseñanzas Artísticas Superiores su preocupación porque «una normativa tan importante y anhelada por el sector esté siendo abordada por el Ministerio a prisa y corriendo» «cuando requiere de «un trabajo sereno, pausado y riguroso», fruto de «un diálogo leal con las Comunidades Autónomas».

Andalucía ha incluido dentro de las alegaciones presentadas al texto la solicitud de un compromiso financiero por parte del Estado. «Para Andalucía es fundamental conocer cómo se va a financiar esta ley, cuál es el compromiso financiero del Ministerio, porque no nos han presentado una memoria económica para saber cómo se reparte la inversión necesaria», cuando la normativa prevé, entre otras cuestiones, conversiones

y mejoras del profesorado, incluidos los efectos retroactivos que tuvieran lugar, ha expuesto Del Pozo.

Las Comunidades no han podido trabajar hoy en la reunión con un documento que ya tuviese incorporadas las alegaciones presentadas, y por tanto desconocen cuáles van a ser incorporadas por el Ministerio. «Nos faltan elementos de juicio, y no es normal

que estemos en una Sectorial con un texto ya superado por las alegaciones

presentadas».

«Entendemos que el texto va a dar un vuelco importante, y por tanto tendríamos que tener ese documento con las incorporaciones para trabajarlo en la próxima Conferencia Sectorial antes de que siga su tramitación en otras instancias, habida cuenta de que somos las Comunidades Autónomas las que tendremos que aplicar gran parte de esa normativa», ha aseverado la consejera andaluza.

«Esta es una ley muy es

perada durante muchísimos años por el sector, pero que da un giro al sistema actual, que rompe muchas costuras y nos preocupa que el Ministerio haga una tramitación exprés, cuando se requiere un trabajo sereno, pausado, riguroso, para que no queden tantos temas abiertos a desarrollo reglamentario», ha insistido.